RSV活躍度高於去年 專家促高危人士加強防護 減住院風險

RSV檢測陽性率較去年上升，傳染力強，卻至今沒有特效藥。每100名6個月以下嬰兒，就有2至3人因感染入院，部分更留下哮喘及反覆性哮鳴，影響長達10年以上。長者及免疫力較弱人士同樣屬高危，隨時病情惡化。國家專家共識建議1歲以下嬰兒在流行季前注射長效單株抗體，並保持個人及環境衞生，趁早築起防線。



RSV傳染力強

香港中華醫學會會長、呼吸系統科專科陳真光醫生指出，RSV通常先感染上呼吸道，再擴散至下呼吸道，並主要攻擊呼吸道纖毛細胞，容易引致上下氣道發炎、分泌物增加及呼吸困難。

RSV可經吸入或接觸患者呼吸道分泌物傳播，在家居內亦容易擴散。研究估計，其基本再生數平均約為4.5，反映傳染性極高。

香港中華醫學會會長、呼吸系統科專科陳真光醫生

專家共識列防控重點

國家呼吸醫學中心連同全國性的成人和兒童呼吸科組織，於2025年底發佈《呼吸道合胞病毒感染防治醫防協同專家共識》。共識由47位跨學科專家編撰，旨在為RSV的科學防治提供清晰指引，亦可為中國應對其他呼吸道傳染病提供參考經驗。

共識建議，將嬰幼兒、長者及免疫功能低下人士列為防控重點。針對嬰兒，共識明確建議1歲以下的健康足月兒、早產兒及有特殊健康狀態的嬰兒，在首個RSV流行季來臨前，或於流行季期間出生時，注射長效單株抗體，以預防RSV引發的下呼吸道感染。

嬰幼兒感染後或出現嚴重併發症

香港中華醫學會理事、兒童免疫、過敏及傳染病科專科關日華醫生表示，尤其是2歲以下嬰幼兒、早產兒及患有慢性心肺疾病的兒童，由於嬰兒的免疫系統尚未完全發育，氣管亦較窄小，較容易受RSV感染及出現嚴重病情。

香港中華醫學會理事、兒童免疫、過敏及傳染病科專科關日華醫生

嬰幼兒感染RSV後，嚴重可引發哮喘、支氣管炎、肺炎、中耳炎及反覆性喘鳴等併發症；部分嚴重個案可出現呼吸困難或心臟問題，需要氧氣治療、使用支氣管擴張劑或留院治療，甚至可能死亡。嬰兒感染RSV的住院率為流感感染的16倍，死亡率則為流感感染的10倍，平均住院時間約5天。

目前未有針對RSV的特效抗病毒藥物，大多數患者可在一至兩星期內自行痊癒，護理以紓緩症狀為主。關醫生提醒，如嬰兒出現呼吸困難、嘴唇發青、胸痛、心跳加速、意識突然改變、精神錯亂或抽搐，應立即召救護車。

配合免疫保護

現時有佐劑疫苗、二價疫苗及mRNA疫苗，主要供長者及孕婦接種。關醫生補充，孕婦接種RSV疫苗後，可將抗體傳給嬰兒，但有關保護會隨時間減弱；嬰兒出生後直接注射預防性抗體，則可即時加強保護。

西班牙加利西亞早前亦將長效「預防性單株抗體」納入嬰兒免疫計劃並進行研究。研究中有9,408名嬰兒接種，其中30人（0.3%）因RSV下呼吸道感染住院；未接種組851人，則有16人（1.9%）住院。RSV流行季的相關住院率較前年度降低達90%。

此外，市民應保持良好個人及環境衞生。有發燒或呼吸道感染症狀者應戴口罩；高危人士在呼吸道病毒活躍期間，到人多擠迫的地方或乘搭公共交通工具時，亦建議戴口罩。