司徒拔道港安推「心瓣手術資助計劃」助基層長者免除沉重手術負擔

本港人口老化問題日益嚴峻，據醫務衞生局資料顯示，65歲及以上長者人口將由2021年的150萬，急增至2039年的252萬，佔全港人口逾三成；80歲以上高齡人口更會倍增至93萬人。隨着銀髮族人口急劇上升，長者心臟健康危機亦迫在眉睫。據估計，本港60歲或以上人口中，高達30%患有不同程度的心瓣及結構性心臟病，預計至2050年患病人數將翻倍。港安醫院慈善基金（司徒拔道）理事會副主席、心臟科顧問醫生鄭長華指出，80歲以上長者患心房顫動比例高逾一成，而長者常見的退化性心瓣問題及心房顫動，若演變成嚴重心衰竭，隨時會危及生命。然而，心瓣及結構性心臟手術在公立醫院屬自費項目，動輒索價數萬至數十萬元，私家醫院的費用更可高達過百萬元，加上公院專科輪候時間漫長，令不少基層長者面臨「公院排唔到、私院睇唔起」的困境，要獲得及時治療，難道真的遙不可及？



八旬長者走十步喘氣 家人身心交瘁只望母親健康

現年87歲的簡婆婆長年受心房顫動及心瓣倒流困擾，後期更引發三至四級嚴重心衰竭。她憶述未動手術前身心飽受折磨：「成個心好唔舒服，走十步就喘氣，去洗手間都要行好耐，連瞓覺轉身都好辛苦。」今年初，簡婆婆不幸在家中中風送院。其女兒朱小姐表示，母親本身靠藥物控制病情五、六年，但後期出現輕微腎衰竭，藥物已無法控制。由於公院連心臟科初診也未排到，即使進行左房耳封堵手術亦需自費，若再分開處理二尖瓣及三尖瓣倒流問題，分三次開刀費用龐大且風險極高。朱小姐坦言：「當時我剛剛退休，一度諗過攞筆退休金出嚟幫佢做手術，真係身心交瘁。」

眼見母親受盡折磨卻無力伸出援手，朱小姐至今仍難忘當時的錐心之痛：「佢行得太辛苦，我作為女兒想幫都幫唔到，我哋曾經喺電話嗰頭一齊喊。」朱小姐與母親感情深厚，心願僅是希望能延長彼此的相處時間，讓媽媽好好生活。在徬徨無助之際，她們迎來了重生的希望。

一次完成三項手術 術後4天出院「好似中六合彩」

簡婆婆和女兒輾轉得悉港安醫院慈善基金（司徒拔道）「心瓣及結構性心臟病資助計劃」，隨即抱著一試的心態遞交申請，簡婆婆幸運地成為該計劃試行階段的首名受惠者。經資產審查後，簡婆婆的申請2週內便獲批核，並迅速安排入院手術。

經醫生評估後，決定為簡婆婆採用經導管微創技術，在毋須開胸的情況下，一次過修補二尖瓣、三尖瓣倒流，並完成左房耳封堵術。原本在私院估計需花費80萬至100萬元的手術，在基金資助八成手術費後，簡婆婆只需自付約16萬元。

術後簡婆婆住院僅4天便順利出院，如今不但氣喘消失、毋須再坐輪椅，更可以照顧到自己，到公園散步。簡婆婆笑逐顏開：「好似中咗六合彩，多謝醫生同團隊畀咗第二次生命我！」

簡婆婆成為「心瓣及結構性心臟病資助計劃」試行階段的首名受惠者，手術後康復進度良好，女兒朱小姐放下心頭大石。

簡女士及其女兒於母親節同游大澳

獲米高嘉道理爵士捐款500萬 資助基層長者及時接受治療

港安醫院慈善基金（司徒拔道）將於9月1日正式推出「心瓣及結構性心臟病資助計劃」，並獲得嘉道理家族米高嘉道理爵士鼎力支持，慷慨捐贈港幣500萬元作為啟動資金。計劃旨在為經濟困難的基層長者提供及時的財政支援，化解他們因醫療費用高昂而面對的沉重壓力。基金會堅信，每一位基層長者都不應因為經濟問題而延誤治療黃金期，計劃期望透過資助及醫療安排，讓長者實現「及時治療，重獲健康」的目標，安享晚年。

免開胸低創傷治療 降低高齡患者手術風險獲新生

鄭長華醫生指出，長者常見的退化性心瓣問題，如主動脈瓣狹窄、二三尖瓣倒流，以及心律不正，如心房顫動，若未能及時處理，心臟功能會每況愈下，引發嚴重心衰竭，甚至隨時危及生命。

他表示，現時計劃涵蓋的三項核心手術，均旨在以低創傷方式解決高齡患者的危疾。其中，經導管主動脈心瓣置換術專為不宜承受開胸大手術的高齡患者而設，透過微創方式置換衰壞的心瓣；心瓣倒流修補術則能在不需開胸的情況下修補瓣膜，從而解決因倒流引發的氣喘與水腫；至於左房耳封堵術，則特別針對心房顫動患者，透過封堵左房耳，有效降低長者中風風險，並能免除他們因長期服用薄血藥而導致的出血風險。

鄭長華醫生指手術能精準治療心瓣倒流與房顫問題，助高齡患者脫離險境。

高達八成手術費資助 助基層長者跨越經濟門檻

為協助基層長者把握治療黃金期，獲得即時且優質的醫療服務，「心瓣及結構性心臟病資助計劃」將於2026年9月1日正式推出。計劃凡年滿60歲或以上、已加入「醫健通」，並同意給予互通、正於醫管局輪候手術或持心臟科醫生轉介信的香港永久性居民均可申請；在資助安排上，符合經濟審查的基層病人可獲高達八成手術費資助，至於正領取綜援的病人更可獲全額資助，讓他們能摒棄經濟憂慮，安心接受治療。計劃涵蓋經導管主動脈心瓣置換術（TAVI）、心瓣倒流修補手術（M-TEER/T-TEER/TTVR）及左房耳封堵術（LAAO），文件齊備後，預計約14至21個工作天內即可完成審批。港安醫院慈善基金（司徒拔道）鼓勵有需要的病患或其家屬主動聯絡基金會，善用此資助資源，為長者爭取最合適的治療方案。

申請方法：

電話：2835 0569

WhatsApp（只限文字）：9765 2061

* 視乎手術類別而定，只供參考

(資料及相片由客戶提供)