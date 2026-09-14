腳痕甩皮反覆發作？拆解坊間抑菌盲點　教你7日徹底殺滅皮膚真菌

香港天氣潮濕悶熱，不少熱愛做運動的都市人，經常出入Gym room更衣室、瑜伽教室、游泳池或公共淋浴間。這些溫暖潮濕的環境，其實正是真菌滋生及傳播的溫床！若習慣在這些地方赤腳行走，隨時會惹上高度傳染性的腳部真菌感染。除了高危場所，日常長時間穿着封閉、不透氣的鞋襪，亦容易令雙腳積聚濕氣，引發腳部紅斑、痕癢、甩皮、水泡甚至刺痛等症狀。不少人初期更會誤以為只是普通的「皮膚乾燥」而掉以輕心，白白錯過處理的黃金時機。



根據最新調查發現，高達94%的香港腳患者都曾經歷復發，甚至有50%的復發病患一年發作4次以上⁴！不少患者都有「以為好返，點知轉頭又發作」的深切體會，面對這反覆的困擾感到十分無奈。

拆解坊間「只抑菌」盲點 7日徹底殺滅感染源¹'²

為甚麼試過各種產品，症狀都只能獲得暫時紓緩？原來市面上多數腳癬產品都存在「只抑菌、非殺菌」的盲點。這類產品無法徹底消滅隱藏在皮膚底層的真菌，結果如同「野草燒不盡，春風吹又生」，導致問題不斷重演。

要真正斷尾，對症下藥的關鍵在於「徹底殺滅真菌」。備受信賴的樂膚舒是被廣泛使用的抗真菌藥物之一，適用於治療腳癬等真菌感染。產品蘊含強效殺菌成分Terbinafine，干擾真菌細胞膜的合成，進而導致真菌細胞死亡⁵⁻⁸，有助殺滅引致感染的真菌。

樂膚舒更帶來三大安心保證：

• 7日療程：按產品說明每日使用一次，療程一般為7天。

• 長效預防：徹底殺死真菌後，藥效能發揮長效抗菌作用，持久預防復發³，有效擊退痕癢、厚繭及脫皮三大煩惱。

• 安全可靠：產品不含類固醇，一般耐受性良好，請按產品說明使用。

針對不同患處對症下藥 皇牌軟膏噴霧靈活配合

針對不同範圍的患處，樂膚舒特設兩款皇牌產品，讓用家可以靈活配合使用：

• 樂膚舒軟膏（Cream）——深入殺菌 專治鬼祟位

軟膏質地保濕透薄，親膚乾爽且毫不黏膩，即使在夏天使用也能迅速被皮膚吸收。只需每天使用1次，為期7天，活性成分 (terbinafine) 可滲透角質層並發揮抗真菌作用。特別適合塗抹在腳趾縫等容易被忽略的「鬼祟位」。

• 樂膚舒噴霧（Spray）——無須接觸 減少接觸患處

採用噴霧設計，一噴速乾清爽。最適合大面積的患處使用（同樣每天1次，為期7日）。最大優勢是過程方便衛生，雙手完全無須接觸患處，有助減少接觸患處真菌交叉感染及擴散的風險。

配合日常護理兩大習慣 阻絕真菌斷尾防復發

除了轉用高效的殺菌產品，日常的足部護理習慣更是「斷尾」的關鍵。建議每日洗腳時以溫水清洗，隨後務必用乾淨毛巾徹底抹乾雙腳，尤其是腳趾縫之間絕不能殘留水分。此外，平時應多穿着透氣材質的鞋襪，盡量避免長時間穿着封閉鞋款。夏天將至，更要時刻保持雙腳通風乾爽，從生活細節中減少真菌滋生！

把握限時7折優惠 一星期重拾健康雙腳

對付真菌感染絕對不能一拖再拖！立即選用樂膚舒，按產品說明完成療程，有助改善腳癬相關症狀。^重拾健康雙腳，快點行動吧！

推廣日期：萬寧——即日至9月24日；屈臣氏——即日至9月22日

優惠詳情：樂膚舒軟膏15克專享7折優惠*

折實價：$79.7／件*（原價︰$113.9／件）

銷售點：萬寧及屈臣氏有售

^ 萬寧及屈臣氏推廣日期分別為 :萬寧 : 即日至 9月24日 屈臣氏 : 即日至 9月22日。每發票計，不包括出位價及換購價產品。須購買指定產品方可享折扣優惠，數量有限，售完即止。最終價格以零售商決定為準。如有任何爭議，萬寧及屈臣氏保留最終決定權。

^ 如使用藥物一星期後也沒有改善請諮詢醫生。

¹ Lamisil 1% cream 10mg package insert

² Villars V, Jones TC. Clin Exp Dermatol. 1989;14(2):124-127.

³ Evans EG, Seaman RA, James IG. Br J Dermatol. 1994;130(1):83-87.

⁴ 尼爾森愛科2024年8月消費者調查

⁵ Finlay AY. BMJ. 1999 Jul 10;319(7202):71-2.

⁶ Newland JG, et al. Clin Cosmet Investig Dermatol. 2009 Apr 21;2:49-63.

⁷ Ryder NS. Br J Dermatol.1992 Feb;126 Suppl 39:2-7.

⁸ Darkes MJ, et al. Am J Clin Dermatol. 2003;4(1):39-65.

HK-PM-KAR-LAM-ONA-PUC-000003-08-24-2028

請於使用前詳閱產品標籤説明。如有疑問，請向醫護人員查詢。

（資料由客戶提供）