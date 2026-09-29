商品說明條例｜部分條款模糊 業界:7天冷靜期已有效遏止不良營銷

政府就修訂《商品說明條例》相關政策建議已於8月31日完成公眾諮詢。是次修訂主要針對美容及健身服務，包括建議設立7日法定冷靜期及14日退款期限、合約期設上限、禁止重複銷售「相同服務」，並賦予海關額外的偵查和執法權力，而商戶退款時扣除行政費亦設上限。

美容業界近月與立法會議員、商經局等多方面會面，表明支持實施「7天法定冷靜期」，惟認為部分條款模糊不清，如急於推行有機會引發大量爭議及訴訟，無助保護業界及消費者權益。有立法會議員相信，實施「7天法定冷靜期」已有效大大減少不良銷售。



政府表示，不當銷售手法、預繳式消費風險等問題集中在美容及健身服務業。消費者往往在具威嚇性的營業行為及/或誘導式銷售手法下，簽訂涉及大額預付金額的長期合約。根據諮詢文件，過去6年，本港涉及美容、健身業的預繳式消費投訴宗數近5000宗，其中舒適堡（Physical）投訴有超過4191宗；最常出現不當銷售手法的行業中，涉及美容和健身服務業的個案佔近9成，誘導式銷售手法的舉報數目已錄得逾3倍增長。政府發言人表示，現行條例對海關就不當地接受付款罪行的調查工作有一定限制，未能有效防止規避調查的情況。政府參考其他司法管轄區的做法和各項因素，全面檢討《商品說明條例》。

以下為是次修訂的重點：

美容業界近月與立法會議員、商經局等多方面會面，表達業界支持政府就保障消費者權益的立法⽅向，但認為部分細節條款難以執行，擔憂因條款定義模糊而引發大量訴訟。

美容業界近月與立法會議員、商經局等多方面會面

業界自行推「7天冷靜期」初見成效

政府建議，就美容及健身服務的預繳消費合約設立法定冷靜期，讓消費者在訂立合約後有空間重新考慮消費決定。主要方案包括：建議冷靜期期限為7個曆日，退款期期限為14個曆日。事實上，業界不少美容院都不抗拒為顧客設冷靜期，部份分舖甚至已自發推行，甚至初見成效。消委會數據顯示，2024年美容相關投訴呈現下降趨勢，2026年首兩季亦維持跌幅。

為保障消費者利益，建構良好營商環境，業界普遍支持先推行「7天法定冷靜期」。不過目前諮詢文件建議非現金交易最多可扣2%行政費、分期付款最多扣5%，不少老闆憂會產生金流不足問題而引發倒閉潮。

政府就《商品說明條例》政策建議展開兩個月公眾咨詢，並提出三項建議，包括就美容及健身服務的預繳消費合約設立法定冷靜期，讓消費者在訂立合約後有空間重新考慮消費決定。圖中美容服務非涉及不當銷售手法。（資料圖片）

手續費上限變相令美容院倒貼 退款毋須理由或引惡意取消合約

美容院老闆Bonnie從事美容業31年，認為手續費上限嚴重脫離市場現實。她解釋，目前銀行及信用卡機構就分期付款交易向商戶收取的一筆過手續費，普遍遠高於5%。若上限僅設為5%，商戶于退款時不僅無法收回金融管道成本，更須自行承擔差額，形成「倒貼」局面。「處理退款涉及會計對賬、合約銷帳等多項行政及人力成本。客人碌卡10萬港元，已使用了2萬港元的服務，但銀行不會只退8萬港元給商戶。商戶只能自己開票給客人，然後自行向客人追討已使用部分的費用。一旦客人不找卡數，銀行便會直接從商戶帳戶扣錢。」

Bonnie指出業界實際退款情況不止是現時修訂所指的5%，她稱銀行向商戶收取的手續費，在退款情況下會變成雙重收費。舉例來說，在正常不退款的情況下，銀行收取某商戶4%手續費。但當客人要求退款時，銀行是會收取多一倍的手續費，即合共收取8%手續費。這8%當中，4%是原本交易的手續費，另外4%是「退款手續費」，形成消費者獲全額退款，但美容院被額外再收一次費用。如消費者揀選信用卡分期，手續費隨期數遞增，如部分銀行36個月分期手續費可高達11%。她憂慮部分客人如惡意取消合約，會造成美容院巨大損失，條例甚至成為不良分子「無息貸款」的漏洞。

