報告揭濕疹不僅痕癢 近三成患者每日睡眠受影響專家籲正視

濕疹絕非單純皮膚痕癢，甚至影響睡眠、日常生活及社交。9 月 14 日是「世界濕疹日」，今年主題為「#BreakTheInvisibleBurden」（打破看不見的負擔），呼籲社會正視濕疹患者每天面對的醫療、社會、經濟及公共衞生等隱形負擔。「濕疹教室」公布「21 日濕疹逆轉計劃」中期報告，揭示逾六成患者每天受痕癢煎熬，近三成更每天難以安睡，即使屬輕度至中度濕疹，亦可能被持續困擾拖垮生活。



濕疹患者社交及心理健康受損

香港濕疹協會創辦人、營養學家李健彰指出，濕疹會削弱皮膚屏障功能，使皮膚較難鎖住水分，亦更容易受外界刺激物影響。他強調，目前濕疹尚無根治方法，但患者可透過治療及正確護理控制症狀。有本地研究顯示，濕疹患者的社交及心理健康均較健康人士遜色，生活質素評分亦遠低於正常水平，反映濕疹可為日常生活帶來明顯困擾。

香港濕疹協會創辦人、營養學家李健彰

逾八成患者感尷尬不自在

「濕疹教室」自 2025 年 9 月起獲政府社會創新及創業發展基金（社創基金）及樂施會資助，推行「21 日濕疹逆轉計劃」支援低收入患者。2025 年 9 月至 2026 年 8 月期間，計劃共接觸 362 人，209 人參加，其中 89 人獲資助。濕疹教室創辦人、註冊藥劑師尹惠玲表示，近六成患者自評患有輕度至中度濕疹，但報告顯示病情即使不嚴重，仍可持續影響日常生活。

濕疹教室創辦人、註冊藥劑師尹惠玲

報告發現，逾九成患者曾出現皮膚痕癢、疼痛或灼熱感；逾六成患者表示幾乎每天感到痕癢。濕疹對患者的社交及生活安排同樣造成影響。逾八成患者曾因皮膚問題感到尷尬或不自在，近七成表示影響穿著，逾六成則指運動、社交或休閒活動受到影響。即使是輕度至中度濕疹，亦對患者構成以上影響。在完成計劃的患者中，逾七成患者的濕疹嚴重程度獲改善。

正確皮膚護理改善痕癢

潤膚劑是濕疹日常護理的重要一環，常見種類包括乳液、乳霜、軟膏、滋潤軟膏及油膏。水性成分較多的產品較易塗抹推開，油性成分較多的則保濕及封閉性較高。尹惠玲提醒，每次應足量塗抹全身，每日至少兩次，皮膚乾燥時需補塗。

她又指出，部分配方含有甘草提取物等成分，有助舒緩痕癢及灼熱感、減少皮膚上金黃葡萄球菌，並具抗炎特性；而神經醯胺Ceramides、膽固醇及游離脂肪酸以 3:1:1 配比則有助提供生理性脂質，支持皮膚屏障修復。有臨床研究顯示，潤膚劑有助快速止癢、抗菌及減少皮膚發炎。治療組於第14天的痕癢程度較對照組降低50%，有助減輕濕疹患者的痕癢程度。使用兩週後，實驗組皮膚上的金黃葡萄球菌水平亦顯著降低，並可減少濕疹引起的紅腫及炎症。由此可見，持續使用潤膚劑是濕疹日常護理的重要基礎。

4 歲焯君在嬰兒期已出現濕疹，兩歲時惡化至全身，包括關節、臀部及私密部位，皮膚紅腫、痕癢劇烈，常抓至出血，衣物沾滿血漬。夜間因痕癢多次驚醒，要靠飲奶安撫，卻發現奶類令情況更差，令家長期休息不足。雖然有就醫，但成效不彰。其後獲幼稚園社工轉介「21 日濕疹逆轉計劃」，在指導下現時用藥次數大幅減少，情緒及家庭生活亦明顯改善。