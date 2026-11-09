30歲馬拉松健將都中招！肺炎鏈球菌血清型「洗牌」防護需與時俱進

每年 11 月 12 日為世界肺炎日，提醒市民留意肺炎風險。肺炎鏈球菌是引致細菌性肺炎最常見的細菌，不少人以為肺炎是長者的「專利」，但其實健康壯年同樣有機會感染。呼吸系統科專科醫生林冰醫生憶述：「曾遇到一名年僅30多歲、經常跑馬拉松的健康男士，因突發嚴重肺炎入院。抽血檢驗後發現屬細菌入血，證實患上嚴重的入侵性肺炎鏈球菌疾病，病源為血清3型。該患者病情十分嚴峻，入院期間需接受氧氣治療，最終住院長達10至14天才康復出院，並留下肺部後遺症。」



流行血清型持續「洗牌」

肺炎鏈球菌有過百種血清型，當傳統疫苗覆蓋了部分常見血清型後，生態環境便會發生改變，未被疫苗覆蓋的血清型會趁機增加，形成「生態洗牌」現象。上述患者所感染的血清3型是香港最常見的血清型，而近年血清型15A及23A亦逐漸興起。這兩類菌株抗藥性高，常見抗生素的治療效果未必理想。林醫生提醒，治療嚴重細菌感染，4小時內使用合適的抗生素十分關鍵，一旦遇上抗藥性菌株，會大大增加治療難度，預防顯得尤為重要。

入侵性感染恐留下後遺症

林冰醫生提醒，嚴重肺炎即使康復，肺部組織亦可能留下疤痕，拉扯氣管引發「牽引性支氣管擴張」。氣管一旦變形，清理痰液的能力會隨之下降，患者容易長期咳嗽、喉嚨痕癢，未來更會大幅增加再次感染肺炎的風險。50歲或以上長者、幼童、以及患有哮喘、支氣管擴張等慢性呼吸系統疾病或心血管疾病患者，都屬於感染高危人群。這類人士感染肺炎鏈球菌後更可能引發嚴重肺炎，甚至引致中風等併發症，留下長遠後遺症。

疫苗應該點樣揀？

林冰醫生指出，現時市面上有不同價數的肺炎鏈球菌疫苗，疫苗選擇要參考當地流行血清型的數據，而非單純比較價數。根據美國疾病控制與預防中心（CDC）及最新數據，目前主要建議接種20價或21價肺炎鏈球菌疫苗。過往15價疫苗要搭配23價多醣疫苗，現在20價和21價疫苗單針已可完成接種。21價並非簡單比20價多一種血清型，而是移除部分舊菌株、加入新菌株。以香港2025年數據來看，21價因涵蓋新興的15A和23A血清型，保護相對會更有優勢。

非高危人士亦建議接種疫苗

古語有云「上醫治未病」，預防勝於治療。林醫生指出，政府疫苗資助計劃主要針對長者及高危群組，僅包含15價和23價疫苗。但所有年齡層都有可能感染肺炎鏈球菌，非高危人群或年輕一族，也可自費或善用醫療券接種新一代疫苗，加強防護。林醫生亦鼓勵市民在秋冬流感高峰期前，實行「左流右肺」，同時接種流感及肺炎鏈球菌疫苗，築起雙重保護。