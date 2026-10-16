缺牙不補恐致鴛鴦臉？譚俊彥牙醫拆解植牙與揀假牙秘訣

牙齒健康是影響營養吸收、言語表達、外觀自信的基石，當不幸面對缺牙或牙齒嚴重受損等唔好的影響時，許多人往往會面臨莫大的困擾與焦慮。香港註冊牙科醫生譚俊彥牙醫，擁有16年豐富臨床及手術經驗，提到忽視缺牙問題不僅有可能影響日常生活，更可能對口腔整體結構造成不可逆的傷害。以下內文將為大家詳細拆解缺牙的影響以及植牙手術的常見問題。



缺牙不補會點？譚俊彥牙醫：有3大常見影響

一般成年人有28至32顆牙齒，惟隨着年齡增長，若對牙齒疏於護理，有可能會因為蛀牙或牙周病等出現缺牙情況；亦有較少部分人會因先天性因素而天生缺牙。有人認為只要缺失的並非前牙就可以唔補，但其實無論是單顆或多顆缺牙，均有可能為整體健康帶來負面影響：

• 牙齒走位與蛀牙風險： 缺牙後周邊牙齒容易傾斜、走位，或會因清潔困難而增加蛀牙，以及牙齒遠離牙骨而引致鬆動甚至脫落風險。

• 外觀改變： 除了因門牙缺失而直接影響外觀之外，大牙的缺失也可能會導致臉部肌肉支撐不足而引發臉部凹陷或「鴛鴦臉」，影響患者自信。

• 消化系統負擔： 前牙負責切斷食物，後牙負責磨碎。缺牙會導致食物未經充分咀嚼便生吞，增加腸胃負擔，長遠影響營養吸收；當一直食用軟餐亦會導致嘴巴肌肉萎縮，越難以咀嚼食物，可造成飲食不均的健康惡性循環。

甚麼情況需要修復缺牙？

譚俊彥牙醫提到，當患者出現缺牙情況，就有需要考慮進行鑲牙。他解釋，植牙屬於常見的其中一種鑲牙技術，透過手術將人工牙根植入齒槽骨。一般常見需要考慮鑲牙或植牙的情況包括：

• 單顆或多顆牙齒缺失，一般因蛀牙、牙周病或意外碰撞而拔除，需要填補空缺以恢復咀嚼與美觀。

• 牙齒結構嚴重受損，如被蛀壞或斷裂至無法承受正常咬合力，即使做根管治療（杜牙根）或牙套也容易再次崩裂。

• 牙齒有深層裂縫，伴隨長期疼痛或影響咀嚼功能，無法透過傳統治療根治。

• 嚴重牙周病會導致牙齒鬆動，引發牙肉與牙槽骨嚴重萎縮，使牙齒失去支撐力而無法保留。

• 牙骨嚴重收縮或患者本身無法適應傳統活動假牙。

譚俊彥牙醫提到，當患者出現缺牙情況，就有需要考慮進行鑲牙。

盲目保牙恐拖延病情？譚俊彥牙醫解構保留真牙與植牙的關鍵

植牙對缺牙患者是很有效的治療方法，但當患者面臨牙齒還在卻嚴重受損時，往往需要在「保留真牙」與「接受植牙或假牙」之間作出抉擇。譚俊彥牙醫指出，平衡保牙與植牙的關鍵在於評估牙齒結構與牙周組織的健康狀況；若真牙仍具備足夠的結構與支撐力，牙醫會優先考慮保留，但若破壞過於嚴重，如牙齒結構嚴重破壞或牙周組織支撐不足等情況，盲目保留反而有可能拖延治療，帶來嚴重後果，當中包括：

• 急性感染與併發症：除了持續牙痛，感染若擴散可引致發燒、臉部腫脹，將直接影響外觀與咬合功能。

• 牙齒鬆動：若因牙周病導致牙齒鬆動與牙骨流失，拖延治療會令周邊牙齒同樣受影響。不僅日後鑲牙難度和不完美風險都會大幅提高，亦有可能會出現牙骨萎縮或鄰牙移位導致經常食物「攝牙縫」、牙肉易發炎等情況。

• 植牙複雜度與失敗率升高：牙骨流失越嚴重，日後植牙前就越需要進行複雜且昂貴的大規模的補骨工程如上顎竇提升術或骨粉引導再生術；甚至可能會因骨量過少而終生無法植牙。此外，因人造骨質始終不及原生牙骨，拖得越久，植牙失敗率也會相應上升。

譚俊彥牙醫表示，牙醫會尊重病人意願，若患者不能接受脫去無用的牙齒，團隊會先為病人緊急止痛或鑲配臨時假牙， 作為臨時性解決病人緊急需要的方法；再留時間給予病人好好消化醫生意見。他又言：「如果病人有需要尋求另一位牙醫的意見，我自己都非常歡迎。始終牙齒剝一隻少一隻， 病人需要時間考慮多方面意見，設身處地我自己也會這樣做。」

譚俊彥牙醫表示，缺牙後周邊牙齒容易傾斜、走位，或會因清潔困難而增加蛀牙及牙齒脫落等風險。

拆解鑲牙3大方向：活動假牙與固定假牙應怎樣選？

譚俊彥牙醫又提到，鑲牙一般分為三大方向，包括活動假牙，固定牙橋及種植牙，而種植牙可分為植體支持式活動牙冠、植體支持式活動假牙及植體支持式固定假牙。牙醫一般會視乎患者的牙骨情況、有否磨牙和身體狀況，如有否打骨針、止血能力、是否長期病患、頭頸有否曾接受電療、有否吸煙習慣與經濟能力狀況等，從而為患者訂製所需要的療程。

