肺癌及乳癌均可引發腦轉移　 頭痛、記憶力下降須留神

肺癌及乳癌是本港常見癌症，部分患者可能出現腦轉移，影響認知能力、身體活動及日常生活。臨床腫瘤科專科周一樂醫生指出，癌細胞可經血液循環到達腦部並形成腫瘤。現時有多種治療方法可控制腦內病灶及紓緩症狀，醫生會按患者的病情制定個人化方案，以維持神經功能及生活質素。



周醫生指出，黑色素瘤患者出現腦轉移的風險較高，但由於肺癌及乳癌的整體發病率較高，兩者亦是腦轉移的重要原發癌症。其中，小細胞肺癌患者的腦轉移風險較高；乳癌方面，HER2陽性及三陰性乳癌患者亦較常出現腦轉移。

腦轉移瘤症狀因腫瘤的位置、大小及數量而異。腫瘤可壓迫腦部組織，或因周邊水腫令顱內壓上升，導致頭痛、噁心、嘔吐、癲癇發作及單側肢體無力等症狀。若影響相關腦區，患者亦可能出現注意力不集中、記憶力下降、訊息處理困難、言語表達或理解障礙，影響閱讀、工作、日程管理及日常溝通。

周一樂醫生指出，腦轉移瘤會影響患者多方面機能。

神經檢查及磁力共振助診斷 按病情制定治療

周醫生表示，醫生一般會進行神經系統檢查，評估患者的平衡、協調能力、精神狀態、聽力、視力及反射等，了解神經功能受影響的情況，並按需要安排其他檢查，以評估原發癌症及全身病情。

影像檢查方面，增強磁力共振造影（MRI）可提供詳細的腦部影像，協助識別及評估腦內病灶。若影像及其他檢查仍未能確定腫瘤性質，醫生或會考慮抽取腫瘤組織進行活檢，亦可於切除全部或部分腫瘤的手術過程中進行。

確診後，治療目標是控制或減慢腫瘤生長及紓緩相關症狀。對於單一或體積較大、造成壓迫的腦轉移瘤，醫生或會考慮開顱手術，即使未能完全切除腫瘤，縮小腫瘤體積亦有助減輕壓迫及相關症狀。

放射治療控制腦內病灶 兼顧認知功能

放射治療是腦轉移的常見治療方法，包括立體定位放射手術（SRS）及全腦放射治療（WBRT）。周醫生指出，SRS能將輻射集中於指定腫瘤，減少周邊正常腦組織受到的照射，適用於體積較小、數目有限或總體積不大的腦轉移瘤。WBRT則照射整個大腦，可用於部分腦內病灶較廣泛的患者，以控制腦內腫瘤。

不同治療方案的副作用及長期影響各有不同。放射治療可能引起疲倦、頭痛等副作用，而全腦放射治療亦可能增加記憶力下降及其他認知功能受損的風險。因此，醫生會按患者的病情及需要，衡量治療效益與風險。

在保護認知功能方面，合適的全腦放射治療患者可採用避開海馬迴的技術，並配合抗腦退化藥物，以減低認知功能受損的風險。

日常管理助維持生活功能

周醫生提醒，除了接受適切治療，日常生活管理亦十分重要。患者可在身體狀況許可下進行適量低強度運動，並按個人能力安排活動及休息，避免過度疲勞。

若出現記憶力或注意力問題，患者可善用筆記、行事曆及提醒工具，協助記錄重要事項及管理日程，亦可按能力進行簡單的認知活動。家人及照顧者亦可提供適切支援，協助患者應付日常生活及溝通需要。透過治療與日常管理相配合，有助患者維持生活功能及生活質素。