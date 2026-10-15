第四期HER2乳癌非絕望 正確用藥 助病人與癌共存

乳癌是本港女性頭號癌症，根據香港癌症資料統計中心數字，2023年本港共錄得5,585宗女性乳癌新症。而在各種乳癌之中，以HER2陽性乳癌最「惡」，擴散較快，復發率也較高。但近年發現，即使是第四期HER2陽性乳癌，使用化療合併雙標靶藥物作為標準治療，能有效延長存活期並控制病情。

病人個案：絕望變希望 與癌和平共存

Ada在2022年確診HER2陽性乳癌。「首先是自己摸到左邊乳房有硬塊，當時不懂得害怕，沒有理會。直至有時睡覺中途會痛醒，有一天舉起左手時也很痛，才馬上去看醫生。」她憶述。

外科醫生替她做了乳房超聲波和乳房X光造影，再抽取組織化驗，確診HER2陽性乳癌。「當時也不知道這是什麼乳癌，只知道醫生說它侵略性高，總之醫生說要做什麼治療我便做。結果先接受兩種標靶藥加化療藥將腫瘤縮小，然後醫生替我切除左邊乳房和左邊的腋下淋巴，再打單標靶作跟進治療。但2024年出現復發至第四期，於是又再將右邊腋下淋巴也切除，打回雙標靶。」

自己對病情是否擔心？Ada笑說，「當然有擔心，但總要去面對，已確診乳癌就『冇得返轉頭』。」現時她每三至四星期回醫院接受雙標靶藥物注射，每次大約5分鐘完成，至今注射了29次。醫生解說得很清楚，第四期HER2陽性乳癌無法根治，現時主要是控制病情。而Ada成功申請撒瑪利亞基金資助，紓緩藥費的壓力。

至於治療對生活的影響，她這樣形容，「有時會有點痛，但我覺得『冇嘢』！照樣食飯、去旅行、做義工。只是最初注射雙標靶後曾有肚瀉的反應，但很快就適應了。其實最辛苦是2024年復發時的化療，手腳出現麻痹和刺痛，有時更像被火燒，但我不得不佩服自己，在該段期間每天風雨不改去街市，買豬𦟌燉湯給自己補身，還會蒸一條魚。」

HER2陽性乳癌約佔所有乳癌的20%，即每年新症可能接近一千一百多宗，Ada寄語不幸確診的姊妹：「首先一定要接受，因為確診已經是事實，不如先接受它，然後信任醫生接受治療及定時覆診。其次是心態，不要害怕它，你愈怕它愈欺負你，另外要均衡飲食、多做運動，提升自己的免疫力，盡量令癌細胞處於休眠狀態，維持生活質素，與癌和平共存。」

Ada與癌共存，還不時去旅行。

義工：不需絕望，應信任醫生

Ada 初確診乳癌時，除了醫生、護士，由康復者組成的義工團體粉紅社（The Pink Group）也曾為她提供支援，如今Ada也是義工之一。該社創辦人Candy表示，她們的義工分成兩批，「一批跟進零至三期患者，另一批較資深的義工跟進第四期或復發的患者，因為要著重關心她們的情緒，讓她們明白這條治療的路是不會停的，所以情緒支援十分重要。」

Ada已經是一個很正面的例子，但Candy說還有更「勁」的，「例如有一個病友，她也是第四期HER2陽性乳癌，手術後接受雙標靶藥物治療，至今已注射了200次，超過十年，她的治療檔案在公立醫院比聖經還厚！而她現在的情況非常OK，可以經常去旅行、行山。還有其他持續接受雙標靶治療的姊妹，有些已注射超過100次，與癌共存超過五年、十年。所以千萬不需要絕望，應信任醫生，和醫生詳細商量。」

Candy（左三）是義工團體粉紅社（The Pink Group）的創辦人。

醫生：視HER2陽性乳癌為「可控」

對於過往一直被認為「難醫」的HER2陽性乳癌的治療方案和效果，臨床腫瘤科專科陳亮祖醫生表示，現時首選治療是雙標靶加化療，盡早控制腫瘤，「有個別病人已經出現骨轉移、肝轉移或肺轉移，以前未有標靶藥的年代可能已經絕望，但現時經過雙標靶加化療六個療程之後，有六成多的病人再做正電子掃描檢查，會看到腫瘤已經完全不活躍；抽取細胞在顯微鏡下觀察，會發現病理上完全緩解。以前乳癌擴散後不再考慮以手術切除，但現時即使擴散，經過雙標靶加化療，有個別病人腫瘤縮細至理想效果，也可以考慮做乳房腫瘤切除手術，加強療效。」

「所以，現在HER2陽性乳癌我會視之為一種『可控的癌症』，主要因為雙標靶藥物 控制的效果可以較為長遠，很多病人的症狀得以緩解，整體生活狀況非常接近正常。」陳醫生補充表示。

不過，雙標靶加化療只是標準的第一線治療，乳癌治療始終是個人化治療，需要因應每個病人的情況而調整，陳醫生舉了部分例子：「除了看HER2是否陽性，也要看腫瘤有否荷爾蒙陽性，有的話可能需要配合荷爾蒙藥物，以及CDK4/6抑制劑。有部分病人已出現腦轉移，即擴散上腦，除了雙標靶加化療之外，也可能會考慮加入較新的小分子TKI類口服標靶藥，或ADC類藥物（抗體藥物複合體），這些藥物可以穿過血管的腦屏障，直接進入腦內控制腦腫瘤。」

陳亮祖醫生最後寄語病人，除了定期覆診，接受需要的檢查監察治療效果，還有兩點很重要，「第一是心境，這病在治療初期可能較為辛苦，我見過不少病人諱疾忌醫，一聽到要化療、用標靶藥就覺得害怕，其實現時的化療和以前已經有很大分別，過往部分病人最懼怕的副作用是嘔吐，但現在止嘔藥進步，基本上病人已經很少因為化療副作用而嘔吐。

「第二是不要拖延。不少病人確診後表示要調理一會，待身體好些才開始化療，其實這是錯誤的，因為若沒有接受針對腫瘤的治療，身體只會愈來愈差，例如出現骨轉移的話會骨痛、沒有胃口、睡眠質素下降，身體怎會好？反而應當機立斷，及早治療，醫生也會根據病人的體質、體重等狀況調節化療劑量或注射的密度，減少病人在治療初期的不適，待癌細胞受到控制，癌症引起的症狀慢慢緩解，胃口增加，身體狀況理想，再回復標準的治療劑量，全力對付癌症。」