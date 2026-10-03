擊退灰甲靠專業！愛完美獲足部護理大獎　長脈衝激光助斷尾

香港氣候長期溫暖潮濕，加上不少打工仔上班時需長時間穿着皮鞋或密頭波鞋，雙腳長期處於「焗促」狀態，令灰甲（甲癬）成為本港極常見的都市隱疾。面對指甲變黃、變厚，甚至碎裂脫落，不少人會抱着僥倖心態，自行購買外用藥水塗抹，或誤信坊間缺乏專業資格的一般美容院療程。然而，灰甲具極高傳染性，若處理不當不但難以「斷尾」，更隨時引發交叉感染，波及其他健康的腳趾甚至同住家人。要徹底解決灰甲危機，對症下藥並選擇具備專業認可的獲獎品牌，才是安全有效的出路。



「愛完美」憑藉專注與專業，榮獲業界極具份量的「卓越專業足部護理品牌大獎」。

非美容院一般附加療程 專注灰甲治療榮獲卓越品牌大獎

坊間不少美容院將灰甲治療視為「附加項目」，無論在儀器規格還是治療師經驗上，都未必能達標。相反，「愛完美灰甲治療中心」採取百分百專注的策略，全心投入於灰甲治療與足部護理。這份對專業的堅持，令品牌成功突圍而出，更榮獲業界極具份量的「卓越專業足部護理品牌大獎」。

此獎項不但代表了業界對其技術的肯定，更反映了大眾及受灰甲困擾人士對其服務質素的高度信任。「愛完美」摒棄流水作業的模式，為每一位客人提供針對性的完整治療方案，從根本出發，度身訂造專屬的康復藍圖。

有別於一般短脈衝激光，獨家「長脈衝」技術能有效穿透增厚的甲板，大幅提升灰甲斷尾機會。

拆解坊間療程失效原因 港產「長脈衝激光」直達甲床殺真菌

很多曾光顧一般美容院的患者反映，即使進行了激光治療，灰甲問題依然反覆發作。箇中原因，在於坊間普遍採用一般的短脈衝激光，能量僅能在指甲表面掃過，治標不治本。

針對頑固的深層真菌，「愛完美」獨家引入香港製造、專門針對治療灰甲的「長脈衝激光」儀器。長脈衝技術能產生獨特的熱能效應，其穿透力極強，能有效穿透因感染而增厚的甲板，直達隱蔽的甲床底部，進行精準而徹底的殺菌程序，過程安全且能大幅提升斷尾的機會。

對比圖清晰可見，治療前（左圖）的病灶甲面已不復見，取而代之的是健康、光滑、且透出自然粉紅色的新生甲面（右圖）。

嚴守最高衛生防線 星級用家布偉傑親證「專屬工具」防感染

治療灰甲，衛生把關是重中之重。「愛完美」的團隊均由持有專業證書的治療師組成，會為客人進行詳細的定期檢查，緊貼並分析康復進度。為徹底杜絕交叉感染的風險，中心實施了最高規格的衛生標準，嚴格執行「一人一套專屬修甲工具」制度，更配備專業殺菌機為客人的鞋履進行深度消毒。

就連星級用家布偉傑（阿一）也曾受灰甲困擾，他坦言曾於坊間美容院經歷過療效不彰的療程，最終被「愛完美」的長脈衝激光技術及極高規格的防感染衛生標準所打動。他在「愛完美」完成療程後，成功重拾健康雙足，足證專業與衛生的結合才是康復的關鍵。

藝人布偉傑（阿一）曾飽受灰甲困擾，在接受「愛完美灰甲治療中心」的專業長脈衝激光療程後，腳甲已完全康復。

把握治療黃金期 選擇獲獎品牌更有保障

灰甲問題絕對不會自行痊癒，諱疾忌醫或拖延治療，只會令真菌肆意蔓延，甚至將煩惱傳染給最親密的家人。面對灰甲問題，大家應把握治療的黃金期，尋求具備權威大獎認證及專業資格的品牌幫助，從根源重塑健康雙足。

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