智慧齒何時需要剝？是否發炎？譚俊彥牙醫拆解拔除智慧齒完整指南

相信不少成年人到某個年齡，都開始面對牙齒問題。擁有16年豐富臨床及手術經驗的香港註冊牙科醫生譚俊彥牙醫提到，智慧齒（第三大臼齒）一般在17至25歲期間長出。這隻象徵人們踏進成熟的「智慧之齒」，但卻往往成為不少人的口腔噩夢。面對智慧齒生長帶來的痛楚，我們要如何應對？智慧齒長出後又是否一定要拔除？即由譚俊彥牙醫為大家詳細拆解智慧齒的常見問題、手術細節以及術後護理關鍵。



是「生長痛」還是「發炎痛」？譚俊彥牙醫：四大危險訊號須即時就醫

不少人只覺得長智慧齒期間疼痛難耐，卻不懂得要如何分辨是正常的「生長痛」還是「發炎痛」，甚至有機會因而延誤了治療的黃金期。譚俊彥牙醫解釋，智慧齒往上擠壓移動所產生的生長痛與細菌感染所引致的發炎痛在症狀上會有所不同：

• 生長痛：一般發生在智慧齒的生長時間（17-25歲），痛楚一般局限於大臼齒區域，不會伴隨周邊組織感染或流膿，面部亦不會有大範圍紅腫，且通常數天內會自然消退。

• 發炎痛：由細菌感染引起，痛楚會更強烈且持續時間長，每隔一段時間便反覆發作、狀況或會一次比一次嚴重，常伴有口臭或口腔內難聞的膿味。輕微症狀或僅局限在大臼齒的區域，若情況嚴重則會擴散至受影響面部的更大範圍，下顎、耳朵或太陽穴。

譚俊彥牙醫提醒，若發炎未得到控制，細菌可能會順著組織間隙向外擴散而引發更嚴重的併發症。如果出現以下任何一個症狀，代表身體已發出危險訊號，必須立刻去看牙醫或到急症室求診：

1. 久久不散的面部腫脹與疼痛：極可能代表智慧齒已受細菌感染。

2. 張口困難：代表智慧齒炎症已擴散至鄰近的咀嚼肌，引致肌肉發炎。

3. 身體發冷發熱：代表炎症可能已擴散至更大範圍，導致身體出現免疫反應。

4. 下巴腫脹、吞嚥或呼吸困難：極可能已出現「口底蜂窩性組織炎」。這是一種會擴散至深頸部的嚴重牙科感染，會將舌頭劇烈抬高並向後推擠，直接封鎖咽喉與口咽腔而導致窒息風險。此時切勿在診所拔牙，必須立刻去急症室接受抗生素與手術治療保護呼吸道。

譚俊彥牙醫提醒，長出智慧齒時一般「生長痛」和「發炎痛」的症狀有所不同，若是發炎未得到控制，細菌可能會順著組織間隙向外擴散而引發更嚴重的併發症。

智慧齒一定要拔？解構拔除智慧齒細節

有些人天生沒有智慧齒，可免除拔牙之苦；亦有一種可能是因智慧齒潛伏在牙骨之中。對於後者，譚俊彥牙醫就建議病人最好還是定期檢查牙齒及作全口X光檢查，以留意智慧齒後續的生長情況。若出現阻生智慧齒就應盡早處理，以減低手術風險及對鄰近牙齒的損害。若長期對清潔困難與牙齒擠壓等情況置之不理，就可能會引致牙冠周炎、鄰牙蛀牙、門牙被擠壓移位，甚至引發囊腫等風險。

目前拔除智慧齒主要分為兩大類：

• 非手術性拔除：若智慧齒已完全長出、方向端正，沒有被牙齦或骨頭覆蓋，牙醫可直接用牙科器械將牙齒搖鬆並拔除，無需進行手術。

• 手術性拔除（智慧齒手術）：若智慧齒橫生、斜生，或完全埋在牙齦與軟組織內，牙醫則需要進行手術，翻開牙肉、移除阻礙的牙骨，並將智慧齒分割成數個小塊逐一取出，最後進行縫針。譚牙醫續指，以常見的橫生智慧齒為例，在局部麻醉生效後，最快可在5分鐘內完成拔除及縫針，整個面診過程至出診所亦可在15分鐘內完成。

譚俊彥牙醫提醒，在年紀較大，如30至40歲以上的患者，牙齒的根部可能已經跟下顎牙骨緊緊貼合，尤其對於牙根緊貼下頜神經線的高風險個案更須多加留意。當牙醫認為強行拔除整顆牙齒或會增加神經線受損風險時，而病人又符合以下條件，就會建議採用較安全的牙冠切除術作為替代方案：

