擔心染髮影響頭髮健康？即睇獲醫護認同不傷頭皮頭髮之選

隨着年齡增長難免出現白頭髮，不少人會選擇以染髮遮蓋。但到salon染髮成本太高，不久後白髮又會再重新長出，須定期補染，長期下來開銷更大。想要居家染髮，惟市面上的染髮劑種類繁多，一旦錯誤選擇含化學成分的染劑，有可能引致頭皮損傷，影響頭皮頭髮健康，嚴重更可能令髮絲變幼甚至脫落。



隨着年齡增長難免出現白頭髮，不少人均會選擇以染髮遮蓋白髮。

非天然染髮劑或含危險化學物質

市面上不少染髮劑均含有化學物質，如有氨（ammonia）、過氧化氫（hydrogen peroxide ）以及對苯二胺（paraphenylenediamine ）（PPDA）。雖然這些化學物可改變髮色，但同時亦可能刺激頭皮，引起過敏反應。若長期頻繁使用，未能給予足夠時間讓頭皮與頭髮充分修復，有機會損害頭髮和皮膚，甚至可致頭髮變薄或脫落，更可能破壞自身製造黑色素的細胞，導致白髮愈來愈多。

選染髮劑時應仔細閱讀上面的每種成分，優先考慮全天然成分的染髮劑。

自行染髮五大貼士：

1. 選染髮劑時應仔細閱讀包裝上列明的成分，優先考慮天然成分的染髮劑；

2. 容易過敏人士應避免選擇含PPDA配方產品；

3. 染髮前先在皮膚上進行測試，以排除可能的過敏反應；

4. 染髮時務必戴手套，不要一次塗抹過多劑量及將染料停留在頭髮上過久；

5. 切勿混合不同染髮劑使用；

一般到salon染髮，髮型師會先使用頭皮隔離後再一束束塗抹染劑，以減少染劑觸及頭皮的機會。因此，大家在家中自行染髮時，更應選擇適合且容易使用的染髮劑，如選擇直接為頭髮補充天然黑色素的護染產品，便能減低傷害頭皮及頭髮的風險。

Rerise回麗絲天然植萃護染膏 不傷頭皮頭髮

Rerise回麗絲天然植萃護染膏成分天然，不含十大可致敏成分，例如PPD（對苯二胺）、阿摩尼亞、Paraben、氧化染料、間氨基苯酚、甲苯二胺、PTD、鄰苯二甲酸、螯合劑及對胺基苯酚。該產品經香港醫護學會認證#，超過9成醫護認同不傷頭皮頭髮。

Rerise回麗絲配方使用日本革新技術補充天然植萃黑色素*、日本製，透過日本清酒酒麴發酵技術，提煉出天然植萃黑色素，配合天然着色成分，藉此護染髮絲，遮蓋白髮。Reris簡單方便使用，5分鐘便能輕鬆護染，更可於沐浴時使用。因產品較不容易沾染頭皮或皮膚，黑色素會逐漸滲透角質層，讓白髮健康「復黑」，隨著每次使用，頭髮可維持健康自然髮色，使用3次後可見顯著效果。

Rerise回麗絲天然植萃護染膏經香港醫護學會調查報告認證，超過九成醫護認同不傷頭皮頭髮。

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# 由香港醫護學會於2023年6至8月，分別邀請82位測試者試用的問卷調查報告。

* 二羥基/Dihydroxyindole，由天然植萃提煉。

^ 優惠期至2026年10月1日 (部分零售商優惠期或提早完結)。部分貨品只限指定店舖有售,數量有限,售完即止。產品最終售價為零售商之個別店舖所釐定,如有爭議,零售商保留最終決定權。

（資料及相片由客戶提供）