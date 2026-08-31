ANKH 機能再生痛症健康集團 有幸參與產業發展高峰論壇

隨着人口結構持續轉變，痛症問題已成為困擾各年齡層的普遍健康課題。無論是頸肩腰背痛、關節勞損，抑或是常見的退化性痛症，都嚴重降低日常生活質素。



痛症管理需求日益增多，持續創新、透過科技解決痛症成為大眾所需。日前大灣區醫療專業發展協會舉行了「大灣區銀髮經濟產業發展高峰論壇2026」，ANKH機能再生痛症健康集團有幸參與是次盛會。

ANKH機能再生與各界菁英交流合作 持續發展痛症健康解決方案

「大灣區銀髮經濟產業發展高峰論壇2026」由大灣區醫療專業發展協會主辦，於8月15日灣仔會議展覽中心順利舉行。論壇匯聚醫療、健康、科技、學術等不同領域專家及代表，圍繞兩地健康產業發展及合作進行深度交流。

ANKH機能再生為香港擁有超過18年去痛經驗的痛症健康集團，一直秉持「從根源出發、極速御痛，讓更多人擁有開心健康的生命」為企業理念，更向國際科研邁進，與哈佛大學教授共同研發ACME HealthTech痛症健康解決方案。在論壇上，ANKH機能再生與不同界別專家及代表共同推動健康及痛症產業發展。

同時，ANKH機能再生痛症健康集團創辦人及行政總裁巫家偉先生獲全國政協常務委員、香港特別行政區行政會議成員、香港前食物及衞生局局長高永文醫生頒發感謝狀。ANKH 機能再生亦與內地專業健康體檢與醫療服務集團—美年大健康—達成合作協議，進一步將創新痛症健康解決方案帶給更多有需要人士。

「大灣區銀髮經濟產業發展高峰論壇2026」啟動儀式

全國政協常務委員、香港特別行政區行政會議成員、香港前食物及衞生局局長高永文醫生、商業及經濟發展局副局長陳百里博士、大灣區醫療專業發展協會創會會長蕭英傑先生等領域專家及代表一同主持啟動儀式，ANKH機能再生有幸參與其中。

優醫通、ANKH 機能再生痛症健康集團、美年大健康及翹晉科技有限公司合作協議簽署儀式

（左起）優醫通、ANKH機能再生痛症健康集團、美年大健康及翹晉科技有限公司簽署合作協議。

感謝狀頒發儀式

全國政協常務委員、香港特別行政區行政會議成員、香港前食物及衞生局局長高永文醫生頒發感謝狀予ANKH機能再生痛症健康集團創辦人及行政總裁巫家偉先生。

醫療、健康、科技、學術等不同領域專家及代表匯聚一堂，圍繞行業發展及合作議題進行深度交流。

攜手哈佛大學醫學院教授 研發中西融合御痛新方案

ANKH 機能再生與哈佛大學醫學院痛症管理資深教授Professor Robert Newlin Jamison共同研發ACME HealthTech痛症健康解決方案。目前已獲環球超過30個國家專利，並符合 SGS IEC60601-1 國際電工委員會電子醫療器材安全標準，充分體現其御痛技術實力與安全性。

哈佛大學醫學院痛症管理資深教授 Professor Robert Newlin Jamison 長期專注痛症管理科學，同時亦有豐富的痛症管理臨床經驗，是當今國際痛症管理醫學界權威人物之一。

以ACME HealthTech為基礎打造的ARDS極速御痛方案，突破性地融合中醫經絡穴位智慧與國際御痛技術，能夠極速解決肩頸痛、腰痛、坐骨痛、膝頭痛等痛症問題，為長期受痛症困擾的人群帶來全新選擇。

ANKH 機能再生透過獨有的ARDS極速御痛方案，為有痛症人士極速御除痛楚，強化身體機能。

ARDS 極速御痛方案採用非侵入性方式，其中一個主要特色是「精準理療核心痛點」，專利技術可以將能量精準滲達核心痛點，修復受損軟組織，包括肌肉﹑韌帶、肌腱和筋膜等。

同時，ANKH 機能再生從超過18年御痛強身經驗及眾多成功個案中，了解到痛症人士切身需要，因此專利技術着重「人性化」設計，可以智能輸出特定能量，深層對準人體經絡穴位之餘又確保過程舒適，達到御痛強身、調理身體之效。

方案亦可以提升身體機能，疏通經絡、調和氣血，加速人體自我修復；放鬆繃緊關節，強化肌肉及彈性，減少復發機會。痛症人士可以在安全的前提下，進行達國際水準的去痛方案，從根本處理痛症。

環球真客實證 3大御痛健康中心佔地超過53,000呎

ANKH機能再生創立於2007年，除了精準創新的御痛技術，品牌同時亦擁有環球真客實證，多年來不斷累積成功個案，持續獲得一致信賴。

ANKH 機能再生在香港已有超過18年御痛強身經驗，是本港最具規模的痛症健康集團之一。

ANKH 機能再生跨領域專業團隊包括註冊中醫師、機能強化顧問 (擁有物理治療師專業資格)、營養師、健康顧問、理療師等，為有痛症人士提供個人化御痛強身方案。

集團目前於尖沙咀海港城、銅鑼灣時代廣場及沙田中央廣場均設有三大旗艦御痛健康中心，合共超過53,000 呎，地理位置便利，空間寬敞舒適。ANKH機能再生跨領域專業團隊包括註冊中醫師、機能強化顧問 (擁有物理治療師專業資格)、營養師、健康顧問、理療師等，為每位痛症人士度身訂造個人化御痛強身方案。ANKH 機能再生重視舒適及私隱度，每一間御痛健康中心備有獨立理療房間；御痛健康中心設有國際標準空氣淨化系統，衛生潔淨的環境令痛症及追求健康人士安心進行療程。

ANKH 機能再生痛症健康集團：

網站：ankh.com.hk

網站（慈善活動及義工隊）：ankhcares.com

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小紅書：http://ankh.pro/xiaohongshu

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ANKH 機能再生 — 尖沙咀御痛健康中心

地址：尖沙咀廣東道11號

海港城世界商業中心12樓全層

世界商業中心入口 或 VITA入口

（港鐵尖沙咀A1出口）/（港鐵西鐵站柯士甸E出口）

電話︰2388 1699

ANKH 機能再生 — 銅鑼灣御痛健康中心

地址：銅鑼灣勿地臣街1號

時代廣場1期42樓全層

（港鐵站銅鑼灣A出口）

電話：2152 6999

ANKH 機能再生 — 沙田御痛健康中心

地址：沙田鄉事會路138號

中央廣場辦公大樓第1座22樓全層

（港鐵沙田站B出口）

電話：2155 2833

（資料由客戶提供）