香港美容從業聯會主席曾裕博士要求政府撤回第5.4條「禁止簽訂相同服務新約」建議，認為條款定義不清、執行標準模糊，認為若不撤回，業界與消費者將陷入無休止的法律糾紛。另外，曾博士亦促請政府延長諮詢期，並就退款行政手續費上限邀請銀行業界加入討論。

她續指，如果按照諮詢文件的建議，簡單地將商戶可收取的退款行政手續費上限訂為5%，商戶連支付銀行的雙重收費都不足夠，曾博士強調商戶退款，卻要承擔所有成本：「商戶每做一次退款，就要倒貼金錢。」她認為若設有「7日冷靜期」機制，同時又要求商戶須於14天內完成退款，則政府必須強制要求銀行必須於14天內撥款予商戶。否則，各美容院老闆均須先行墊付大量現金，以應付退款需求。以中小型美容院的現金流狀況，根本難以承受這種資金錯配的壓力，相信會有大量美容院因此倒閉。

「香港作為自由貿易市場，商戶在正當經營下不應承受刑事法律風險，更不應將正常商業營運與刑事責任掛鉤。」曾博士亦反對是次修訂建議將《商品說明條例》有關不當地接受付款罪行納入《有組織及嚴重罪行條例》，她認為將罪行刑事化將會污名化美容業界。她認為現行《商品說明條例》已足夠保障消費者權益，希望當局善用現行法例加強執法，並強調如有商戶因而倒閉，香港美容從業聯會將聯同業界全力接收受影響之消費者，將消費者所受影響減至最低。

「相同服務」定義模糊 推廣節日優惠或犯重複銷售

新修訂將限制合約合約期上限兩年，合約需要在三個月內生效。另外新合約不可涵蓋原本合約的相同服務。此條款原意保障消費者勿因壓力而過早購買服務，或被游說不斷購買相同服務，但業界認為條例實際執行上充滿模糊地帶。

香港美容從業聯會理事Ricky批評諮詢文件第5.4條「禁止簽訂相同服務新約」在國際上毫無先例，極為嚴苛。經比對澳洲、加拿大、美國、英國、新加坡及澳門等地，均無類似針對美容行業「事前禁止」的立法，最多僅賦予消費者事後取消權或限制不公平條款，從未剝奪雙方自願締約的自由。該條款不合理地限制消費者選擇權，亦剝奪商戶向忠實客戶提供新優惠的商業彈性。

Ricky續質疑，既然政府將會實施冷靜期，顧客購買相同服務合同後，可在7天內無條件要求退款，為何仍要多此一舉，禁止顧客購買相同服務合同？此舉既無必要，亦令消費者失去在冷靜期保障下自由選擇的權利。

Ricky指出，法律明確性原則要求刑罰越嚴厲，規範越需清晰。第5.4條使用「綜合考慮不同因素例如地點、人數、目的、設備、難度等」的概括性字眼，去判斷服務合同內容是否相同。這等概括條文在行政准入例如發牌制度中或許可行，但用於可致巨額罰款或監禁的刑事罪行，將造成三大問題：商戶無法預見違規行為、執法標準不一、寒蟬效應抑制正常商業活動。

他續稱，第5.4條所列的考慮因素在實際操作中模糊不清，例如引進新儀器後服務效果提升，或一對一與小組服務成本不同，是否仍屬「相同」服務？灰色地帶勢必引發大量爭議及訴訟。他警告，此條款正重蹈「安全帶法例」因定義不清、執行模糊、遠超國際合理監管水準而遭暫緩的覆轍，若果實施，業界與消費者將陷入無休止法律糾紛，浪費社會司法資源。

