慈善基金會成立 為1萬港人篩查癌症

癌症是香港的頭號殺手，每年約有15,000人死於各種癌症，約佔全港死亡人數的三成。國際癌病防治醫學會（ISOPT）會長查巴爾奇（Professor Charles Balch）教授指出，在全球來說，癌症已不再是年長人士才會患上，不少患者是20-40歲，而若等到癌症出現症狀才發覺，很多時已屬於晚期。該會並和本港的 民間外交組織攜手成立「國際癌病防控慈善基金會」（ICF），在港推出癌病防控大行動。



lCF的主席是眼科專科醫生林順潮教授，他在9月23日（星期三）ICF的成立典禮上，透露了為何會由眼科轉而關注癌症的防控。

「其實在十多年前，我一位長期吸煙的兄長患上了肺癌。另外不幸地，我一個妹妹又患上了乳腺癌，而且兩個在確診時都已是晚期。我和他們的家人一起，陪著他們經歷了漫長與痛苦的治療，但最終他們仍因為癌病而離世。到了今天，世界衛生組織已指出大約有四成癌病，可以透過健康生活來預防，即使未能成功預防，若可以早發現、早治療，也有機會根治。所以我們希望透過ICF為香港市民加強對癌病的防控工作。」林順潮說。

「香港癌病防控大行動」獲得十多個政黨、專業團體、同鄉社區團體等協辦，初步籌得港幣500萬元展開工作。第一步將會針對四種在本港常見，又有早期篩查方法的癌症，包括肺癌、乳腺癌、前列腺癌和肝癌，合共提供5,000至10,000個免費篩查資助名額。條件之一是本身屬於患癌高風險人士，例如長期吸煙、家人曾患乳癌、本身是乙型肝炎帶病毒者等。

其次則是願意到深圳的指定醫療機構進行篩查，林順潮表示，主要是因為現時深圳的醫學檢查水平和香港相若，但費用相對較低，合乎經濟效益，「若篩查報告顯示可能有腫瘤，患者可持報告向醫管局醫院、私家醫生或到深圳相關醫療機構跟進，視乎患者自己的選擇。」

此外，因應癌病近年有年輕化的趨勢，該基金會亦將建立網上健康教育平台，向公眾提供最新的癌病預防資訊，包括重點動員企業支持在職場推展防癌項目，以及將防癌知識帶進校園，讓下一代更早有防癌意識。查巴爾奇教授表示，希望在任何人士患上癌症之前，向他傳遞正確的癌症防控資訊，藉此阻止癌症發生。