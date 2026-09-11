擊退腦霧失眠！優質微高壓氧艙強效補氧　帶手機入艙休閒無阻

香港人工作壓力大且長時間逗留於室內冷氣房，不少人經常面對「慢性疲勞」困擾。你是否總在下午感到昏昏欲睡、記憶力及專注力下降、無論睡多久依然覺得累，甚至出現膚色暗沉？其實這是現代都市人的「缺氧危機」！當身體長期處於慢性低氧狀態，細胞修復的速度便會跟不上日常消耗的速度。為了解決這個痛點，近年全球流行一種日常保健新趨勢——O2ARK微高壓氧艙（mHBOT），透過專利科技為身體高效補氧，從細胞層面促進修復與代謝，讓養生變得不再繁瑣。



微加壓技術 深度喚醒細胞自癒潛能

微高壓氧（mHBOT）是一項結合頂尖微壓修復技術的先進保健方案。用家會在略高於常壓的環境下（約1.1至1.5 ATA），吸入高濃度氧氣。O2ARK微高壓氧艙採用優質專利物料與高標準工藝製造，確保艙內環境絕對安全、舒適及穩定。其核心作用機制是透過略高於大氣壓的環境，有效提升血液及組織中的「溶氧量」，以氧氣深度喚醒身體潛能。

O2ARK微高壓氧艙有3款機款選擇。

五大保健功效解碼 由內而外全方位抗衰老與修復

在長期高壓與勞碌的生活模式下，單靠基礎的飲食與睡眠，往往難以迅速彌補身體透支的能量。O2ARK微高壓氧艙正是瞄準了這個痛點，透過為身體細胞深度注氧，從根源着手改善多項亞健康問題。這種溫和的日常保健方式，能針對性地為都市人帶來以下五大顯著的健康好處，實現由內而外的全面修復：

• 提升腦力與專注：增加腦部微循環的供氧量，有效改善「腦霧」及精神不振的問題，讓一眾腦力工作者能快速「滿血復原」。

• 深層助眠與調節自律神經：透過啟動副交感神經，幫助身體放鬆，從而縮短入睡時間並大幅提升睡眠質素。

• 加速運動恢復與減痛：高效加速乳酸代謝，減輕延遲性肌肉痠痛（DOMS），非常適合有規律運動習慣的人士。

• 促進組織修復與減退發炎：有助調節慢性低度發炎，同時幫助傷口及細胞進行修復。

• 肌膚抗老與緊緻：刺激成纖維細胞獲取充足氧氣，促進膠原蛋白增生，讓肌膚由內而外煥發好氣色。

兼顧高效生活 艙內無縫連接日常通訊

傳統的高壓氧艙往往附帶很多限制，令人感到費時失事。然而，O2ARK的艙體設計不但貼心，更具備極高安全性，打破了傳統限制。使用者在進行療程時，可輕鬆攜帶手機及平板電腦進內。在短短60分鐘的補氧療程中，用家可以如常處理公務、追劇、回覆訊息，甚至靜心休息，完全不浪費都市人的寶貴時間，將高效生活與養生完美結合。

創辦人Ada最近榮獲香港01健康easy卓越大獎2026「卓越O2ARK微壓氧艙品牌大獎」。

用家親歷奇效引進香港 榮膺「健康easy卓越大獎」殊榮

O2ARK的誕生，背後源於創辦人Ada的親身經歷。Ada在體驗過O2ARK後，親身感受到微高壓氧艙對身體健康帶來的極大改善，這份經歷促使她決定高齡再創業。她希望能將這份健康禮物引入香港，與大眾分享「以氧氣喚醒身體潛能」的核心理念。憑藉優異的品質與良好的市場口碑，O2ARK專業實力備受各界認可，最近更榮獲香港01健康easy卓越大獎2026「卓越O2ARK微壓氧艙品牌大獎」。

健康是現代人最值得投資的未來。無論身處任何年齡層，大眾都能透過溫和且安全的微高壓氧日常保健，隨時為身體充電，重拾久違的健康與活力。

（資料由客戶提供）