氣喘胸悶以為年紀大 體能差 中年男揭患心肌肥厚症 可致猝死

五十歲正值人生及事業黃金期，但有些人可能因忽視一些病徵，例如在運動後出現氣喘、胸悶，並歸咎於「年紀大、體力差」等看似平常的症狀，卻竟然可能是心臟疾病的警號。心臟科專科醫生提醒，這些徵狀有機會與阻塞性心肌肥厚症有關，此症早期症狀不明顯，若延遲診治，可增加心臟衰竭甚至猝死風險。



一名約50歲男士近年開始建立運動習慣，希望改善健康，卻發現自己在活動時經常出現氣喘、胸悶及體能下降。最初他以為只是一直以來缺乏運動或年紀增長所致，未有特別在意。直至症狀持續影響日常生活，他才決定接受心臟科檢查，結果確診患上阻塞性心肌肥厚症。該名男士曾擔一度心病情持續惡化或需要接受侵入性治療，幸經醫生全面評估後，發現他可透過新型的口服藥物治療，並配合定期心臟功能監察便可。接受口服藥物治療後，其症狀逐步改善，活動能力提升，並在醫生指導下逐漸恢復合適運動，生活質素得到改善。

本港或有萬五人患病 不少個案未被診斷

按國際研究估算，約每500人有1人患病，推算本港或有約15,000名患者。心臟科專科醫生黃曜東醫生指出，心肌肥厚症主要分為阻塞性及非阻塞性兩類，其中以阻塞性較為常見。阻塞性心肌肥厚症會令心室中隔異常增厚，導致左心室流出道收窄，阻礙血液由心臟泵出，增加心臟負荷。若病情未能妥善控制，可能引致心房顫動、心臟衰竭、心臟驟停，甚至猝死等嚴重併發症。

黃曜東醫生指，心肌肥厚症可於任何年齡發病。

心肌肥厚症可於任何年齡發病，事實上，過往體壇曾發生多宗與未被診斷心肌肥厚症相關的猝逝個案，包括足球員馬克・維維安・科爾（Marc-Vivien Foé）及前NBA球員列治・劉易斯（Reggie Lewis），兩人離世時分別只有28歲及27歲。此外，心肌肥厚症更具家族遺傳傾向 — 若父母其中一方帶有致病基因，子女約有五成機會遺傳。因此，直系親屬即使沒有症狀，亦應諮詢醫生是否需要檢查。

新藥物針對病因 已納入國際指引

診斷心肌肥厚症需結合病史及多項檢查，包括心臟超聲波、心電圖、心臟磁力共振等，醫生亦會按需要安排基因檢測。黃曜東醫生指，傳統藥物如β受體阻斷劑及鈣通道阻斷劑主要紓緩症狀，惟部分患者服藥後病情仍未受控，或需考慮手術治療。

近年醫學界已研發出針對病理機制的口服藥物，黃醫生解釋，正常情況下，心肌細胞內的肌球蛋白（Myosin）與肌動蛋白（Actin）會協調收縮及舒張，維持心臟正常泵血功能；然而，阻塞性心肌肥厚症患者因基因突變，心肌細胞內過度活躍的肌球蛋白增加，導致心肌過度收縮，可透過抑制過度的肌球蛋白活性的藥物，例如心肌肌球蛋白抑制劑去幫助減少心肌過度收縮，從而減輕左心室出口阻塞並改善整體心臟功能。有關的治療方案更已獲納入歐洲心臟學會及美國心臟協會等國際指引，為患者提供更多治療選項。黃醫生建議患者與主診醫生充分溝通，按個人情況制定最合適的治療方案。

建立健康生活習慣 運動須經醫生評估

除接受適切治療外，黃醫生建議患者保持充足水分、避免過量飲酒、切勿自行服藥，以及戒煙並限制咖啡因攝取。至於運動方面，部分患者症狀改善後，其活動能力有機會提升，但能否恢復運動及合適強度，仍須由醫生按個別病情評估，一般建議選擇步行、伸展等低強度運動，避免中至高強度或競技性運動，以及舉重、短跑等突然爆發力動作。

黃醫生提醒市民不應將氣促、胸痛、暈厥等症狀簡單歸因於壓力、年齡增長或缺乏運動，尤其有家族病史或相關症狀人士，更應及早求醫及接受適當檢查。透過及早診斷、適切治療及持續管理，患者有機會改善症狀、提升生活質素，重拾生活能力。