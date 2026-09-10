成人ADHD點分辨？精神科醫生拆解症狀與評估

成人ADHD（注意力不足過度活躍症）未必像兒童般表現為四處跑或坐不定。經常忘記事情、拖延、遲到、難以開始或完成工作、開會時容易分心，都可以是成人ADHD常見表現之一。



苗苗醫療精神科專科羅倩慧醫生指出，這些困擾很可能與ADHD相關。ADHD（注意力不足過度活躍症）常被誤當為兒童問題，其實不少成年人在社會工作多年後才被診斷。ADHD是一種神經發展障礙。現有研究顯示，其成因涉及遺傳、腦部發展及多個神經傳導系統等因素，並非由「懶惰」或意志力不足造成。正確理解其本質，才是改善生活質素的第一步。

成年確診不等於成年後發病

許多人以為ADHD是兒童才出現的問題，成年後被診斷，這是否等同成年後才開始發病呢？羅倩慧醫生表示：「並非如此。」按《精神疾病診斷與統計手冊》（DSM-5-TR）標準，症狀必須在12歲前已出現、持續在兩個或以上場合造成影響，並排除其他精神疾病才能確診。成年後才診斷，只是症狀一直存在，直到生活與工作要求提高才被察覺。

兒童的過度活躍較外顯，包括坐不住、四處跑等，成人的過度活躍則多轉為內在的坐立不安、心神不定、難以放鬆或說話過多，而專注力問題則表現為難以啟動任務、難以收尾與拖延症，即是坊間常說的「Deadline Fighter」。

成人 ADHD 職場與生活常見困擾： 成人 ADHD 常見困擾 日常/工作情境示例 工作啟動困難 面對多項待辦事項時，難以決定第一步。 時間感較弱 常低估所需時間，易遲到、逾期或拖延至最後一刻。 專注力容易被打斷 會議、閱讀或處理文件時，注意力易被環境或訊息干擾。 做事有始無終 同時開展多項工作，但難以持續跟進與完成。 記憶細節較吃力 容易遺漏約會、截止日或覆诊時間，或忘帶隨身物品。 規劃與整理較困難 工作與生活缺乏系統，難以安排優先順序。 容易延後處理 重要任務常因繁瑣、枯燥或壓力大而一再擱置。 內在躁動或難以靜下來 腦中想法不斷運轉，久坐、等待或放鬆時易感不耐煩。 反應較衝動 對話中易急於回應、未審慎考慮即做決定，或衝動消費。

成人求助原因：功能受損與情緒困擾

「點努力都做唔好」是許多成人ADHD患者的心聲。羅倩慧醫生指出，成人求助的原因，一般是源於日常生活功能受損或情緒困擾。有人工作表現不穩定、頻頻遲到，Deadline前才通宵趕工，經常被上司指責甚至頻繁換工作；有人長期自我懷疑、自尊心低落，甚至出現焦慮或抑鬱，求醫時才發現根源是未被診斷的ADHD。在親密與家庭關係中，伴侶可能抱怨其「不專心聆聽、不幫忙分擔、不可靠」，親子關係亦因自己難以實施一致的管教而緊張。此外，也有患者在過度努力、臨急壓力或熬夜的情況下才能勉強完成工作，長期處於高壓下，最終陷入職業倦怠（burnout），導致身心失衡。

焦慮、長期壓力和睡眠不足都可能令人無法集中，臨床上會如何分辨？羅倩慧醫生指，這是臨床評估最關鍵，也最耗時的部分。醫生會從時序、情境和情緒三個方面作判斷：

• 時序：ADHD 症狀是否在 12 歲前已出現並持續？若成年後才首次出現，更可能是情緒障礙、壓力或生理問題。

• 情境：症狀是否跨越不同的生活範疇？若只在某份工作或某段關係中出現，偏向情境性因素；若橫跨工作、家庭及社交生活，則更符合 ADHD 的特徵。

• 情緒：抑鬱引起的專注力問題通常隨情緒起伏變化，並伴隨動力下降和興趣喪失；ADHD相關的注意力困難通常具有較長期及跨情境的特點，但專注表現亦可能隨任務的興趣、刺激程度和結構而變化。因此，不能單靠「某些事情很專心、某些事情不專心」判斷是否有ADHD。

