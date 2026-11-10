流行病轉陰後久咳無覺好瞓？ 切勿盲試偏方 中醫三管齊下助斷尾

近月香港流行病肆虐，身邊總有人「中招」！特別是踏入新學年，學校爆發群組感染，不少家長更被子女傳染，加上學校辦公室冷氣房密閉，極易引發集體感染。最令人頭痛的是，很多人明明已經「轉陰」，卻依然被流行病後遺症困擾，令到晚晚無覺好瞓、咳到氣喘、全身無力兼極度疲倦，嚴重影響返工返學和日常生活！面對這些長手尾，好多香港人習慣上網搵或聽人介紹偏方，但有時候會「越食越咳」。與其盲目亂試，搞壞身子，《香港01》邀請天津名醫館註冊中醫師查問有關「偏方論」以及教大家如何「對症下藥」，尋回好眠！



正視流行病後遺症 切勿誤信偏方

千萬別以為「轉陰」就等於完全康復，後續的健康危機絕對不容忽視！根據衛生署數據顯示，兒童流行病嚴重併發症或死亡個案及公立醫院流感整體入院率遠超基線水平。事實上，無論是「長新冠」還是「流行病後遺症」，症狀隨時持續1至3個月，甚至長達大半年！長期久咳與低質的睡眠狀態，更會連帶引發痛症、體力透支等連鎖問題。

天津名醫館註冊中醫師表示：「好多病人去到診所，第一句就會問『醫師，我咳咗好耐，咩偏方都試過晒都唔得！』其實從中醫角度看，流行病後久咳難斷，核心在於『正氣受損、餘邪未清』。雖然病毒清了，但呼吸道黏膜的損傷和發炎仍在，氣管變得異常敏感，吹少少冷氣或講多兩句說話，就馬上引起劇烈咳嗽。」

香港人比較喜歡自己嘗試民間流傳的偏方，例如鹽燉橙、羅漢果水、燉川貝枇杷膏等。但為何很多人卻「越食越咳」？

醫師表示：「因為偏方必須『夾體質』！ 在中醫食療的觀點中，它確實具有一定的化痰、潤肺、清熱效果，但並非所有咳嗽都適用，食錯可能會適得其反。舉個例，羅漢果水較適合熱咳。如果本身是寒咳，盲目跟風只會適得其反，脾胃差的人甚至會頭暈、痰涎增加，令咳嗽加劇。食錯偏方，隨時搞到咳足一年半載斷唔到尾！」

久咳案例：個案一

背景：Ann（28歲，文職人員）

辨證診斷：寒咳

病史：感染新型流行病，檢測轉陰已兩個月。

病況描述：

• 咳嗽持續兩個月仍未痊癒，病程反覆纏綿。

• 每逢身處冷氣環境或與人談話，咽喉便會發癢，如蟻噬咬般難以忍耐。

• 隨即引發陣發性劇咳，咳至面紅耳赤、涕淚直流，劇烈時甚至咳到肋骨都隱隱作痛。

《香港01》︰很多人遇到咳嗽都會嘗試坊間偏方，像 Ann 當初也聽同事建議，嘗試燉橙和飲羅漢果水打算「潤一潤」，為何服後咳嗽不但沒有改善，反而越咳越厲害，甚至開始流清涕、吐稀痰？

醫師：「這屬於臨床上非常典型的『用錯偏方』。Ann 所患的其實是『寒咳』，而燉橙與羅漢果水性質偏寒涼，只適合肺燥引起的熱咳。當寒咳患者誤服寒涼之物，中醫稱之為『冰伏寒邪』，就等於直接把體內的風寒層層冰封、鎖在肺經之內，令寒氣更加凝滯。這也是為何她『補』完之後，痰液反而變得越來越透明、稀薄，甚至出現流清涕等寒象加重的症狀，真是越食越傷。」

《香港01》︰面對這種因寒邪被困而反覆不癒的頑固寒咳，醫師當時是如何為她度身訂造治療方案的？

醫師：「針對這種情況，治療的大方向必須是『溫肺化痰、驅散寒邪』。我們首先為她開立私人調配的處方中藥，從體內著手化解寒痰；同時配合艾灸治療，在『大椎穴』及『肺俞穴』進行燻艾治療。艾灸能借助溫熱藥力直透經絡，溫經通絡，強效逼出深伏在體內的頑固寒氣。透過內服中藥配合艾灸的雙管齊下調理，大約兩星期時間，Ann 困擾了兩個月的頑固寒咳終可慢慢斷尾。」

個案二

背景：Sharon（42歲，金融業從業員）

辨證診斷：熱咳

病史：感染長新冠後，咳嗽反覆纏綿長達三個月。

病況描述：

• 每逢躺平睡覺時，咽喉便突發奇癢，隨即引發連綿劇咳，甚至咳至胸口隱隱作痛。

• 咽喉乾痛，連晚上睡覺時吞嚥唾液亦倍感艱難，嚴重干擾睡眠質量。

• 長期劇烈咳嗽更牽引至肩背部肌肉持續痠痛，日夜備受折磨，讓人深感心力交瘁。

《香港01》︰Sharon 在轉陰後為了紓緩熱咳自行服用川貝枇杷膏，為何反而咳出大量如膠水般的黏痰，甚至吞吐兩難？

醫師：「 經詳細把脈及望聞問切後，她的體質屬於『痰熱蘊肺』。市售的川貝枇杷膏含有大量蜜糖與糖分，性質滋膩，容易『助濕生痰』，以她現在的情況不僅無法清熱，反而加重體內熱毒，導致痰液越聚越濃，演變成久咳難癒。」

《香港01》︰面對這種因進食滋膩補品而可能加重的熱咳，醫師當時採取了甚麼治療方針？

醫師：「治療關鍵在於『清熱化痰』。我們處方專屬中藥以清瀉肺熱、稀釋黏痰，並配合針灸『大椎』『肺俞』與『尺澤』等穴位宣肺平喘。雙管齊下調理後，有助清除頑痰與熱邪，讓糾纏整整3個月的久咳逐步痊癒。」

流行病後咳嗽常見情形

中醫全方位調理 助你踢走流行病後遺症

醫師解釋：「大病初癒，必須搵專業中醫師作個人化的體質評估。診所提供三管齊下的全方位療法，幫你減輕『長新冠』及流行病後遺症。」

• 精配中藥：宣肺止咳、益氣養陰，從根源扶正祛邪。

• 無痛針灸：調理臟腑氣血，快速舒緩氣管敏感與睡眠質量差問題。

• 溫通艾灸：溫補健脾、散寒除濕、提升脾腎陽氣及免疫力。

醫師續說：「治病應辨證為先，切勿自行亂服藥！中醫講求『四診合參』，具體用藥必須由註冊中醫師根據你的舌脈和症狀決定。此外，咳嗽期間記得戒口，避免辛辣、油膩、生冷及過多甜食，以免加重脾胃負擔或刺激氣管。這段期間亦不宜飲用任何補氣、滋陰或潤肺的湯水，以免滋膩留邪。」

身體復原期的重要性

身體復原期絕對是黃金調理期，千萬別讓微細症狀拖成慢性病！踏出告別後遺症的第一步，別再盲目亂信偏方！立即聯絡預約，由專業中醫師為你進行個人化體質評估，並提供針對性的調理方案建議，助你尋回健康、一覺好眠！

〈資料及相片由客戶提供〉