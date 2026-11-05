虹膜炎反覆發作損視神經　眼藥水難控制眼壓　宜及早評估引流手術

虹膜炎常被視為普通眼炎，患者往往會選擇自行滴類固醇眼藥水應付。有眼科醫生指出，虹膜炎每次發作時，眼壓可在短時間內升至正常值的近兩倍，甚至更高，令視神經受損，長遠更有機會演變成青光眼，嚴重者甚致會喪失的視力、無法挽回。醫生呼籲曾患虹膜炎的人士更要特別留意，若感到眼內有東西壓着，加上單眼發紅，便應及早求診治理。



一名41歲男士自少年時期起患上虹膜炎，多年來靠類固醇眼藥水控制病情。近年他發作愈來愈頻密，即使增加使用多種藥物，眼壓仍持續偏高，炎症也未受控，眼內更出現嚴重白內障，視力一度跌至0.1，即只剩正常視力的10%。他其後接受白內障手術及引流手術。術後一個月，視力已經恢復；兩年後，視力維持在1.2，眼壓約12mmHg，毋須再用青光眼藥水，虹膜炎亦沒有復發，視神經狀態穩定，現時只需定期覆診。

發炎堵塞排水 眼壓短時間飆升

香港港安醫院–司徒拔道眼科專科黃嘉偉醫生解釋，虹膜炎又稱前葡萄膜炎，即眼球中層組織發炎，常見病徵包括眼紅、眼痛、怕光及視力模糊，但部分患者感覺不明顯。大部分患者找不到明確成因，亦可能與紅斑狼瘡等自身免疫疾病，或疱疹病毒、巨細胞病毒感染有關。

虹膜炎病發時，發炎細胞可能堵塞眼內排水通道，排水組織亦可能腫脹，令房水不能有效排，眼壓由正常的10至21mmHg升至40mmHg以上。每次發作，視神經都會受損一點，長年累積下來的損害可以相當嚴重。有研究顯示，虹膜炎相關青光眼患者中，12.3%出現視野快速惡化，一般慢性青光眼患者則為6.8%。

香港港安醫院–司徒拔道眼科專科黃嘉偉醫生

兩類引流手術 為房水另闢出路

若高眼壓性虹膜炎發作頻密，或視神經已經受損，黃醫生建議考慮引流手術，而非不斷增加使用眼藥水。目前主要有兩類，包括小樑切除術及新型微導管引流手術。小樑切除術是傳統手術，醫生會在眼睛建造一條細小而受保護的新通道，讓房水流到眼球表層下的位置，如同為堵塞的排水口建一條「繞道」。

至於新型微導管引流手術，則適合視神經受損相對輕微的患者，透過植入微型導管疏導房水，手術風險較低，術後復元也較快。他指出，為虹膜炎引致的青光眼患者施行手術，比一般青光眼更具挑戰。手術時通常會配合使用減少結疤的藥物，術後初期亦須密切覆診，並加強消炎治療。

手術前須先壓低炎症免影響手術效果

黃嘉偉醫生又提醒，若眼內仍有明顯炎症時動手術，術後發炎反應和結疤的風險都會較高，影響手術效果，所以術前一般會先使用消炎藥物，把炎症壓低至適合手術的程度。他補充，這並不代表要等到炎症完全不再發作才做手術，因為對發作頻密的患者而言，若一直等待炎症消除，期間眼壓可能反覆飆升，視神經的損傷便會持續累積。故此手術時機須由醫生綜合評估炎症情況、眼壓和視神經受損程度。

長期滴藥 日後手術更易失敗

黃醫生更指，使用眼藥水的時間越長，藥水刺激眼白表面的透明皮膚越多，它的發炎反應就越嚴重，日後即使接受手術，亦越容易結疤，令新建的出水口黏死，成功率隨之下降。他說，手術的目的是保住仍然存在的視力，無法把已喪失的視力追回。黃醫生強調，虹膜炎的痛感與眼表不適不同。「若只是眨眼時感覺有異物卡住，通常屬眼球表面問題；若感到眼內有東西壓着，加上單眼發紅，就應盡快看醫生。」曾患虹膜炎的人尤須留意，多次發作後症狀未必明顯，即使只是眼紅數天，也值得就醫檢查。