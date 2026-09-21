香港港安醫院－司徒拔道　引進新一代電腦掃描技術

是現今醫學診斷不可或是現今醫學診斷不可或是現今醫學診斷不可或電腦掃描（CT）是現今醫學診斷不可或缺的重要工具，影像的清晰度更直接影響治療方案的制定。近期，香港港安醫院—司徒拔道(香港港安)引進了「雙源光子計數電腦掃描」（PCCT）技術，為臨床診斷提供了新的選項。新技術在輻射劑量、顯影劑用量及影像解析度方面均有顯著提升，進一步提升病人檢查的安全性與舒適度。



服務統籌及放射診斷部主管梁清華（Danny）表示，全新引進的「雙源光子計數電腦掃描」（PCCT）是現今最先進的電腦掃描儀器，能將醫療影像由「標清」升級至「高清」。

技術改良 顯著提升檢查安全性

傳統電腦掃描通常需要注射顯影劑以增強影像對比，但這對於腎功能不全或需要洗腎的病人而言負擔較重，注射過程中的不適感亦是常見的臨床考量。服務統籌及放射診斷部主管梁清華（Danny）表示，新一代PCCT技術能將輻射量及顯影劑用量減少約30%至50%，降低對病人身體的負擔，讓檢查過程更為安全安心。

新一代PCCT能大幅減少30%至50%的輻射量及顯影劑用量，減輕對病人腎臟及身體的負擔，令檢查過程更安全舒適。

PCCT直接利用電子訊號產生圖像，能呈現薄至0.2毫米的極微細切片，令血管邊緣及微小病變清晰可見，協助醫生更準確地斷症及制定治療方案。

PCCT 的技術原理在於能直接利用光子電子訊號產生圖像，省卻了傳統技術中將 X 光轉為光訊號的步驟，從而大幅減少訊號流失與雜訊。因此，儀器能以較低的 X 光劑量，產生薄至 0.2 毫米的高解析度影像切片，影像邊界極為銳利。這項技術讓醫生能獲取更精細的解剖結構資訊，有助於更準確地評估病情。

心臟科專科醫生盧家業指出，PCCT能克服血管嚴重鈣化或金屬支架所引起的干擾，讓病人有望免卻承受高風險的侵入性導管檢查。

心臟科臨床應用的重大突破

心臟科專科醫生盧家業指出，冠狀血管直徑只有約2至4毫米。若病人血管出現嚴重鈣化，或曾接受「通波仔」手術並植入金屬支架時，傳統電腦掃描常會受到「光束硬化假影」干擾，影響影像診斷。在此情況下，醫生以往需要建議病人進行侵入性的心臟導管檢查；雖然此侵入性檢查風險相對可控，但仍存在出血、感染或血管損傷等隱患。

PCCT 技術能有效減少上述干擾，提供更清晰的血管影像，協助醫生精準評估病情。這不僅能讓部分病人免於接受不必要的侵入性檢查，亦節省檢查及恢復時間。

放射科專科醫生羅煦寧表示，PCCT 技術可廣泛應用於腫瘤科、神經外科等多個專科，同時亦適合高風險人士進行預防性檢查。

跨專科廣泛應用 醫療團隊赴海外受訓

放射科專科醫生羅煦寧指出，PCCT的應用範圍廣泛，涵蓋腫瘤科、神經外科、胸肺科、骨科及急症科等專科領域。其低輻射及低顯影劑用量的特性，不但適合高風險人士進行預防性評估，亦為以往因腎功能不全而未能接受電腦掃描的病人提供安全的檢查選擇。

為確保能掌握新儀器，院方放射科團隊早前專程遠赴新加坡及德國的醫院進行實地考察及訓練。

為確保新技術的臨床應用質素，香港港安的放射科團隊在PCCT啟用前已進行多次內部培訓，更親赴新加坡及德國的醫院考察及訓練。團隊期望透過技術提升，進一步優化診斷服務水平。

（資料由客戶提供）