擺脫都市人亞健康宿命！中醫推冬蟲夏草食療　強調養肺尤關重要

香港人生活急促、工作時間長，加上休息和運動不足，以及欠缺均衡飲食，很容易令身體陷入惡性循環。這種介乎「健康」與「生病」之間的過渡狀態，雖然未至於真正確診生病，但身體卻經常處於不適，醫學上稱為「亞健康」。千萬別以為這只是暫時的疲勞，亞健康猶如長期病患，如果置之不理，隨時會「跟一世」，嚴重影響生活。



余仁生中醫醫療中心註冊中醫師廖璟婷指出，肺虛容易誘發「亞健康」狀態，建議大眾及時養肺調理。

中醫指肺虛乃百病之源！5大症狀自我檢測

為甚麼身體會出現亞健康？余仁生中醫醫療中心註冊中醫師廖璟婷指出，中醫認為「肺為華蓋，主氣主皮毛」。「華蓋」原指古代帝王車駕上的傘蓋，意指肺臟在人體內位處最高位，猶如一把保護傘，能保護各個臟腑，抵禦外邪。廖醫師解釋：「肺氣充足，可以防禦外邪，做好身體的『免疫屏障』。一旦肺部變弱，抵禦外敵的能力變差，邪氣侵襲身體並影響全身各個臟腑，就會出現不同程度的不適，即亞健康。」

那麼，如何得知自己的肺部健康是否已經處於亞健康狀態？廖醫師表示，如果出現以下徵狀，有機會是正氣不足，需要多加留意：

• 容易傷風感冒

• 久咳難愈

• 爬樓梯、行急步或運動時容易氣促，需要停下來休息

• 聲音低微

• 常自覺「唔夠氣」，容易疲倦

• 怕涼怕吹風

廖醫師警告，長期肺虛會令身體抵抗力不足，只要天氣轉變等輕微的「風吹草動」，便容易誘發感冒咳嗽，甚至增加發展成肺炎或支氣管炎等重症的風險。尤其是本身有哮喘、慢性支氣管炎病史的人士，一旦患病便會纏綿難癒，因此絕對不能忽視肺虛問題。養肺正是改善亞健康的重要一步，而冬蟲夏草更是中醫學上的養肺恩物。

蟲草等於冬蟲夏草？專家教你看清「真身」與法規標準

提到養肺，不少人會購買「蟲草」產品，但坊間的「蟲草」琳瑯滿目，其實並不等於真正的「冬蟲夏草」。廖醫師解釋，「蟲草」只是一個廣義的分類統稱，包含了真菌界分類下一切蟲草屬的不同品種及形態。而真正的冬蟲夏草，其正式學名為Ophiocordyceps sinensis或Cordyceps sinensis，是由冬蟲夏草菌寄生於蝙蝠蛾幼蟲，經歷四季生長而成，本質必須是「蟲菌複合體」。

真正的冬蟲夏草需要在特定海拔及地區生長，其效用比其他蟲草屬的品種更好，對增強抵抗力及健康調理更為重要。根據《中國藥典》及香港《中醫藥條例》的法規標準，只有「蟲菌複合體」才是真正的冬蟲夏草，既不是純蟲，也不是普草。

廖醫師指出，傳統上《中國藥典》及《中華本草》記載，冬蟲夏草味甘、性平，具備「補腎益肺」的功效，常用於肺腎不足、久咳虛喘、氣短乏力及病後體虛等情況。對於經常疲倦、易傷風感冒、易喘、反覆咳嗽的人士，冬蟲夏草可作為日常養肺調理及增強抵抗力的選擇。因此不是所有叫「蟲草」的產品都是真正的「冬蟲夏草」，市民購買時要按自己的健康需要而選擇含有冬蟲夏草的產品。

中醫推介日常養肺貼士 曬背、飲湯水強健體魄

要在百忙之中對抗亞健康，廖醫師建議大眾平時可多到戶外，在太陽下曬暖肩頸及上背部。由於背部近肩胛骨位置是「肺俞穴」，利用太陽之溫熱刺激穴位，能驅走體內寒濕邪氣，促進陽氣運行，有助增強肺氣。廖醫師補充，穿着薄身衣物去曬背亦無妨。建議曬背的最佳時間為早上8時至11時，每次大約5至15分鐘，以背部感覺溫暖、輕微流汗為佳。同時要小心避免曬背時間太長而導致曬傷或中暑，完成後記得多飲清水補充水分。食療方面，也可多吃淮山及用五指毛桃煲湯，有助補肺益氣，強健體魄。

「肺俞穴」在背部近肩胛骨位置。

高效便捷調理！高性價比冬蟲夏草輕鬆補身養肺

然而，都市人生活節奏急促，未必每天都有時間曬太陽或慢火煲湯。若想更高效、便捷地調理身體，服用真正的冬蟲夏草保健品便是極佳的輔助選擇。過去，很多人對冬蟲夏草有一種刻板印象，以為它必定是天價補品，令人卻步。其實隨着現時科研與技術十分進步，市場上亦有一些性價比極高的有機冬蟲夏草產品。養生保健絕對有大眾化的選擇，讓普羅大眾都能夠負擔得起，輕鬆養肺並擺脫亞健康宿命。

了解有機冬蟲夏草

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