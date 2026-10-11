別讓流感透支退休生活！長者染流感4大代價 醫生解析為何應打疫苗

踏入 50 歲，特別是 65 歲以上的銀髮族，擁有健康的身體才是享受退休生活的最大本錢。然而，許多長者在面對健康防護時，經常陷入計算盲點，猶豫是否需要主動選擇最合適的防護方式。家庭醫學專科醫生李啟源指出，不少人認為平日防護足夠即可，卻忽略了萬一感染流感，隨之而來的醫療帳單、身體折磨與連帶代價遠高於接種疫苗的成本。「流感對長者而言絕非『重感冒』，若算清隱藏代價，因小失大得不償失。」



門診數百元起跳 急症室候診係身心煎熬

李醫生表示，長者一旦出現高燒、骨痛等流感症狀，求醫過程便是一大折騰。「在香港，門診連同數天藥物動輒數百元；若需處方針對性的抗病毒特效藥，費用更會大幅飆升。」即使選擇公立醫院急症室，也需付出另一種沉重代價。「流感高峰期時，長者需頂著發燒與痠痛在候診區等候數小時，這對體力逐漸下降的老友記而言，無疑是身心煎熬。」

病程兩週起步 肺炎心肌炎風險倍增

「退休生活本應多姿多采，但流感病程往往長達一至兩週。這意味著你將被迫取消期待已久的早茶聚會、錯過與朋友的晨運，甚至無法按計劃去旅行。」李醫生更提醒，長者感染流感後引發肺炎、心肌炎等嚴重併發症的風險遠高於年輕人。「萬一需要住院，不僅徹底打亂原本悠閒的生活節奏，漫長的康復期更會使身體機能大不如前。」

特效藥非人人適合 副作用需審慎評估

許多人以為服用流感特效藥即可迅速痊癒，但李醫生直言並非如此，「事實上，對於新陳代謝較慢、身體機能較弱的長者而言，這類處方藥並非對所有患者都同樣有效，療效亦會因個人體質、病情及服藥時機而有所差異。」他強調，任何藥物皆有潛在副作用，並非人人適用，需要審慎評估用藥的利弊。

一人染病全家受累 看護成本無可彌補

「流感傳染力極強。」李醫生補充，長者一旦染病，同住的老伴便首當其衝。若平日有協助照顧孫兒，傳染給小朋友的風險極高。「一人染病，隨時引發骨牌效應讓全家輪流病倒，不但需要其他家庭成員請假留家照顧，那些額外用作看護的時間、勞碌和成本，是任何金錢都無可彌補的代價。」

預防勝治療 加強型疫苗為免疫力加把鎖

隨著年齡增長，人體免疫力自然衰退，傳統防護未必能提供足夠保護。李醫生建議，與其在感染後付出高昂的醫療代價、忍受候診折騰，甚至冒著連累老伴與子孫的風險，不如主動防患未然。「接種流感疫苗，就是為晚年生活質素買一份『保險』。」

李醫生解釋，目前流感疫苗技術眾多，除了傳統以雞蛋生產的滅活疫苗，近年亦出現不使用雞蛋的重組疫苗，能為免疫力開始下降的50歲以上人士，特別是65歲以上的長者，提供更高濃度的抗原。「根據衞生防護中心資料，綜合現有研究證據，在該年齡族群中，重組流感疫苗相較於標準劑量滅活流感疫苗，可能具有較佳的保護效力。」他鼓勵長者選擇合適防護，「多做一步，換來的是免受病痛折磨的自由，更是對自己及家人最負責任的保護傘。為自己加強保護，才是智者之舉。」

家庭醫學專科醫生 李啟源

資料由 賽諾菲香港 提供

（MAT-HK-2600376-1.0-10/2026）