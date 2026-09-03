不少香港人都追求健康美感的體態，面對市面上五花八門的瘦身療程，應如何選擇？連續三年獲得《香港01》權威獎項的消脂專家SWISS REJU建議，挑選美體療程時，應首選具備國際安全認證、優秀合規信譽及強大臨床數據支持的高科技綜合療程。



作為在中環經營接近10年的優質美容瘦身品牌，SWISS REJU熱光溶脂獲得卓越評價，今年再度獲頒「健康Easy美體瘦身信譽品牌大獎」，亦是連續三年榮獲《香港01》大獎殊榮，至今已橫掃15個行業權威獎項。品牌專家結合多年經驗，總結出挑選美體療程可參考的「6大黃金標準」，助大眾了解最新的市場安全建議，避開美容陷阱，挑選出具品質保證且有信譽的正規美體瘦身療程。

連續三年奪得《香港01》大獎的SWISS REJU，透過6大黃金標準打造透明安心的瘦身體驗。

專家教你挑選美體療程6大黃金標準

標準1：國際認證與正版技術

在評估消脂療程時，消費者可先確認儀器是否取得國際安全認證，美國FDA，歐盟MDR，MEDICAL CE認證都值得參考。專業的美體瘦身療程會主動說明溶脂機的技術原理，儀器型號。高品質的瘦身美體療程，會願意投資高昂的正版技術，引進正版醫療級儀器的成本較高，但正版機能量，美體效果和穩定性，都大幅度超越仿製儀器。

SWISS REJU熱光溶脂®投資過千萬，嚴選多項獲國際認證的正版技術，採用的儀器通過美國FDA、歐盟 MDR及CE等嚴謹測試。相較於市場上缺乏安全認證的仿製技術，正版儀器在長期瘦身效果與安全性上更具保障。熱光溶脂引進國際頂尖設備，無論在科學原理、安全管理及消脂效果三大方面，都更有保障。

SWISS REJU引進獲多項國際權威認證的正版頂尖儀器，確保瘦身效果卓越且安全可靠。

標準2：綜合式療程性價比更高

近年國際醫學美容界愈來愈重視 Combination Therapy，即以多種技術組合處理不同部位及不同類型的脂肪問題，例如結合超頻、激光或微波等方式，提升療程彈性和消脂效果。綜合療程擁有的技術越豐富，用家成功瘦身的機會越高。

SWISS REJU熱光溶脂®採用80多種最新科技和儀器，有效處理皮下脂肪（如腰臀部位）、內臟脂肪（中央肥胖），甚至鍛鍊肌肉（體脂過高肌肉不足問題）。療程整合了包括BTL EXION、WINBACK、INDIBA、Bloomea NeoCare Elite、ATP LIPO X、Lumenis Pollogen DMA、GTG Medical、Titanium Cavitalyse、2.45GHz微波溶脂等國際強大技術。綜合式療程能針對個人需求調整，且通常將全身多個脂肪部位納入全包計算，而非逐個身體部位或者逐個iphone位收費，有助於消費者更清楚地掌握預算，減少超支風險。綜合療程多技術疊加，消脂效果更好，而平均成本更低，值得追求性價比的市民優先考慮。

SWISS REJU 綜合式療程疊加多重頂尖技術，針對性處理皮下與內臟脂肪，實現高效安全且持久的瘦身效果。

標準3：營養健康管理 引進矽谷最新研究

除了儀器技術外，營養補充及代謝管理近年亦成為體態管理的一部分。SWISS REJU熱光溶脂加入營養學，引進美國矽谷 Biohacking ＋ Longevity最新科學研究，改善人體的健康狀態。通過營養學和補充品，適當地補充營養和蛋白質，優化代謝功能。熱光溶脂是香港首批引進矽谷健康營養及長壽研究的美容瘦身品牌，成功突破坊間舊款療程過份依賴昂貴的減肥儀器，而缺乏營養學配合的盲點。

SWISS REJU憑深厚的科研背景與對技術的精準掌握，成功開發各類主流儀器的進階功能，確保獲得最佳科研應用。品牌更是本港首批成功驅動 INDIBA 448KHZ Subthermia 技術以抑制脂肪生成的科研機構。此外，品牌於今年正式引進源自美國矽谷的「Longevity Mix」長壽健康配方，從細胞層面優化代謝效能；配合熱光溶脂獨家產品「XS Perfect Size 減腩微晶纖」，構建出具科學實證的健康瘦身協同方案。

標準4：AI智能監測與自動調節機制

最新一代的消脂療程已經引進AI自動保護機制，確保最佳頻率和輸出。SWISS REJU熱光溶脂投資引進的AI瘦身演算法，人工智能導航動態監察，在千分之一秒內偵測到異常阻抗會立即自動調整能量輸出，大大提升消脂效果和安全性。有別於舊式減肥儀器依賴美容師的主觀經驗，單靠感覺和人手去控制溫度容易導致過熱，AI瘦身演算法自動調節輸出，確保能量均勻覆蓋，有效安全。

標準5：品牌合規紀錄是否優秀

SWISS REJU建議消費者在選擇療程前，可先了解品牌是否有明確的客戶跟進機制及優秀的合規紀錄。良好的內部管理，通常反映於風險控制、服務流程及銷售手法是否透明。

紮根中環核心地段近十年，SWISS REJU嚴謹的營運管理建立深厚品牌聲譽。資料顯示，營運至今並無任何消委會投訴成立之紀錄，合規紀錄優秀。核心管理系統 QCAC（Quality Control Activity and Culture）從風險控管、技術操作及正向服務文化三大維度進行全方位監督，確保服務質素符合最高業界標準。

標準6：不設高壓銷售顧問房＋全體前線員工永久高包薪

正規療程應以專業諮詢和服務為先。正規公司會有良好穩健的機制，為客人提供免費諮詢，亦都提供包薪保障員工福利，鼓勵員工為每一位客人做好服務，不會用傳統舊式美容黑店低薪高傭金的方法推員工去不良銷售。

SWISS REJU一直致力重塑行業誠信，首創前線員工永久性包薪制，有效杜絕坊間舊款美容行業因傭金壓力導致的不良銷售。品牌更打破傳統，全線不設高壓銷售顧問房，確保客戶消費體驗。品牌更憑藉卓越服務獲得超過 92 分的淨推薦值（NPS Score），成為本港正規經營的典範。

專家建議：精明挑選，健康瘦身

專家強調，真正的體態管理是一項長遠投資，最新一代的熱光溶脂已經將尖端科研、AI 精準監察與個人化營養方案結合。建議消費者優先選擇擁有國際認證與良好信譽紀錄的品牌。SWISS REJU熱光溶脂評價優秀，多年來致力提供透明、專業的服務環境，助你用最科學的方式，重拾健康和自信曲線！

了解更多：https://www.reju.hk/

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