1. 智慧齒沒有嚴重的蛀牙，牙髓及牙根尖沒有感染；

2. ⁠牙根沒有鬆動；

3. ⁠病人沒有因藥物或疾病導致有免疫力不足的問題，如糖尿病。

牙冠切除術代表僅切除並帶走上方阻生的牙冠，而將健康的牙根故意留在骨頭內，隨後將牙齦縫合。據臨床研究顯示，留存在骨內的牙根極少引致後續感染，但牙醫仍須定期透過臨床與X光片進行長期監控。因留存的牙根或會出現以下兩種情況：

• 牙根移位：這是冠切術後的正常且常見現象。留存牙根在癒合過程中會「向上移動」。當牙根向上移位時，它會主動遠離下頜神經線。如果真的牙根外露或重新感染，此時牙根已經離開神經線，再移除時神經線受損風險便會大幅下降。

• 骨質骨化：牙醫把牙根深埋在牙骨後，如果確認有新的骨頭順利在留存牙根的上方長出，便可以將牙根完全埋入，防止再感染。

如智慧齒沒有引起嚴重發炎症狀，病人可以選擇暫時不拔除智慧齒，而在日常護理上使用單頭牙刷深入清潔最後方的死角，或使用鈍頭針筒配合溫鹽水沖洗。惟譚俊彥牙醫提醒，由於牙周組織無法與牙冠的琺瑯質直接牢固結合，這個間隙會形成一個單向開放的「深口袋」，細菌仍會不斷滲透，因此定期檢查依然至關重要。

譚俊彥牙醫建議病人若出現阻生智慧齒應盡早處理，以減低手術風險及對鄰近牙齒的損害。

譚俊彥牙醫分享，他曾在臨床診斷時遇上一位極度恐懼牙醫的中年男患者，該患者出現反覆的牙肉發炎，甚至經常流血不止，經轉介後發現患有血管性血友病，會導致血液難以正常凝結。最終在妻子強硬的態度下到譚牙醫的診所處理牙患，包括牙周病及發炎的阻生智慧齒。

譚俊彥牙醫憶述，此名患者每次進行治療之前均要先到醫院，由血液科醫生注射藥物提升凝血因子，其後才到診所進行拔除阻生智慧齒手術。因病人已到中年，智慧齒已經完全長成，牙骨亦缺少彈性，加上流血情況不理想及預算有限等情況，譚俊彥牙醫診所的醫療團隊最後決定以局部麻醉逐邊移除智慧齒。他們在術中盡量將傷口及手術時間減到最少，大約在5至10分鐘內完成，欲降低術中及術後出血量，最後兩次手術均成功結束。譚俊彥牙醫指：「第二日致電病人問候，很高興得知他不用回醫院補打止血針，可以減少對他日常生活造成不便。他之後亦更有信心醫治牙周病，現在情況已得以穩定改善。」

譚俊彥牙醫擁有16年豐富牙科臨床及手術經驗，曾處理各類牙周病和阻生齒拔除等個案。

譚俊彥牙醫分享：術前準備與術後護理小貼士

譚俊彥牙醫希望藉着這個臨床經驗給予正在受長智慧齒困擾的病人忠告，當出現牙齒問題時不要諱疾忌醫、拖延病情，只要及時就醫，所需處理的難度和風險可能沒有想像中那麼高。他又為正準備進行拔除智慧齒的患者給出6個小貼士，讓大家可以安心面對手術。

術前準備

• 做足準備：手術前一晚應保持充足睡眠，避免完全空腹做手術以免低血糖，但不能吃過飽。

• 事前報備：若有任何藥物過敏、頭頸曾接受電療，或須長期服用任何藥物（尤其是抗凝血 藥、阿士匹靈、抗骨質疏鬆藥物、類固醇、免疫抑制劑等等）的人士，必須事前向醫生報備。

術後護理

• 即時止血：須咬紗布約半個鐘至一個鐘，盡量吞口水，保持紗布乾爽；可以冰袋敷臉減少術後腫痛。

• 首日禁忌：

1. 切忌刷牙漱口，避免沖走傷口血塊，引致乾燥症及重新出血。

2. 飲食上要注意先等麻醉藥消退才進食，不然會增加咬傷風險甚至生痱滋；避免使用飲管，因吸啜力亦會致血塊容易脫落；首日應進食微溫或偏涼的軟食，避免吃過熱、過辣或過硬食物。

3. 生活習慣上亦要切忌吸煙飲酒，避免增加乾燥症風險及與藥物相沖；多休息、避免劇烈運動；需要時應就按時服藥包括抗生素與止痛藥。

術後第二日起：

1. 要保持口腔清潔，術後可以開始刷其他牙齒，但經過傷口附近時要特別溫柔，避免碰觸到縫線或血塊。

2. 如果有突發情況處理不了，例如流血不止、藥物敏感，便要立刻致電牙醫診所或盡快求醫。