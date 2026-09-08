視后佘詩曼享受美食依然Keep得好！揭開No.1 NMN逆齡保鮮秘技

經常在社交平台分享美食的「視后」佘詩曼（阿佘），無論鏡頭前後都時刻保持「防腐級」的凍齡美貌與絕佳身段，令人羨慕不已！不少女士年過30歲後，新陳代謝逐漸減慢，面對初老症狀，連享受美食都變得小心翼翼。阿佘坦言自己能夠毫無顧忌地享受生活、依然Keep得好兼充滿自信，全因她早兩年開始服用NMN，從體內根源抗衰老！



1分鐘自測！你的 NAD+ 水平是否正「跳崖式」下跌？

科學研究指出，人體內的NAD+水平會隨着年齡增長而伴隨耗減，特別是在30至50歲期間會出現斷崖式下跌，導致細胞修復能力減弱。想知道自己是否已經步入「初老」？即花一分鐘自我檢視以下衰老警號：

• 睡眠質素變差：即使睡醒依然感到疲倦，提不起精神，情緒容易波動。

• 腦弱態浮現：專注力及記憶力大不如前，轉數變慢，協調性下降。

• 肌膚老化：皮膚出現細紋、暗沉，失去以往的緊緻與光澤，毛髮生長亦變慢。

• 體力及免疫力下降：肌肉力量及體力明顯下降，容易生病，身體機能變差。

一旦出現上述情況，單靠外在護膚或盲目節食，根本無法逆轉這些由內而外的歲月痕跡。

阿佘經常大方分享美食日常，年過40依然能無顧忌地享受美食、充滿自信，全靠她懂得從體內根源補充NAD+，讓身體機能維持年輕狀態。

食NMN等同交「智商稅」？阿佘嚴選No.1保鮮秘訣

坊間不時有人指吃NMN等同交「智商稅」，覺得吃完無效。其實很大程度是因為揀錯產品！如果NMN純度低、劑量不足，又或者被胃酸破壞，吃了就等同無吃。追求內外兼備的阿佘深明，要真正逆轉衰老，必須精明選擇。作為2年真實用家，她的私藏「保鮮秘訣」正是連續3年榮獲全港NMN銷售No.1*的「WholeLove MED全逆齡至尊版40,000mg」。這款產品讓她保持內部「引擎」年輕運作，隨時隨地散發無可比擬的自信。

每日只需定時服用，便能啟動逆齡因子，一舉逆轉十大年齡指標。無論是提升專注力與記憶力、改善睡眠質素、強化免疫系統及心臟功能，還是修復毛囊促進生髮，都能全方位強腦、抗病、美肌，由內到外重拾青春活力。

無論在任何高清鏡頭下，阿佘的肌膚始終保持緊緻水潤、散發自然光澤。這份獲醫護實證認可、媲美醫美療程的「幼態」美貌，正是她持續從細胞根源抗衰老的最佳證明。

日本醫療級技術 X 哈佛配方 10倍吸收直達腦細胞

市面上NMN產品多不勝數，但WholeLove MED卻憑藉日本醫療級技術脫穎而出。產品提供高達40,000mg的NMN，每粒含量足500mg，純度更高達99.99%>。配方特別採用哈佛抗衰老權威教授建議的「白藜蘆醇」，並添加多國專利NADH，能產生強大協同效應，令吸收率提升超過10倍，最快1小時便能直達腦細胞。為了確保珍貴成分不被胃酸破壞，產品更採用了植物腸溶膠囊，直達腸道吸收，發揮最大逆齡功效。

WholeLove MED NMN特別加入白藜蘆醇與專利NADH，吸收率提升超過10 倍，發揮「逆齡、強腦、美肌、抗老」的強大協同效應。

醫護實證媲美醫美！真實用家：肉眼可見皮膚水潤

產品的卓越品質榮獲日本厚生省GMP認證，並具備無輻射、無激素的第三方檢測報告，更獲得「香港醫護學會」實證認可！調查數據顯示，用家服用30日後便顯著見效，高達92%認同身體機能得到全面提升+。更值得一提的是，更值得一提的是，它獲100%受訪醫美醫生認可^，認為其功效足以媲美甚至延長醫美療程的效果，達至淡紋煥肌的「幼態」境界。

不少真實用家的親身分享更力證其神奇功效：「慢慢地開始有朋友同我講，覺得我皮膚好水潤」；亦有用家表示配搭醫美療程效果倍增：「做醫美之前我已經食咗佢打底，佢厲害到連肉眼都睇得出不一樣，醫美第2日泛紅嘅位都好快就退」；甚至連身體細胞修復力也明顯提升：「去瘀真係快勁多，之前撞到個鼻、撞到隻腳同膊頭，依家好快已經完好無缺」！

只限1日！萬寧出位價 全年至抵搶購

不要讓年齡限制你的自信與活力！想好像阿佘一樣盡情享受美食、Keep得完美，立即把握9月12日（星期六）的萬寧出位價。當日買2盒平均只需$1,200／盒**（買1盒$1,400，標準價$2,280／盒）。優惠只限1日，每位顧客最多可購買24件，數量有限，售完即止！立即為身體注滿年輕能量。

銷售點：萬寧門市及官網獨家發售

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推廣員店舖享更多優惠：https://bit.ly/3TaKbLv

* 歐睿國際按2023至2025年香港零售渠道銷售金額計算，NMN產品定義為：以β-煙醯胺單核苷酸 (Nicotinamide Mononucleotide，NMN) 為功能性成分，於產品包裝、成分表或名稱包含NMN字樣的膳食保健品，於2026年1月完成調研

> SGS檢測報告2025

+ 根據香港醫護學會的滿意度調查, 受訪者服用30日後的結果

^ 根據2025年8月進行的「NMN產品專醫美醫生家問卷調查」結果

** 優惠期只限2026年9月12日。出位價產品不能與其他優惠同時使用。每位顧客最多可購買24件出位價產品。所有價格以店舖為準。如有爭議，萬寧保留最終之決定權。數量有限，售完即止。

（資料由客戶提供）