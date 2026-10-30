膝蓋痛有救！張瑪莉實證　由行唔到樓梯至行動自如的御痛過程

張瑪莉為1975年香港小姐冠軍，也是香港十大傑青，其知書識禮、雍容華貴的形象一直讓公眾留下深刻的印象。但從沒有想過，她一直受盡膝蓋痛困擾，張瑪莉說：「膝頭哥行一步，痛到好似甩出嚟嘅感覺，上落樓梯更加一步都行唔到。」



張瑪莉因膝蓋劇痛，嚴重到一步都走不動。

膝蓋劇痛 百般滋味

膝蓋痛令張瑪莉百般滋味在心頭，很想盡快解決，卻又充滿很多擔心，她說：「受傷之後梗係擔心，第一我咁嘅年紀，第二如果我唔選擇做手術，我一定要搵到一個信譽好嘅機構去解決！」

張瑪莉為1975年香港小姐冠軍，其雍容華貴形象深入民心。

非侵入性 中西合璧的御痛方案

最後，張瑪莉選擇了ANKH機能再生痛症健康集團，除了因為集團的御痛方法是非侵入性，而當中的「ARDS極速御痛方案」是與美國哈佛大學教授共同研發，融合了中醫經絡智慧及國際御痛技術，目前已獲得超過30個國家專利。方案的優異之處，是可以循人體經絡，以智能化程式找出痛症根源，進行精準理療，達至止痛、去瘀排酸、強化機能，同時兼顧了功效、速度、安全性和舒適度多方面需要。

美國哈佛大學醫學院痛症管理資深教授Professor Robert Newlin Jamison，與ANKH 機能再生共同研發「ARDS極速御痛方案」。

極速御除膝蓋痛 輕鬆走樓梯

完成療程後，張瑪莉的膝蓋痛問題極速解決，令到她非常驚喜，她很開心地說：「好感恩我可以搵到ANKH 機能再生，最難得係見到好多真客實證，係好唔容易，所以我相信。做完療程係非常好，隻腳有力咗，個痛係少咗好多。我問我自己點解我行到嘅？一路行到上去，嗰種開心係好難形容畀你聽。做咗兩個月療程，我真係進步咗好多，可以上落樓梯啦！」

張瑪莉感激遇上ANKH 機能再生，因為療程令她可以由坐輪椅以至變得行動自如。

張瑪莉大讚團隊專業，機能強化顧問會教導她居家正確姿勢，以減少痛症復發。

膝蓋退化響警示 御痛後重獲喜悅

張瑪莉可以重拾昔日行山的樂趣。

張瑪莉亦以過來人身份去呼籲大家，有膝蓋痛的話，千萬不要拖延，要盡快解決，又表示成功御痛後人生充滿喜悅，她說：「好多專業人士同我講過，退化其實係從腳開始，當你隻腳開始痛或者行動唔方便，其實係話畀你聽，你成個身體嘅健康開始退化。所以我初初知道半月板受傷時係好憂慮，後來知道原來可以好轉，信心返嚟不特止，你會喜樂好多！」

張瑪莉可以四圍去，不再受到膝蓋痛纏繞。

讀者專屬「限時免費體驗」ARDS極速御痛方案

ANKH 機能再生現時提供首次限量體驗，有痛症人士可以透過以下連結在網上登記療程，極速御痛後回復健康狀態。

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