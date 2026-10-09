國際乳癌關注月：慈善機構免費提供藥物予100位乳癌患者

乳癌近十年的發病率持續上升，危及本港女性。十月國際乳癌關注月，有慈善機構推出最新慈善合作項目，透過「新」藥港用 • 免費指定患者藥物使用計劃（簡稱「免費新藥港用計劃」）為指定乳癌患者免費提供指定輔助治療全期用藥，減低患者的復發或死亡風險。

根據香港癌症資料統計中心最新數字所示，超過五成患者屬於荷爾蒙受體陽性（HR+）及第二型人類上皮生長素受體陰性（HER2-）乳癌類型。其中約六成患者確診時的年紀為65歲以下，確診乳癌為她們的身、心、社、靈，包括經濟，均帶來沉重負擔。

香港乳癌研究組前主席、內科腫瘤科專科醫生楊明明教授引述研究指出，早期高復發風險的HR+/HER2-乳癌患者中，每約4至5人便有1人於10年內復發，意味患者即使於確診後及時接受治療，仍需長時間面臨隨時復發的心理壓力。因此，醫生一般會在術後安排輔助治療，如術後輔助化療、放射治療及口服CDK4/6抑制劑結合荷爾蒙治療，以降低復發及死亡風險。

香港乳癌研究組前主席、內科腫瘤科專科醫生楊明明教授

根據多項大型臨床研究數據所示，HR+/HER2- 乳癌手術後加入CDK4/6抑制劑結合荷爾蒙治療作輔助治療，有助降低復發或死亡風險，三年無侵襲性疾病存活期（iDFS）比率為89%至91%；其中部份研究於較早期（兩年）分析中更錄得iDFS比率高達94%（中期分析結果）。

為協助患者減輕面對復發的心理負擔，大中華癌病基金會推出免費新藥港用計劃，向100位在公立醫院治療的HR+/HER2- 早期乳癌患者，免費提供CDK4/6抑制劑作輔助治療。患者在術後經醫生評估適用的情況下，可以登記使用有關藥物，以降低術後復發風險。全期藥物療程將獲免費提供（全療程為期兩年）。

恒瑞醫藥國際商業和組合策略負責人Dr. Karen Atkin表示，藥物屬於國內首款自主研發的CDK4/6抑制劑，已完成第三期大型臨床試驗，並獲得國家藥品監督管理局批准在內地上市。

大中華癌病基金會創辦人及董事局主席鄭錦鐘博士表示，希望通過是次慈善項目為患者提供實際的支援，緩解患者及家人身心及財政的壓力。是次亦是三度與恆瑞醫藥簽署愛心合作協議，彼此理念一致，未來將會一直延續合作，造福更多癌症患者。

是次計劃須由公立醫院主診醫生評估為合適個案後，由醫生經指定患者藥物計劃及經大中華癌病基金會跟進後，患者將可於公立醫院的藥劑部直接領取藥物，省卻繁複的手續及程序，讓患者得以安心專注於治療。有關資料請聯絡基金會辦事處，電話：2886 1598 / 2885 1598。計劃名額為100名經醫生評估適用的HR+/HER2- 早期乳癌患者，額滿即止（以基金會於網站www.gccf.org.hk公佈的資料為準）。