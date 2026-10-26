濕疹紓緩皮膚科專科醫生解構異位性皮膚炎與非類固醇治療另類選擇
香港氣候潮濕，加上空氣污染及高密度居住環境，令不少嬰幼兒與成人飽受異位性皮膚炎（俗稱濕疹）困擾。據估計，本港約 20% 人口受濕疹影響，且約 80% 患者於 5 歲前發病。濕疹不僅是皮膚疾病，持續劇癢更大幅降低睡眠質素與工作學習效率，面部及手部等外露部位病變亦易引發社交焦慮與自卑。許多患者因擔憂藥物副作用而自行停藥，導致病情反覆，陷入「越痕越抓、越抓越嚴重」的惡性循環。
皮膚科專科醫生陳俊彥指出：「大眾常說的『濕疹』泛指過敏引致的皮膚發炎（如紅腫、痕癢、脫皮），其中最常見的是『異位性皮膚炎』（Atopic Dermatitis）。」陳醫生解釋，此病與基因相關，會導致皮膚屏障功能受損及免疫系統異常，易受環境刺激源與過敏原引發過度免疫反應。要打破這個惡性循環，除了正確認識濕疹的成因，選擇合適的治療方案同樣重要。
剖析傳統濕疹治療 類固醇的成效與局限
過去 60 年來，外用類固醇（TCS）一直是治療異位性皮膚炎的第一線藥物。陳醫生表示：「外用類固醇非常有效，透過抑制局部免疫反應與收縮血管，能快速控制發炎、減輕紅腫與搔癢，短至數天能顯著改善情況。」然而，長期或不當使用會有機會引發副作用。
陳醫生提醒：「不當使用類固醇或會令皮膚變薄、變白、微血管擴張及多毛；若全身大範圍使用強效類固醇，藥物經皮膚吸收後可能引致血糖高、血壓高、免疫抑制、骨質疏鬆及腎上腺功能受損等系統性影響。」特別是面部、眼皮、頸部或皮膚皺褶等敏感部位，風險更高。他提醒：「這些部位皮膚較薄，過度使用強效類固醇易致皮膚萎縮，眼周誤用更可能增加白內障或青光眼等併發症風險，所以要格外小心。」
由於擔心副作用，不少患者或家長出現「類固醇恐懼症」，自行減量、停藥或拒絕使用類固醇藥膏。陳醫生強調：「這是一個很真實的問題，尤其是兒童患者，家長很擔心類固醇影響成長、皮膚或內分泌。但如果病情未受控制就太快停藥，病情會反彈，紅腫、痕癢會惡化，進入惡性循環。」
解構濕疹根源與非類固醇治療優勢
異位性皮膚炎源於皮膚屏障缺損與免疫失衡，角質層受損致水分流失，免疫系統過度反應釋放發炎因子，形成紅腫劇癢惡性循環。面對傳統類固醇治療的局限與副作用風險，醫學界現研究出安全性高且有效的非類固醇治療方案，為患者帶來新希望。
外用鈣調神經磷酸酶抑制劑（TCI）作為非類固醇治療另類選擇，臨床應用超過 10 年。陳醫生解釋：「TCI 的作用機制是抑制 T 淋巴細胞過度活化，從而減低免疫反應對皮膚的攻擊。」陳醫生指出：「TCI 最大優勢在於不會引起皮膚變薄或血管收縮，不影響皮膚結構，為擔心類固醇副作用的患者和家長提供了一個很大的信心。」
TCI 藥膏是臨床上常用的選擇之一。 陳醫生補充：「市面上有TCI 特別適合用於敏感部位（例如面部、眼皮、頸部、下身），亦可以配合外用類固醇使用。先用類固醇短時間（例如 3-5 日或一星期）控制嚴重病情，之後轉用 TCI 作長期穩定性治療，逐步減少用藥頻率，從而減少未來類固醇的總用量。」臨床顯示，「主動維持治療」能顯著減少復發次數，長遠減少外用類固醇的總累積使用量達 50% 以上。
為何選擇 TCI 藥膏？ 無類固醇濕疹藥膏六大優勢
1. 減少類固醇使用
市面上有TCI 藥膏適合3 個月或以上患者。5 年臨床研究顯示，使用 TCI 藥膏的患者，其類固醇使用中位天數僅 7 天（對照組為 178 天），且 36% 患者全程未用外用類固醇。
2. 修復屏障且不致皮膚萎縮
TCI 藥膏不會引致皮膚萎縮。治療後能促進規律且連續的胞外脂質雙層結構形成，修復皮膚屏障，同時為角質層補水、減少水分流失。
3. 嬰幼兒安全性高
全身吸收極低，不具全身性免疫抑制作用，更不影響兒童的生長發育、免疫系統成熟及疫苗接種反應，且不會增加皮膚或全身的感染機率。
4. 獲國際權威指引推薦
TCI 藥膏近年獲AAAAI/ACAAI 、歐洲指引（EuroGuiDerm）以及 香港兒科學會指引推薦，適用於 3 個月或以上患者的發作期治療，特別適合用於面部、眼瞼、皮膚褶皺處及生殖器周圍等敏感部位。
5. 沒有增加癌症風險
由於 TCI 透過調節免疫系統運作，過去曾有擔憂認為長期使用可能增加癌症風險，特別是血癌、淋巴癌或皮膚癌。然而，根據 2023 年《刺針兒童與青少年健康》（The Lancet Child & Adolescent Health）刊登涵蓋 110 項研究、340 萬名患者的綜合分析，外用鈣調磷酸酶抑制劑（TCIs）沒有增加癌症風險。
濕疹用藥安全指南！TCI 藥膏正確用法與護膚搭配技巧
患者在初次使用 TCI 藥膏時，有時會感到皮膚短暫發熱、刺痛或紅斑。陳醫生解釋：「部分患者（大約 10-20%）在第一星期使用時會有輕微灼熱感或不適，但一般不需要擔心。反覆使用超過 5-7 日後，大部分患者會適應，灼熱感會減輕。」他建議患者可以用濕毛巾敷患處，舒緩不適的感覺。
日常基礎護膚同樣重要，陳醫生建議選擇具保濕、鎖水及含神經醯胺（Ceramide）修復屏障的潤膚劑，並遵循「先藥後油」原則，清潔後先塗 TCI藥膏，待吸收後再塗潤膚劑。
濕疹長期管理之道 正確用藥與護膚並重
異位性皮膚炎是一種需要長期管理的慢性病。陳醫生提醒：「異位性皮膚炎雖然是一種慢性皮膚病，但透過正確用藥、避免過敏原、加強護膚和生活習慣調整，患者可以有效控制病情，減少復發，提升生活質素。」關鍵是要與醫生充分溝通，在專業指導下使用處方藥物，切勿盲目試藥或自行停藥。只有科學治療和正確護理相結合，才能真正打破濕疹的惡性循環，重拾健康皮膚和自信生活。
本文內容僅供參考，不能替代專業醫療建議。具體治療方案請諮詢專業醫生。
HK-PIM-2026-00004 (OCT 2026)
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