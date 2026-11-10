乳癌新分類—HER2低表達型　患者不再被忽略　可接受個人化治療

在香港，乳癌多年來位居女性癌症發病率的首位。¹傳統上，乳癌會根據癌細胞表面HER2蛋白表達量，分為HER2陽性及HER2陰性兩大類。²然而，隨著醫學技術進步，引入全新分類——「HER2低表達型」。²這類患者以往大部分被歸類為HER2陰性，導致治療選擇受限，甚至效果不彰。新分類「HER2低表達型」的出現，讓患者可以接受更個人化及精準的治療。



了解乳癌類型以選擇合適治療

一旦患上乳癌，患者或會感到非常徬徨，幸而現時乳癌有不少治療方法，患者只需選擇合適的治療，仍有一定的康復機會。臨床腫瘤科專科醫生梁廣泉表示，要為患者選取治療方案，首先要知道其乳癌種類，乳癌分類主要按雌激素受體(ER)、黃體酮受體(PR)及第二型人類上皮生長素受體(HER2)去劃分，³再會以受體的表達程度去分為荷爾蒙受體陽性乳癌、HER2受體陽性乳癌及三陰性乳癌。³

值得留意的是，以往有一類乳癌患者雖然帶有HER2蛋白，但卻不足以確定為HER2受體陽性乳癌，所以會被分為HER2受體陰性，再視乎有否帶有荷爾蒙受體去決定治療方法。

梁醫生稱，隨着醫學技術進步，這些患者透過更精準的檢測技術，被重新劃分為HER2低表達型乳癌，在選擇治療方案上亦從此被改變了。他續指，要診斷患者是否屬於HER2低表達型乳癌，一般會利用免疫組化(IHC)及螢光原位雜合技術(FISH)去了解HER2受體的表現。IHC檢查結果可分為0至3分，以往3分會被歸類為HER2陽性，0分便代表HER2陰性；至於介乎1至2分時，1會直接被歸類為HER2陰性處理，2分就需依靠FISH結果；若FISH為陽性，患者便屬於HER2陽性乳癌，如FISH為陰性，患者便會歸類為HER2陰性乳癌，不會使用HER2標靶藥物治療。²

HER2低表達型乳癌出現

然而，在現時的新分類下，IHC為1分，或2分並FISH檢查為陰性的患者，都會歸類為HER2低表達型乳癌，醫生便可考慮為她們提供個人化治療方案。²有研究指，在新分類的定義下，約一半以往被診斷為HER2陰性的乳癌患者屬於HER2低表達型。⁴

60多歲的周女士（化名）多年前發現患上入侵性乳癌，當時右邊乳房的腫瘤偏大，加上已經擴散至骨骼，檢查後被歸類為第四期荷爾蒙陽性，HER2她接受了針對荷爾蒙陽性乳癌的標準治療及化療，惟效果仍然未如理想，癌細胞仍擴散至肺部，因此醫生再為她抽取組織作檢查，並重新被分類為HER2低表達型乳癌。被重新歸類後，醫生為她轉用個人化治療方案。約使用三至四個月後，其骨痛情況及其他症狀都有改善，檢查顯示腫瘤有所縮小，而且副作用較少，令她重拾以往的生活質素，更可去旅行放鬆心情。

多留意乳房健康 定期檢查乳房

雖然乳癌已有非常成熟的治療，但越早發現對預後有越大幫助，所以女士應多注意乳房的健康，若出現症狀便應盡快求醫。梁醫生舉例說，如乳房出現硬塊、大小或形狀有所改變、乳房或乳頭出現異樣及乳房或腋下持續疼痛等，就應及早接受檢查。⁵另外，一般女性可於40至54歲時，每年接受恆常乳房檢查；而55歲或以上，便可每兩年進行一次。對於具有乳癌或卵巢癌家族病史等較高風險人士，則可在醫生評估個人風險及身體狀況後，最早於30歲開始接受較為緊密的乳房檢查。⁶

梁醫生提醒，每位患者的情況都各有不同，而且用藥效果因人而異，患者應與主診醫生商討最適合自己的治療方案。

以上資訊由阿斯利康（香港）及香港第一三共有限公司提供。

臨床腫瘤科專科梁廣泉醫生

參考資料：

¹. HKCR. 2025. Female Breast Cancer in 2023. Available from https://www3.ha.org.hk/cancereg/pdf/factsheet/2023/breast_2023.pdf (Accessed on 27 Jul 2026).

². Zhang H, et al. Cancers (Basel). 2023;15:126.

³. Yersal O, et al. World J Clin Oncol. 2014;5:412-424.

⁴. NIH. 2022. Enhertu Improves Survival for Metastatic “HER2-Low” Breast Cancer. Available at https://www.cancer.gov/news-events/cancer-currents-blog/2022/enhertu-her2-low-breast-cancer (Accessed on 27 Jul 2026).

⁵. ACS. 2026. Breast Cancer. Available at https://www.cancer.org/content/dam/CRC/PDF/Public/9886.00.pdf (Accessed on 22 Jul 2026).

⁶. CHP. 2025. Breast Cancer Screening Recommendations in Hong Kong. Available at https://www.breastscreen.gov.hk/tc/breast-cancer-screening/breast-cancer-screening-recommendations-in-hong-kong/ (Accessed on 22 Jul 2026).

HK-13260 5/11/2026