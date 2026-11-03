重拾日常的入場門檻：肺癌治療如何兼顧生活、資助與留港選擇？

對肺癌患者來說，治療不單是為了延續生命，更是為了爭取時間回歸生活、陪伴家人。病情能否得到有效控制，往往是患者重新規劃日常生活的關鍵。然而，在追求最佳療效的路上，沉重的醫療開支往往令患者和家屬在治療選擇與生活品質之間掙扎。



療效為本：從「活下去」到「怎樣生活」

癌症資訊網慈善基金於今年7至8月期間進行的《2026非小細胞肺癌患者網上調查》，合共收集104名患者回應，包括30名ALK陽性患者。數據顯示，80%受訪者將「延長生命或延遲病情惡化」列入治療首三項考慮；相關比例在ALK陽性患者中更高達90%。

調查亦反映了患者對病情穩定後生活的期望：高達77%的ALK陽性受訪者表示，最希望能夠繼續陪伴和照顧家人。臨床腫瘤科專科盧頴嬋醫生指出，隨着基因測試與標靶治療的進步，部分帶有特定基因突變的肺癌已能轉變為可長期管理的疾病。以ALK陽性非小細胞肺癌為例，第三代ALK標靶藥物透過抑制促使癌細胞生長的訊號來控制病情，對容易轉移至腦部的這類癌症而言，控制病情與腦轉移至關重要。

臨床腫瘤科專科盧頴嬋醫生指出，隨着基因測試與標靶治療的進步，部分帶有特定基因突變的肺癌已能轉變為可長期管理的疾病。

對患者而言，病情獲得控制不只意味著延長生命，更能真實地投入正常生活。正如ALK肺癌患者鍾女士（60歲）分享：「沒控制就沒生活，沒家庭。」病情穩定讓她能見證孫兒出世並陪伴成長，與家人共享珍貴的日常時光。正如癌症資訊網慈善基金主席方嘉儀所言，療效是生活質素的「入場門檻」，「活得更長」的意義在於有更多時間繼續過自己的生活。

現年60歲的ALK肺癌患者鍾女士認為，病情穩定讓她能見證孫兒出世並陪伴成長，與家人共享珍貴的日常時光。

藥物資助擴大：減輕經濟負擔，讓患者留港治療多一份可能

然而，要在追求療效的同時持續治療，經濟負擔往往是不可忽視的現實。調查發現，63%的ALK陽性受訪者每月自費醫療開支超過一萬港元；在整體受訪者中，42%的家庭月入低於兩萬港元。龐大的開銷令不少家庭在醫療與日常開支之間掙扎。

幸好，近年政策帶來了轉機。最新一代ALK標靶治療的安全網資助範圍已擴大，申請資格涵蓋未出現腦轉移的晚期ALK陽性非小細胞肺癌患者。這項新政策有望為面臨藥費壓力的患者切實減輕經濟負擔，讓他們在考慮治療安排時多一個出路。方嘉儀主席強調，唯有當「療效」、「可負擔度」和「持續治療」三者兼備時，將肺癌視為可長期管理的疾病才真正具有意義。 （註：資助並非自動適用於所有患者，申請人須符合相關臨床準則、居留身分及經濟審查要求，並由主診醫生作出評估。)

癌症資訊網慈善基金主席方嘉儀強調，唯有當「療效」、「可負擔度」和「持續治療」三者兼備時，將肺癌視為可長期管理的疾病才真正具有意義。

總結與反思：從「北上購藥」看患者對本地醫療的期盼

正因過去自費負擔沉重，調查顯示半數受訪者曾北上購買較便宜的藥物，甚至曾出現延遲掃描、減少藥量或中斷治療等情況。然而，北上購藥往往是基於經濟壓力的權宜之計，並不代表患者不希望留在熟悉的香港醫療環境中接受照顧。 調查數據指出，若香港政府能為相關肺癌藥物提供資助、減輕自費負擔，接近九成受訪者表示會選擇留港治療，或減少北上的需要。隨著安全網資助範圍的擴大，患者在考慮下一步時，終於能更有底氣地把自身的療效需求、家人的陪伴，以及對熟悉醫療環境的期望一同納入考量。

資助查詢：

患者及家人可向主診醫生了解合適的治療選擇，並向醫務社工查詢相關資助的申請資格、經濟審查及所需文件。一般申請資訊可參閱醫院管理局「撒瑪利亞基金」網頁；個別藥物的資助安排及資格，以醫管局最新公布及正式審批結果為準。

資料來源：癌症資訊網慈善基金《2026非小細胞肺癌患者網上調查報告》及2026年10月7日新聞稿。資助申請一般資訊參考醫院管理局轄下「撒瑪利亞基金及關愛基金醫療援助項目藥物資助」網頁。

（資料及圖片由客戶提供）