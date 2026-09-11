抗癌路上抵抗力下降　減糖+3大營養配方　助紓緩療程副作用¹

癌症是本港健康的頭號殺手，一旦確診便要面對藥物、手術、化療、電療、放射治療等一系列療程。當中所帶來的副作用不只是身體上的不適或痛楚，且容易出現疲倦, 連進食胃口都受到影響，難以支撐整個療程。



現年30多歲的東東為安老院舍護士兼YouTuber，偶然發現右頸位置出現淋巴結，最初因沒有感到痛楚而未有理會。及後，他的右腋下突然腫脹並感到痛疼而到醫院檢查，證實患上二期淋巴癌。東東其後接受手術、6次化療及類固醇治療，他憶述當時的情況時說：「副作用多不勝數，嘔吐、脫髮、口腔潰爛、食慾不振、體重下跌、抵抗力下降......真的非常辛苦！」

東東以持績的營養補充，加上堅持治療，最終白血球指數等各項指數均逐漸達標。

東東其後經醫生推介飲用ORAL IMPACT™ 速癒素™ 癌症治療專用營養品，持績的營養補充，加上堅持接受治療，其白血球等指數均逐漸達標。

因抗癌同路人分享 深明營養補充重要性

另一位同路人是63歲的Maggie，她是二期乳癌康復者。她指，因為身邊有不少同路人指，因為白血球指數問題而需要停止療程，令她更明白保持營養均衡在治療路上的重要性。「當時我完成手術，捱過6針化療。我老公主動幫我搜羅營養補充品。」Maggie獲醫生推薦飲用ORAL IMPACT™速癒素™癌症治療專用營養品，她的白血球水平亦一直保持在達標水平。

Maggie得知白血球指數會影響療程進度，更明白到保持營養均衡在治療路上的重要性。

補充營養穩定體重 助完成治療對抗病魔

而60歲的四期鼻咽癌康復者Johnny亦有飲用ORAL IMPACT™速癒素™，他認為補充足夠營養，包括三大免疫營養核苷酸、精氨酸及奧美加3魚油，是他能維持穩定體重並完成10次化療及35次電療的關鍵。她指可以按照胃口調整用量，「能吃東西時會飲1至2包，沒有胃口便飲2至3包。」

Johnny認為補充足夠營養，是他能維持穩定體重完成治療療程的關鍵。

化療副作用引發口腔潰瘍 難以進食易致體力下降

口腔黏膜炎與潰瘍是進行化療或同步化電療的癌友常見併發症，因黏膜受損、破皮，導致痛得難以吞嚥，甚至無法進食。惟此時身體對熱量與蛋白質的需求增加，若因無法自主進食而導致營養不良，或會造成身體肌能下降的惡性循環，甚至可能無法支撐整個療程；加上因白血球數量降低，病人更可能出現口腔黏膜局部感染的風險。癌友此時必須儲備足夠營養，以修復被破壞的健康組織。

3大免疫營養素 提升白血球數量、緩和化療副作用

ORAL IMAPCT™速癒素™為癌症治療專用營養品，提供高能量、高蛋白質、膳食纖維、29種維他命及礦物質，可幫助患者恢復能量、減少疲勞²、增加體重，改善食慾³，支援患者在不同治療階段的營養需要。配方含有獲歐洲營養學會（ESPEN）推薦的3大免疫營養⁴，包括精氨酸（Arginine）、核苷酸（Nucleotides）及奧美加3魚油（Omega-3 fish oil），有助提升免疫細胞活性⁵，促進傷口癒合⁶，經臨床證實能提升白血球指數⁷，支持身體免疫力，亦有助減低治療期間的發炎反應⁸。研究更證明，以上3大免疫營養有助提升癌症病人抵抗力，並能緩和化療及電療期間引起的口腔黏膜發炎症狀¹。

無論任何年齡的癌症患者均須補充營養及體力，維持自身免疫力，才能應對癌病與治療的挑戰。癌症患者可及早諮詢醫生或專業醫護意見，選擇最適合的營養補充方案。

此產品沒有根據《藥劑業及毒藥條例》或《中醫藥條例》註冊。為此產品作出的任何聲稱亦沒有為進行該等註冊而接受評核。此產品並不供作診斷、治療或預防任何疾病之用。 特殊醫用食品。遵照醫生或醫護人員指示下飲用。

以上內容及產品建議為受訪者個人意見，僅供參考，建議患者先諮詢醫生或專業醫護人員意見，再按個人身體情況，選擇最適合的營養補充方案。

1 改善頭頸癌病人在放化療期間所出現的一些治療副作用。Machon C, et al. Support Care Cancer 2012;20:3129–3135.

2 速癒素TM營養品含鐵及維他命B(B2及B12), 有助減少疲勞。

3 Damsbo-Svendsen S, et al. Appetite.2013:66:62-66

4 Muscaritoli M et al. Clinical Nutrition 2021;40:2898-2913

5 Rodriguez PC, et al. J Biol Chem 2002; 277:21123–21129.

6 Lind DS. J Nutr 2004;134: 2837S-2841S; discussion 2853S

7 Maruyama T et al. Nutrition 2011;27:146-152

8 Wall R, et al. Nutr Rev. 2010;68(5:280-289*

了解更多：https://www.nestlehealthscience.com.hk/zh-hans/Oral_Impact

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