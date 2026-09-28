各國專家擕手探討防癌策略 19醫學組織倡男女共同接種HPV疫苗

世界癌症大會剛於過去的週末在本港圓滿落幕，有超過130個國家、逾二千名專家代表聚首一堂，共同探討癌症防控的最新策略。隨着國際醫學界對癌症預防愈趨關注，19個來自本港及海外的醫學組織亦發表聯合聲明，呼籲各地政府推動HPV疫苗男女共同接種計劃，加強預防HPV相關癌症。



男性感染HPV後產生抗體比率較低

提起HPV疫苗，不少人仍認為這是女性專屬的預防措施。然而，數據顯示男性同樣面對HPV感染的威脅。香港中華醫學會理事、亞洲兒童傳染病學會前會長及執行委員、兒童免疫、過敏及傳染病科專科關日華醫生指出，男性感染HPV後產生抗體的比率較女性為低，即使產生抗體亦難以提供持久保護，增加了男性患上HPV相關癌症的風險。他強調，女性有子宮頸癌篩查作為安全網，但男性的口咽癌、肛門癌等HPV相關癌症缺乏類似的早期檢測機制，接種疫苗是保護男性最直接有效的方法。

19醫學組織建議各地政府推行男女共同接種HPV疫苗計劃，並強調在早期青春期、尤其是9至14歲開始接種HPV疫苗，可幫助男女雙方預防日後的HPV相關癌症。

本港較常見16及58型HPV

根據一項回顧性研究，指出香港過去30年口咽癌個案持續增加，HPV陽性率由2005至2009年的約20%，躍升至2016至2020年的接近40%。當中扁桃腺癌的高危型HPV陽性率更由約25%攀升至超過60%。在美國，男性口咽癌甚至已超越女性子宮頸癌，成為最常見的HPV相關癌症，反映HPV對男性健康的影響不容忽視。

關日華醫生補充，香港常見的HPV類型與西方有所不同。本港研究顯示HPV 16型約佔陽性個案的80%，而HPV 58型是第二常見類型，但此類型在西方國家卻甚少發現，突顯本地針對性預防策略的重要性。此外，另一項研究亦顯示，若男女共同接種HPV疫苗，70年後女性感染HPV 16型的比率可再減少21%，男性則可再降低36%。換言之，除女孩外，同時為男孩接種疫苗，有助令整體感染率下跌得更快。

關日華醫生(左)於世界癌症大會上，與各地專家商討癌症防控最新策略。

呼籲各國政府推行男女共同接種

有見及此，19個亞洲及國際醫學組織，包括亞洲兒童傳染病學會（ASPID）、世界兒童傳染病學會（WSPID）、亞太兒科醫學會（APPA）、香港中華醫學會有限公司（HKCMA）、印尼兒科醫學會、馬來西亞兒科醫學會（MPA）、香港兒童免疫過敏及傳染病學會、香港感染及傳染病醫學會、香港中文大學健康教育及促進健康中心、澳門兒科專科醫學會、香港微生物及傳染病學會、土耳其安卡拉哈塞特佩大學醫學院兒科傳染病科、香港口腔頜面外科學會、亞太兒科護士學會、香港兒科護理學院、香港護理學院、香港兒科護士學會、香港學校護士學會及亞洲醫療專科學院等機構，達成共識發表聯合聲明，呼籲各國政府在可行、可負擔和可持續的情況下推行男女共同接種HPV疫苗計劃，並強調在早期青春期、尤其是9至14歲開始接種HPV疫苗，可幫助男女雙方預防日後的HPV相關癌症。

關日華醫生指出，是次聯合聲明反映國際醫學界的共識。他強調預防勝於治療，認為現時是適當時候檢視政策，將男孩納入常規接種計劃，讓下一代在成長過程中獲得更全面的保護。