中醫：肺不好亞健康浮現！選對真‧冬蟲夏草事半功倍 輕鬆養肺

明明已經盡量爭取時間休息，但每日起身依然覺得疲憊不堪，甚至行快兩步就氣促、動不動就容易着涼傷風？這未必是單純的「唔夠瞓」，而是你的身體已經因為休息不足與缺乏運動，陷入了惡性循環，悄悄步入介乎健康與生病之間的「亞健康」危機。身體長期處於亞健康狀態，影響日常生活，嚴重可能會變成大病，絕對不能忽視。中醫師提醒大家：「肺不好，亞健康浮現」。當肺部變弱，氣促、易攰、久咳不癒、怕凍等問題便會隨之而來，非常困擾生活。想及早養肺、強身、抗疲勞，中醫推崇冬蟲夏草！但由於冬蟲夏草價錢高昂，又燉煮費時，不少人難堅持長期服用！



認清「真．冬蟲夏草」 蟲菌複合體才是王道

坊間有不少蟲草保健產品，大家在挑選時必須慎選品牌、認清成分！「蟲草」其實只是一個統稱，包含了不同品種及形態，而真正的「冬蟲夏草」必須是「蟲菌複合體」，含有多種活性成分，包括蟲草酸及蟲草多醣。根據《中國藥典》及香港《中醫藥條例》，只有符合冬蟲夏草定義的蟲菌複合體，才可稱為「冬蟲夏草」；而《中醫藥條例》亦有規定，產品本身必須含冬蟲夏草，成分表才可標示「冬蟲夏草」。

「全效有機冬蟲夏草Cs-4菌絲體膠囊（升級配方）」 五大優勢助抗亞健康

針對都市人的亞健康痛點，余仁生最近全新推出「全效有機冬蟲夏草Cs-4菌絲體膠囊（升級配方）」。這款由香港GMP藥廠製造的新產品，在原有的雙品種蟲草菌絲體 (蟲草菌絲體Cs-4及中華被毛孢 )，加入有機冬蟲夏草，全方位提升抗氧力，除關注鼻敏，改善呼吸系統，更有助擺脫身體亞健康狀態。

有機冬蟲夏草Cs-4菌絲體膠囊（升級配方）五大核心優勢：

• 加入真‧冬蟲夏草：升級配方特別加入了有機冬蟲夏草，蘊合蟲菌複合體精華，提升抗氧力，全方位改善身體機能，擺脫亞健康狀態。

• 獲有機認證：全港率先發售有機冬蟲夏草，產品獲得多項權威機構的有機認證，品質卓越，信心保證。

• 活性成分接近野生：採用正宗蝙蝠蛾及菌絲體品種，模擬高海拔自然生長環境。以天然生態繁育技術，完成整個成蟲、成草生長過程，培育出完整蟲菌複合體，令其活性成分極度接近野生冬蟲夏草。

• 獨特鎖鮮凍乾技術：將鮮冬蟲夏草於零下-40度急速冷凍，再抽真空將冰化為氣體抽走。相比傳統曬乾或烘乾，此技術能更佳地保留蟲草酸、蟲草多醣等活性成分，恍如新鮮出土即食。

• 三蟲功效，高抗氧力，全面強身：在原有的雙品種蟲草菌絲體（蟲草菌絲體 Cs-4及中華被毛孢） 加入有機冬蟲夏草，蘊含蟲菌複合體精華。具備高抗氧力，護肺功效更強! 關注鼻敏症狀，並全面改善呼吸系統，同時有助擺脫亞健康。

高性價比抗疲勞！每日輕鬆補肺強身

余仁生這款全新升級配方正正打破了冬蟲夏草價錢高昂，燉煮費時問題！產品加入有機冬蟲夏草，獲有機認證，採用獨特鎖鮮凍乾技術，保留接近野生冬蟲夏草活性成分。每日只需兩粒，輕鬆補肺強身，從此告別氣促易累，重拾健康活力！

規格：每盒50粒

標準價：HK$368

銷售點︰余仁生門店、網店、萬寧及HKTVmall有售

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（資料由客戶提供）