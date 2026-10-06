風癩不只是痕 患者自殺風險高3倍 調查:逾六成半患者因痕癢而失眠

每5個人之中，就有一人一生曾經患上蕁麻疹！這種俗稱「風癩」的皮膚病看似普遍，卻絕非小事。香港過敏協會最新調查發現，逾六成半患者因痕癢而失眠，逾六成人更受焦慮情緒困擾。國際研究更指出，慢性蕁麻疹患者的自殺風險較常人高出3倍以上。這場看不見盡頭的痕癢折磨，正悄悄侵蝕患者的身心健康。



逾六成患者受焦慮困擾

香港過敏協會於今年7月至8月期間進行問卷調查，成功訪問102名本港蕁麻疹患者。結果顯示，六成半受訪者表示曾因痕癢而難以入睡或夜間反覆醒來，逾六成更表示受焦慮情緒困擾，心理壓力不斷累積。受訪者亦反映蕁麻疹對生活造成多方面影響，包括需以衣物遮掩患處致穿搭受限、工作或學習表現下降、難以集中精神、減少社交及外出活動，以及容易感到疲倦。

香港過敏協會顧問、免疫及過敏病科專科李曦醫生指出，蕁麻疹的困擾遠不止於皮膚。他引述研究指，慢性自發性蕁麻疹患者出現自殺意念或自殺企圖的風險，較一般人高出3.14倍。持續痕癢、睡眠受擾及心理壓力，可對患者造成深遠的身心影響

香港過敏協會顧問、免疫及過敏病科專科李曦醫生

逾半患者病情已達慢性程度

調查亦發現，逾半數受訪者的蕁麻疹症狀已持續超過六星期，達到醫學定義上的慢性程度，而症狀持續超過一年的患者更佔整體逾三成半。然而，患者對疾病的認知普遍不足。香港過敏協會主席姜穎彤醫生指出，僅6%患者知道慢性蕁麻疹多數並非傳統過敏反應，而是與自身免疫機制相關。此外，逾半數受訪者表示，未有進一步尋求治療的主因是覺得求醫後只獲處方抗敏藥，暫時紓緩痕癢，卻難以穩定控制病情。

香港過敏協會主席姜穎彤醫生

及早治療可穩定控制病情

香港大學名譽臨床助理教授、皮膚及性病科專科鍾文浩醫生強調，慢性自發性蕁麻疹若獲良好控制，患者可保持無症狀並過正常生活，因此治療目標應以完全控制症狀為方向。他提醒，若症狀持續六星期以上應及時求診，避免自行摸索或忍耐而延誤病情。

香港大學名譽臨床助理教授、皮膚及性病科專科鍾文浩醫生

鍾醫生解釋，慢性蕁麻疹採分階段治療。一線治療為第二代抗組織胺藥，若療效不足可在醫生指導下將劑量提高至最多四倍。若仍未能控制病情，二線治療會加用針劑生物製劑或口服BTK抑制劑，三線治療則加用免疫抑制劑。

三十歲的Matthew於高中時期突然全身起疹，最初以為只是蚊叮。然而病情反覆發作，每次均會全身出現膨疹，並伴隨刺癢感，雖然症狀有時會在大約20分鐘後消退，但又會隨時無故再現。他曾因半夜痕癢難耐而無法入睡，翌日精神疲倦，形成惡性循環。長期的心理負擔令他既擔心病情突然發作，又憂慮旁人誤解此病會傳染，社交及旅行因此大受限制。

慢性蕁麻疹患者Matthew

三位醫生最後提醒，蕁麻疹治療方案愈來愈多，不同治療亦各有其成效及副作用，患者應與醫護人員商討，按個人病情選擇最合適的治療方案。