孫慧雪親述三十年偏頭痛之路 生二胎後曾痛到膊頭、背脊

近年轉型為網絡內容創作者兼兩子之母的孫慧雪（Snow），經常在社交平台分享育兒及健康心得。這次Snow以偏頭痛患者的身份在醫療健康資訊節目與嘉賓腦神經科專科朱炎培醫生和腦神經科專科李可倫醫生，分享自己與偏頭痛糾纏逾三十年的親身經歷。

原來Snow早在童年已受偏頭痛困擾。她憶述，小時候大約五、六歲已經常頭痛，當時年紀太小又不懂表達，只會用手拍打自己的頭。照顧她的嫲嫲問她：「做咩打自己？」Snow 只好解釋，是因為痛得要拍打頭部以分散注意力。

偏頭痛一直伴隨著Snow，更在她成為人母後愈發嚴重。她透露，生育後曾有一段時間痛楚「誇張到癲」，痛感可以持續數天。她形容，通常是後腦位置非常緊繃，好像全身被拉扯一樣，亦有擔心自己是否腦內出了問題。痛楚由後腦延伸至頸部、肩膊及背脊，令她情緒低落，幾乎無法正常工作及照顧家庭。

由於身兼母職及工作壓力，她一度選擇依賴止痛藥硬撐。孫慧雪坦言，平日多數只是隨便服用一粒止痛藥便算。直至某次偏頭痛持續過久，即使連續服藥亦未見好轉，才終於決定求醫及接受腦部掃描檢查。幸好，最終證實並無腦腫瘤等嚴重結構性病變，但她也承認，以往過於輕視偏頭痛，只視作普通頭痛處理。

她還會有「一有空就痛」的狀況：週末稍為放鬆反而頭痛更劇烈，生理週期前後亦容易發作，甚至痛到出現噁心欲吐的情況，令社交活動及拍攝工作屢受影響。

今次參與節目，她希望以過來人身分提醒公眾不要將偏頭痛視為一般頭痛。很多人以為睡一覺或服用止痛藥便可解決問題，但偏頭痛其實屬於腦神經疾病，若長期忍受或只靠止痛藥硬撐，病情只會愈來愈嚴重。

節目中，腦神經科專科李可倫醫生亦向觀眾講解簡易的自我篩查方法，並指出當頭痛影響工作及日常生活，伴隨怕光、怕嘈及噁心嘔吐等症狀時，應盡快求醫，由專業醫生作詳細評估及診斷。現時已有新一代預防性藥物，可協助患者減少偏頭痛發作頻率，避免跌入「止痛藥愈食愈多」的惡性循環。

腦神經科專科朱炎培醫生提醒，偏頭痛即時發作時，患者多對聲音和光線敏感，建議立即到安靜、光線較暗的房間，減少噪音及強光刺激。 一旦察覺有偏頭痛發作的先兆，在早期使用急效止痛藥有助穩定腦內化學物質，效果較佳，不要拖到劇痛才處理。患者若已知某些食物會誘發偏頭痛，應減少或避免規律性攝取這類刺激性食物。