此外，共病情況非常普遍。成人ADHD常同時伴隨焦慮、抑鬱或睡眠障礙。評估時還需排除甲狀腺功能異常、睡眠窒息症、物質使用或戒斷、雙相情感障礙或某些藥物副作用等。這正是為何不能單靠一份網路問卷就下結論的原因。

自我檢測與女性特有表現

「ASRS 問卷只是篩查工具，並非臨床診斷。」羅倩慧醫生提醒，常用的成人ADHD自填量表（Adult ADHD Self-Report Scale，簡稱 ASRS）由世界衛生組織與哈佛大學合作開發，共有 6題核心問題，可幫助及期識別成人ADHD的可能症狀。然而，自測量表僅供初步篩查，在一般人群中容易有較高比例的偽陽性，且無法排除焦慮、抑鬱、睡眠或甲狀腺等問題。醫生強調，確診必須由專業醫療人員進行全方位的臨床評估。

另一方面，女性ADHD是否更容易被忽略或誤解？羅倩慧醫生表示：「是的。女性患者多屬於注意力不足型、較少出現明顯的過度活躍行為，因此容易被歸咎為性格問題或情緒波動。」此外，女性ADHD亦較容易被忽略，部分原因是女性較常以注意力不足、組織困難及內在不安等方式表現，而不是明顯外顯的過度活躍。近年研究亦開始探討月經週期、產後及更年期等荷爾蒙轉變與ADHD症狀的關係。一項2026年公布、涉及600名有ADHD診斷或症狀女性的網上調查中，70.4%受訪者自述產後症狀曾加重，97.5%自述在更年期症狀加重；不過，研究屬橫斷面自我報告，現階段仍需要更多研究確認荷爾蒙與症狀變化之間的關係。

儘管症狀可能隨荷爾蒙波動，仍需由醫生進行整體的專業評估。

何時應接受評估？診斷與治療方向

羅倩慧醫生強調，若長期需要依靠熬夜、臨急壓力或過度努力才能勉強完成工作，這本身就是日常生活功能受損的訊號，背後付出了相當高昂的心理代價。英國國家健康與照顧卓越研究院（NICE）建議，若症狀自童年持續存在並對生活造成中度以上的影響，應積極轉介至專科進行評估。

完整的評估涵蓋臨床面談、童年發育史、家人旁證、標準化量表及共病排除，通常需要約一小時或分多次完成。ADHD的診斷依賴臨床專業判斷，一般不需要血液檢查或腦部掃描。對於兒童患者，診斷程序包含與家長、教師及照顧者面談以瞭解發育狀況與行為表現；成人ADHD診斷則著重評估當前症狀、童年病史以及對日常功能的整體影響。

成人 ADHD 的常見治療方法包括：

• 藥物治療：使用中樞神經刺激劑（如哌甲酯 methylphenidate 及利右苯丙胺 lisdexamfetamine）或非刺激劑類藥物（如亞托西汀 atomoxetine），藥物治療可改善部分患者的核心ADHD症狀，包括注意力不足及衝動／過度活躍表現。實際選擇需按年齡、症狀、共病、心血管狀況、副作用及個人需要決定。

• 心理治療：認知行為治療（CBT）能幫助患者察覺與調整思維模式，建立更有效的時間及情緒管理策略。部分患者亦可透過心理教育，學習如何與伴侶、同事或家人進行良好溝通。

• 日常生活策略：善用手機提醒、手帳或電子行事曆，將大型任務拆解為小步驟，並設定明確的階段性目標。保持規律運動和充足睡眠，也能有效改善專注力與整體表現。

去標籤化！ADHD非懶惰或品德問題

羅倩慧醫生表示：「ADHD不是懶惰或品德問題，而是有神經生物學基礎的發育差異。能正常工作不代表沒有困難，較晚確診也不代表是『假性患病』。若症狀已讓你長期受到困擾，請勇敢尋求專業評估。指責和標籤不會讓人變好，理解與專業支援才是改變的開始。」

研究顯示，未經治療的成人 ADHD 患者，其生活品質及功能表現普遍較低，而及早接受診斷與治療，能顯著改善症狀並提升與健康相關的生活品質。與其繼續自責「為什麼自己這麼懶散」，不如踏出第一步尋求專業協助。理解與支援，才是改變的關鍵。

苗苗醫療精神科專科羅倩慧醫生

了解更多評估與治療方案：https://www.seedmedicalhk.com/psychiatry/adult-adhd-and-autism

有關羅倩慧醫生：https://www.seedmedicalhk.com/dr-vicky-law

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