「美客就算是針對同一部位、同一療程，但因為儀器來自不同品牌，效果都會不同，又是否屬於『相同服務』？」15年經驗的治療師Wing表示，美容服務不是固定商品，以往會因應客人的年齡、皮膚、生活習慣，而作出個人化規劃，並隨客人狀況調整療程方案。她擔憂前線員工日後會因應判斷錯誤而犯上重複銷售相同服務，負上法律責任。「希望政府給前線一條清晰的路，不是只告訴我們什麼不能做，而是告訴我們怎樣做才算合規。」

事實上，不少前線按摩師或美容師都擔憂因指引模糊誤墮法網，正考慮轉行。顧客陳小姐有持續光顧美容院及按摩院的習慣，每年約消費6位數字購買美容療程及修身療程。陳小姐指，一位已跟進其個案8年的按摩技師因憂慮條例，將轉行做薪金較低的保安員。「我完全理解政府希望打擊業界害群之馬的原意，但設立一個合理的冷靜期制度就已經非常足夠。萬一中小型美容院因不堪重負而相繼結業，我手中尚未用完的療程損失，又該由誰來賠償？」她續指，以往就算療程套票仍有餘額，她習慣會在美容院推出生日優惠、節日優惠時預先「趁低吸納」，但日後隨修訂通過，或未能再享優惠。

業界認為「7天冷靜期」已能有效遏止不良營銷手法

立法會議員邵家輝指出，業界支持政府為保障消費者而修例，但希望條例有清晰指引，「例如不可以籠統地用『相同服務』等字眼，政府一定要理清及制定清晰指引。」邵家輝同意，政府可先推行「7天冷靜期」，認為此措施已有效打擊大部分不良銷售手法。他續指，現行《商品說明條例》已將虛假說明、脅逼等「不良營商手法」列為刑事罪行，他提醒消費者如遭遇強逼銷售或拘禁，應即時大聲拒絕、離開甚至報警求助，切勿因一時心軟或尷尬而盲目簽約消費。

為市民提供更完善的消費者保障，立法會議員陳曼琪支持政府引入法定冷靜期。她建議參照業界意見及試行經驗，分開處理商戶行政費和實報實銷的銀行手續費。她指出，商戶處理退款確實涉及行政和人力成本，無論採用哪種付款方式，都應容許雙方事前約定扣除合理的商戶行政費；同時，因顧客選擇的付款方式而實際產生的銀行或信用卡手續費，兩者宜分開處理，以實報實銷方式收取。政府亦可考慮為商戶合理行政費設上限百分比，避免使商戶因過多退款而承受不合理負擔，或將過高行政費間接轉嫁予消費者，防止法定冷靜期被濫用。

商經局：政府會與相關持份者保持充分溝通

商務及經濟發展局發言人指出，政府就預繳式消費風險提出政策建議，包括就美容服務及健身服務預繳消費合約(美容及健身服務合約)實施法定冷靜期和法定合約期上限和其他限制等，目標是建立一套有效、具透明度並對商戶和消費者雙方公平的制度，在加強保障消費者權益的同時，提升行業風氣，為香港營造一個有利於刺激消費的營商環境。

發言人補充，相關政策建議的公眾諮詢剛完結，政府正整理收集到的意見，以進一步優化建議措施以及敲定最終方案。在制定和推行任何新措施期間，政府會與相關持份者保持充分溝通。

香港美容從業聯會發表聲明

據了解，香港美容從業聯會已嚴正要求政府正視業界及消費者聲音，並提出六大核心請求：

1. 退款行政手續費上限修訂為10%，另加銀行及信用卡機構實報實銷費用；並強制銀行同步配合退款撥款安排，同時審視銀行雙重收取手續費的問題。

2. 堅決反對行政違規刑事化，主張以民事賠償及行政罰款方式處理。

3. 全面量化評估政策對中小企、就業、營業額、合規成本及競爭力的影響。

4. 將第5.4條不再納入最終立法建議。

5. 設立不少於48個月的過渡期，讓業界有足夠時間調整系統、合約、培訓及財務安排。

6. 設立祖父條款：新法僅適用於生效日後簽訂的新合約。

否則，中小型美容院將面臨倒閉潮，最終受害的只會是消費者。切勿以冷冰冰的法律摧毀美容行業的生存空間及市民消費自由。