譚俊彥牙醫分享，假牙分為活動假牙及固定假牙。

活動假牙

• 活動假牙包括了活動式假牙、吸附式假牙，適合牙周病、蛀牙不穩定、隨時再掉牙或不適合做手術人士：

- 活動式假牙一般以鋼或膠託為主要類別，適合口腔還有牙的患者，膠託價格實惠；鋼頭則更為舒適及堅硬。

- 吸款式假牙即為全口假牙，多用於全口無牙的長者，牙醫會以利用特殊印模技術封閉假牙邊緣，以真空吸盤原理將其穩定吸附於口腔黏膜。

固定假牙

• 固定假牙是無法自行拆卸的永久性缺牙修復方式，主要包含牙橋及植牙。植牙又能拆分為傳統植牙及微創植牙：

- 傳統植牙患者會先接受口腔檢查與電腦掃描，評估牙骨份量、牙肉狀況及咬合空間是否適合植牙。當牙醫發現患者牙骨不足就有需要進行補骨，待2至3個月骨頭與植體完全癒合後，即可安裝假牙並承受咬合力。

- 微創植牙則結合電腦掃描與口腔掃描數據，牙醫會透過3D列印技術製作牙膠手術導板，無須翻開牙肉即可植入植體。優勢在於傷口較小、腫痛輕微、復原快；但若患者需要補骨或修改牙肉形狀，則不適用微創手術。

半固定式假牙的植體覆蓋式假牙

• 另外，現時亦有半固定式假牙的植體覆蓋式假牙：

- 結合植牙與傳統活動假牙優點。目前高標準治療指引建議全口無牙患者，上頜可配戴吸附式假牙，下頜則植入兩支螺絲植體支撐覆蓋式假牙，能改善因下頜黏膜較嫩難以支撐假牙及舌頭干擾所致的不適感。

譚俊彥牙醫提到，鑲牙一般分為三大方向，包括活動假牙，固定牙橋及種植牙。植牙屬於常見的其中一種鑲牙技術，透過手術將人工牙根植入齒槽骨。

植牙需時幾耐？譚俊彥牙醫：一般有3個主要階段

譚俊彥牙醫指出，標準的植牙手術過程通常分為三大階段，整體療程大約需時3至6個月。他解釋：「雖然聽起來時間很長，但實際的外科手術通常很快完成，其餘大部分時間都是在等待骨頭與植體癒合。」他提到一般植牙手術包括了三大階段：

• 術前評估與預備：牙醫會為病人進行詳細口腔檢查、拍攝 3D錐形束電腦斷層掃描評估牙槽骨寬度與密度，有需要時亦會先完成牙周病或蛀牙治療，以穩定口腔環境。

• 外科手術，一般分為補骨手術及植牙手術：若牙槽骨萎縮或骨量不足， 牙醫會先填入骨粉待約半年牙骨癒合；若骨量只是稍微不足，則可同時進行補骨手術及植身手術， 減少因多次手術的不適及縮短等候時間。

• 印模及鑲嵌正式假牙：牙醫會先為牙肉塑形，安裝癒合帽或臨時假牙以引導牙齦線條成形；其後牙醫會以電腦或傳統印模技術在2至4週後進行印模，記錄咬合數據以製作專屬假牙；待工場製作好後便可以裝上牙冠。

譚俊彥牙醫指出，標準的植牙手術過程通常分為三大階段，整體療程大約需時3至6個月。外科手術歷時不長，大部分時間都是在等待骨頭與植體癒合。

譚俊彥牙醫分享：女患者跨越缺牙陰霾重拾笑容

談及最深刻的缺牙修復個案，譚俊彥牙醫分享曾遇到的一位年輕女患者，因小時候門牙受創、杜牙根失敗而引致長年發炎，又經多年不處理牙骨已嚴重流失；且因患者本身為大牙肉「露齦笑」（gummy smile），牙肉的大缺口就非常明顯。憶迹當時情形，譚俊彥牙醫表示：「當時補骨技術沒有現今成熟。當初都有諗過不能植牙，直接用牙橋或活動假牙遮住前面門牙缺骨既地方。」惟因將心比己想到女患者正值芳華，他坦言：「個女仔咁後生，如果要佢帶假牙一定講唔過去， 用粉紅色陶瓷在牙橋上遮蓋牙骨缺失部分亦好核突， 如果我係個女仔整完都唔夠膽笑。」

經一番思量後，團隊最後決定先為患者補牙骨，幸運地患者只用了約半年後時間便重新長好缺失的牙骨，可接受植牙手術。其後譚俊彥牙醫再為她的牙肉進行小部分手術重建，整個過程大約歷時10個月。他提到，患者至今年仍每年回診一次，植牙還是非常健康，又言：「能見到她重拾笑容實在非常滿意。」

植牙後何時要覆診？

譚俊彥牙醫續指，患者在完成植牙手術後，常見可能會出現因嚴重磨牙導致的零件破損或螺絲鬆脫，若出現這種情況會建議患者配戴護牙膠；亦有人會因進食過硬食物而導致螺絲負荷過重，或因口腔衛生不佳或牙周病未受控制，而引發植體周圍發炎。若出現以上問題，患者就應及早向主診牙醫反映相關情況，以便及時獲得處理。