長者進食時鯁喉出事？ 認清吞嚥困難徵狀　挑選安全有營照護食

根據衞生署的統計數字顯示，本港每年因食物卡住氣道而導致窒息死亡的個案當中，有過半數均為65歲或以上的長者。單在2024年，全港共有73宗因吸入或咽下食物引致呼吸道阻塞的死亡登記個案，當中高達73%（共54宗）便涉及65歲或以上長者。現時社區長者之中，有不少都面臨著不同程度的吞嚥問題。雖然情況令人關注，但吞嚥困難的危機往往很容易被長者本人或家人所忽略。認清吞嚥問題，減少發生意外的風險！



因吞嚥不順引起鯁喉意外時有發生

光是 2026 年，本港已接連發生多宗長者進食時因吞嚥不順引起的鯁喉意外，食物甚至只是日常常見的燒賣或軟糕，嚴重者更不幸喪命。長者的吞嚥能力退化往往悄無聲息，未必能第一時間被察覺。這些真實個案提醒我們，長者吞嚥困難絕對不容忽視，身邊家人日常多一份關心與留意，便能及時為長輩預防意外發生。

認識「吞嚥困難」跡象及應對方案

吞嚥困難在長者群體中十分常見，但往往容易被忽視。在日常生活中，我們必須多加留意長者進食時的現象與症狀，最常見的徵兆包括進食期間經常咳嗽，以及進食速度明顯變慢。若情況持續，長者可能會因吞嚥不順而減少食量，最終引發體重異常下降，甚至出現營養不良的危機。此外，心理因素同樣不容忽視，不少長者常因心態抗拒而不願面對機能退化的問題。他們有機會會勉強自己採取「硬食」的方式進食一般食物，這不僅容易引發鯁喉意外，更會導致病情進一步惡化。

面對長者的吞嚥困難，家屬應採取積極的應對方案：

• 專業求診：一旦發現長者出現上述跡象，建議盡早諮詢言語治療師等專業人士，以進行詳細評估。

• 改善姿勢與習慣：在日常照料中，家屬應協助長者改善進食姿勢，確保他們進食時保持坐直，並提醒他們調整節奏，培養慢食的習慣。

• 調整飲食質地：經言語治療師評估後，改善食物的質地。引入「國際吞嚥障礙飲食標準」，按長者的吞嚥能力提供相對應級別的膳食。透過積極普及軟餐與糊餐知識，為長輩準備質地安全且易於吞嚥的食物，減低意外風險。

快凝寶®產品提供安全又有營養的選擇

快凝寶®產品專為吞嚥及咀嚼困難人士設計，推出涵蓋凝固粉、即食營養糊餐及營養布丁的三大系列，全方位照顧患者的飲食需要。吞嚥困難人士經常會在喝水時嗆到，在飲料中加入凝固粉將流質液體增稠，有助患者安全吞嚥，減低喝水嗆到及吸入性肺炎的風險。

快凝寶®食物凝固粉「清透配方」可以使飲品保持清澈，不會影響味道，有效對抗唾液中的酵素酶，黏稠度不會隨時間改變，適合為患者增稠飲料，補足水份。

快凝寶®即食營養糊餐選用真正食材製成，每碗均包含飯、肉、菜內的營養^，及有多種維他命及礦物質，碳水化合物、蛋白質及膳食纖維等均衡營養都一碗有齊。

快凝寶®營養布丁，提供多款口味，朱古力味、黑芝麻味、豆腐味及甘薯味，可作為餐與餐之間的營養小食、下午茶點，都能為患者補充能量及蛋白質，同時提升進食意欲。

時刻留意家中長者進食習慣

大家絕對不能輕視長者進食時所面對的吞嚥問題，因為一旦不幸發生鯁喉意外，後果往往不堪設想，隨時可能危及生命。作為家人，我們應當時刻保持警惕，多加留意身邊及家中長者平日進食時，有沒有出現吞嚥困難的現象與相關跡象。及早發現問題並妥善應對，為他們挑選並提供既安全易嚥，又具備豐富營養及美味的食物，或有助減低意外風險，讓老人家重拾飲食樂趣，每日都食得安全又放心。

（註：^「飯、肉、菜」意指其所含的其中一個重要營養成分，分別為碳水化合物、蛋白質及膳食纖維。）

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(資料及相片由客戶提供)