眼鏡88聽覺護理中心首間旗艦店開幕　提供一站式專業聽力服務

現代都市遍布噪音，加上不少人習慣長時間高音量使用耳機，容易損害聽覺，令港人愈來愈關注聽力健康。眼鏡88第九間聽覺護理中心近日於銅鑼灣恒隆中心開幕，該店更是品牌的首間旗艦店，是繼旺角聽覺護理中心後，第二間提供聽覺檢查及助聽器驗配服務的聽覺護理中心。



不少人誤以為助聽器是聽障人士專用，事實上，除了因年紀增長而導致聽力退化的銀髮族外，年輕的都市人也會因長期處於高噪音環境，及以過高音量使用藍牙耳機聆聽音樂等不良習慣影響聽力。據衞生署2020至2022年度人口健康調查報告書數據顯示，15歲或以上人口中，有約12萬3千人被醫生或聽力學家診斷患有弱聽或失聰，並有約1萬4千人並不了解個人的聽力健康。因此，要維持聽力健康，必須定期接受專業檢查。

(左起) 眼鏡88資深聽力學家歐瑞儀小姐、眼鏡88集團行政董事及聯席行政總裁鄭學玉先生、集團主席黃創增先生、集團行政董事及聯席行政總裁黃瑞欣先生、集團業務拓展總監黃晴曦小姐共同主持全新銅鑼灣聽覺護理中心的開幕儀式。

港人聽覺護理需求增 定期檢查減低風險

眼鏡88第九間聽覺護理中心開幕，眼鏡88集團行政董事及聯席行政總裁黃瑞欣表示，香港人在聽覺護理的需求一直存在。「有人或會出現『有需要使用這些產品，就是代表自己不夠好』等想法，但當試用效果能改善日常體驗和生活質素後，他們都會很樂意去使用。」黃瑞欣提到，近年顧客對於驗配助聽器的主動性和要求均有所提高。「以前可能是聽力出了問題才檢查，近年比較多顧客是在早期有問題時便前來評估，且會更注重助聽器的音質、調整雜音或方向性收音等功能。」

眼鏡88的銅鑼灣新店選址與其旺角的聽覺護理中心同樣坐落於交通便利地段，空間感更大，配合專業聽覺檢查、助聽器驗配服務及頂尖設備的優勢，能照護不同年齡層的聽力健康。黃瑞欣指，不同類型的客戶有不同需求，如家庭客戶、嬰幼兒、長者和上班族。對長者而言，銅鑼灣新店方便照顧者陪同及輪椅使用者出入，聽覺專業人員會詳細了解長者病歷後，進行聽力測試與評估，並因應其生活習慣、溝通需要及手部靈活程度，提供合適的助聽器驗配建議。而在幼兒服務方面，眼鏡88聽覺護理中心可為初生嬰兒至學童提供便捷聽力檢查安排，及早識別並處理聽力問題。另外，該中心亦設聽覺檢查預約服務，讓上班族可實時預約就近的分店服務，有需要人士亦可先網上預約免費電話諮詢服務進行查詢。

眼鏡88集團行政董事及聯席行政總裁黃瑞欣指，近年顧客對於驗配助聽器的主動性和要求均有所提高。

誤選助聽器或加劇聽覺退化 聽力學家：要先驗度數

聽覺護理的需求不斷上升，但怎樣選擇助聽器，仍是不少港人的知識盲區。面對坊間琳瑯滿目的產品，有人會選擇網購平價助聽器，但或會因缺乏專業指引，而令新買的產品難以達到最佳效果。眼鏡88資深聽力學家歐瑞儀表示：「購買現成的助聽器可能會出現度數不適合的狀況，例如如果助聽器太大聲，持續使用或會令聽力再度下降；若太小聲又會發揮不到預期功效。」她指，經專業配對的助聽器有不同頻道，能自動降噪，亦會放大人聲。而且，專業的聽覺護理中心提供個人化驗配服務，顧客到中心後需先接受全面的聽覺檢查，團隊會因應其個人聽力程度推介合適的助聽器。

歐瑞儀特別提到，一般人於初期佩戴助聽器時需時適應，因此中心在為客人驗配合適的助聽器後，亦會提供跟進服務，因應客人的聽覺狀況再調校助聽器，直至他們完全適應。她續說：「我們鼓勵50歲以上人士應每年進行聽覺檢查，可以及早發現聽力問題及作出改善。」

歐瑞儀指，若市民在日常生活中出現以下情況，可能代表聽力受損，須儘快檢查：

．經常要求別人提高說話音量或重複敘述

．調校電子產品的音量愈來愈大；

．經常出現聽錯字眼、聽不清楚的情況；

．在人群或嘈雜的地方感到溝通困難；

．難以察覺門鈴、汽車響號、警鐘聲響或電話鈴聲；

．難與人以電話進行溝通。

眼鏡88資深聽力學家歐瑞儀建議50歲以上人士應每年進行聽覺檢查。

維持聽力健康早已成為都市人的關注議題之一，任何年齡人士都應定期接受檢查，即刻預約眼鏡88的聽覺護理中心了解詳情，保障自己和身邊人的聽力健康。

（資料由客戶提供）