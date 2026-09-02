長者北上種牙｜鼎植口腔獨家VIIV技術證實力　五大口岸勁方便

隨著香港人口老化，「睇牙種牙」已成為不少長者最關注的剛需醫療項目。不過本地種牙動輒數萬元一顆，對一般家庭來說負擔不輕。近年不少長者選擇北上種牙，性價比雖然高一大截，但最要緊的還是挑選合規且值得信賴的專業機構。作為全國連鎖的正規牙科品牌，鼎植口腔於全國20多個城市設有超過40間門店，更憑藉獨家專利「VIIV穿顴穿翼種植技術」與開設於深圳五大口岸的分店網絡，為港人提供無縫便利的優質護齒選擇。



福田旗艦店

南山科苑店

羅湖分店

蓮塘旗艦店

鼎植口腔的品牌實力

兩地種牙在價格與療程設計上相差顯著，以單顆種牙為例，內地價格普遍便宜約50%至70%，若是半口或全口種植，更可省下數以十萬計的費用。作為集醫療連鎖管理、機構投資、醫學教育與供應鏈於一身的生態型集團，鼎植口腔實力非凡。品牌不僅在全國20多個城市開設逾40家門店，更緊貼港人習慣，於深圳羅湖、福田、深圳灣、蓮塘及皇崗五大口岸全線設店，真正實現「過關即到診」。鼎植口腔創始人黎強博士與高振華院長參與發明的VIIV專利種植技術獲得有數十項國家專利認證，鼎植口腔有種植牙、數字化正畸及美學貼面等王牌項目，至今已獲得超過百萬名客戶的口碑認證。

鼎植口腔於深圳5大口岸都有分店，除了便利港人，最重要是品牌有實力和口碑。

鼎植口腔於深圳5大口岸都有分店，除了便利港人，最重要是品牌有實力和口碑。

鼎植口腔於深圳5大口岸都有分店，除了便利港人，最重要是品牌有實力和口碑。

獨家「VIIV種植技術」榮獲數十項國家專利

鼎植口腔秉持「讓天下沒有種不了的牙」為使命，積極拉高看牙服務的新標準。旗下獨家的「VIIV種植技術」榮獲數十項國家專利，主打「無須植骨、一次完成」，不僅穩定度高且能長期使用，完美解開傳統種牙「難、慢、貴、痛」四大痛點。這項技術專為骨量不足、高齡缺牙、嚴重牙周病、基礎疾病患者，鼎植亦積極研發「保髓」與「舒眠」等創新體驗，比如通過保髓術拯救天然牙，不用根管治療抽神經，利用導航技術實現精準種牙，減少創傷，更是全面展開舒眠治療體系，減輕焦慮和疼痛，讓患者快樂看牙，給害怕看牙的患者帶來更輕鬆安心的第三種選擇。

鼎植口腔擁有榮獲數十項國家專利的獨家「VIIV種植技術」，能夠無須植骨完成種牙，成為不少客人的福音。

舒適化診療與黑科技護理

想告別傳統洗牙的冰冷酸痛？鼎植口腔特別推出全新的「睡眠潔牙SPA」與黑科技「光動力技術」。「睡眠潔牙SPA」貫徹「以預防代替治療」理念，採用獨家「十步潔牙流程」配合(PT-A)舒適牙周治療儀進行溫和噴砂，徹底清除牙菌斑與色素，在潔淨度與舒適感上全面升級。而「光動力技術」則以「用光激活氧，再用氧殺菌」為核心，利用智能光敏探針精準滅菌且不產生耐藥性，更能深層激活骨骼自癒力。此技術廣泛應用於根管治療、微創手術及牙周調理，有效拯救鬆動牙齒、重塑健康的牙齦組織。

鼎植口腔推出全新的「睡眠潔牙SPA」與口腔診療黑科技「光動力技術」，採用獨家「十步潔牙流程」，在潔淨度與舒適感上全面升級。

百萬口碑 屢獲獎項

除了傑出核心技術，鼎植口腔更以貼心服務著稱，甚至獲得香港視帝黎耀祥熱情推介。診所提供一對一專業接診與陪診，支援中、粵、英三語流利溝通，術後更有專人定期隨訪追蹤，讓每位患者都備感安心。這份用心讓鼎植屢獲權威肯定，不僅拿下《香港01》2026健康Easy「卓越牙科中心大獎」，更是2026香港小姐競選大會指定專用口腔品牌，並獲評為深圳市唯一口腔醫療領域的「種子獨角獸」企業。旗下包括福田口岸店與羅湖口岸店在內的多家分店，更榮登美團司南口腔榜「星級機構認證」，獲得5,000萬用戶與行業專家雙重認可。

鼎植屢獲獎項，贏得《香港01》2026健康Easy「卓越牙科中心大獎」，可見品牌實力獲肯定。

鼎植有香港視帝黎耀祥力推，絕對是信心保證。

兩地種牙在價格與療程設計上有明顯分別，在鼎植接受手術除了收費平一截之外，獨家的「VIIV種植技術」更成功幫助不少重症病人重拾快樂及自信。

結語︰特區政府推動擴大「長者醫療券大灣區試點計劃」

隨著特區政府推動擴大「長者醫療券大灣區試點計劃」，允許長者在深圳指定醫療機構使用醫療券，無疑為跨境醫療注入強心針。鼎植口腔地理位置優越，位處深圳五大口岸，結合貼心的廣東話對答、獨家 VIIV 免植骨技術以及全方位的術後照護，成功為港人長者建立一條高性價比、高品質的「跨境護齒綠色通道」，讓長者能以更負擔得起的時間與金錢成本，重新享受大口享用美食的幸福生活。

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(資料及相片由客戶提供)