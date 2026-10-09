國際乳癌關注月：慈善機構免費提供藥物予100位乳癌患者

撰文：健康Easy
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乳癌近十年的發病率持續上升，危及本港女性。十月國際乳癌關注月，有慈善機構推出最新慈善合作項目，透過「新」藥港用 • 免費指定患者藥物使用計劃（簡稱「免費新藥港用計劃」）為指定乳癌患者免費提供指定輔助治療全期用藥，減低患者的復發或死亡風險。

根據香港癌症資料統計中心最新數字所示，超過五成患者屬於荷爾蒙受體陽性（HR+）及第二型人類上皮生長素受體陰性（HER2-）乳癌類型。其中約六成患者確診時的年紀為65歲以下，確診乳癌為她們的身、心、社、靈，包括經濟，均帶來沉重負擔。

香港乳癌研究組前主席、內科腫瘤科專科醫生楊明明教授引述研究指出，早期高復發風險的HR+/HER2-乳癌患者中，每約4至5人便有1人於10年內復發，意味患者即使於確診後及時接受治療，仍需長時間面臨隨時復發的心理壓力。因此，醫生一般會在術後安排輔助治療，如術後輔助化療、放射治療及口服CDK4/6抑制劑結合荷爾蒙治療，以降低復發及死亡風險。

香港乳癌研究組前主席、內科腫瘤科專科醫生楊明明教授

根據多項大型臨床研究數據所示，HR+/HER2- 乳癌手術後加入CDK4/6抑制劑結合荷爾蒙治療作輔助治療，有助降低復發或死亡風險，三年無侵襲性疾病存活期（iDFS）比率為89%至91%；其中部份研究於較早期（兩年）分析中更錄得iDFS比率高達94%（中期分析結果）。

為協助患者減輕面對復發的心理負擔，大中華癌病基金會推出免費新藥港用計劃，向100位在公立醫院治療的HR+/HER2- 早期乳癌患者，免費提供CDK4/6抑制劑作輔助治療。患者在術後經醫生評估適用的情況下，可以登記使用有關藥物，以降低術後復發風險。全期藥物療程將獲免費提供（全療程為期兩年）。

恒瑞醫藥國際商業和組合策略負責人Dr. Karen Atkin表示，藥物屬於國內首款自主研發的CDK4/6抑制劑，已完成第三期大型臨床試驗，並獲得國家藥品監督管理局批准在內地上市。

大中華癌病基金會創辦人及董事局主席鄭錦鐘博士表示，希望通過是次慈善項目為患者提供實際的支援，緩解患者及家人身心及財政的壓力。是次亦是三度與恆瑞醫藥簽署愛心合作協議，彼此理念一致，未來將會一直延續合作，造福更多癌症患者。

是次計劃須由公立醫院主診醫生評估為合適個案後，由醫生經指定患者藥物計劃及經大中華癌病基金會跟進後，患者將可於公立醫院的藥劑部直接領取藥物，省卻繁複的手續及程序，讓患者得以安心專注於治療。有關資料請聯絡基金會辦事處，電話：2886 1598 / 2885 1598。計劃名額為100名經醫生評估適用的HR+/HER2- 早期乳癌患者，額滿即止（以基金會於網站www.gccf.org.hk公佈的資料為準）。

大中華癌病基金會創辦人及董事局主席鄭錦鐘博士及恒瑞醫藥國際商業和組合策略負責人Dr. Karen Atkin就是次慈善合作項目進行簽約儀式。
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