三七保健品成分愈多愈好？中醫教辨單方與複方 通血管防三高必睇

隨着都市人生活節奏急促，飲食不均衡加上缺乏運動，「三高」及心血管健康問題有年輕化趨勢。不少人會選擇服用中藥材「三七」來護心保血管，但市面上的三七保健品琳瑯滿目，單方與複方配方各有不同，究竟是否「成分愈多就愈好」？在選購時又有甚麼需要注意？這次我們將從中醫及專家角度為大家拆解單方與複方三七的關鍵差異，教你認清選購重點，精明挑選真正能通血管、防三高的護心好物！



三七擁400年臨床歷史 現代科研證助掃內臟脂 不寒不燥

「三七」自古以來被視為護心、活血、補血的珍貴藥材。本港大學中醫名譽教授註冊醫生（內科）勞力行教授指出：「不少人不想過度依賴西藥，都會首選臨床藥材『三七』。它已有400多百年臨床使用歷史，《本草綱目》明確記載，三七味甘微苦、性溫，不寒不燥，適合大部分人的體質。」

勞教授補充，三七具備卓越的活血化瘀功效，向來被中醫界視為暢通血管及「掃走」內臟脂肪的主要藥材。而現代醫學科研亦發現，三七含有豐富的「三七皂苷」，在調節人體代謝、支持心腦血管健康方面展現出極大潛力，是針對「三高」相關養生的優質選擇。

「三七」擁有逾400年臨床歷史，具備活血護心的功效；中醫建議挑選高純度的「單方」三七，功效更直接集中，減少成分複雜帶來的副作用。

拆解選購迷思 複方成分複雜或致燥熱不適

面對市面眾多三七產品，不少消費者都有「成分愈多愈抵食、功效愈好」的錯覺。市面上部分主打「複方」的三七產品，往往加入十幾二十味草本成分，例如人參、丹參、山楂等。

然而，從中醫及長期健康管理的角度來看，成分複雜未必是好事。專家提醒，對於需要長期控制三高風險的人士而言，過於複雜的複方成分反而難以評估身體反應。例如，過多攝入人參皂苷可能會引致燥熱或令三高指數波動；而含有山楂的配方，胃寒人士更需慎服。若配方性質偏溫補，長期食用容易出現燥熱、口乾或胃部不適等副作用。

相反，單方「三七」的藥用價值歷經百年驗證，活性成分高度集中，能直接聚焦三七本身的護心活血功效。中醫建議，市民選購時應挑選最少含有90%三七成分的產品，單方配方能減少額外草本配搭帶來的風險，適合大部分人士長期服用。

38歲驚醒健康危機！阿Bob靠單方三七逆轉心血管問題

要將選購準則應用到日常健康管理，星級司儀林盛斌（Bob）的經歷或許能引起不少都市人的共鳴。Bob分享道：「後生嗰陣成日覺得自己食得、瞓得、做到嘢，又冇乜唔舒服，就當自己冇事。點知去到38歲發現自己心血管出現問題，仲要做通波仔手術。」這次經歷為他敲響了巨大的健康警鐘，讓他驚覺「冇病冇痛，唔代表身體入面真係冇事」。

從Bob社交平台分享的照片可見，持續服用單方「樂道三七」保養後，2026年（右圖）的身型明顯比2023年（左圖）清減不少。他大讚產品不但助他穩定三高指數，更成功擊退難搞的內臟脂肪，大肚腩明顯收細，整個人狀態更精神煥發！

自從接受通波仔手術後，Bob開始嚴格關注自己的健康指數，除了注重均衡飲食和運動，他更選擇了成分單一、純度極高的「樂道三七」來保養身體。「我自己食三七保養都已經有8年啦！三高指數控制得好好，心血管問題改善咗，連內臟脂肪都幫我減埋，個人仲精神咗！」Bob笑言，現在連太太也加入了保養行列，平時煲湯都會加入三七粉，全家一起用三七守護健康。

主打單方含90%三七根配方、高濃度配方的「樂道三七」，備有方便日常服食的膠囊裝，以及極細粉裝，方便如Bob一家般加入湯水中作日常調理，全方位守護心血管健康。

銷量及皂苷含量全港No.1！雙大學臨床實證清內脂、通血管、抗三高

要真正發揮三七的護心腦血管功效，挑選具備科研實證及高純度的產品是重中之重。全港銷量No.1#的「樂道三七」正是單方三七的優質首選。產品選用雲南文山三七根，蘊含90%純三七根配方，藥性不寒不燥，適合大部分人士體質服用。

更值得一提的是，「樂道三七」具備本港雙大學臨床第三方測試及100%真人體實測^支持。臨床實證其具備多重功效^，不但能通血管、強化心血管、保心臟及抗三高（或有助穩定血脂、血壓、膽固醇），更能有效收肚腩及減內脂。根據最新2026年報告顯示，其三七總皂苷含量更榮獲全港No.1**，確保每一口都能發揮最強效用。

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想效法Bob保養心腦血管健康，選對成分精純的單方三七是關鍵。主打單方含90%三七粉、高濃度配方的全港銷量 No.1#「樂道三七」即將推出限時優惠，讓大家以超值價錢體驗保護心腦血管功效。只限2026年11月6日一天，「樂道三七」將於萬寧推出全年最抵的「出位價」優惠，每盒只需HK$199，買12盒更額外送2盒*！大家記得把握今年最後機會，盡早到萬寧掃貨，為自己和家人的健康把關吧！

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