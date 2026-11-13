食大閘蟹用力過度或致裂牙？譚俊彥牙醫全方位解析裂牙危機

被稱為口腔「隱形殺手」的裂牙問題由牙齒出現裂紋造成。擁有16年豐富臨床及手術經驗的香港註冊牙科醫生譚俊彥牙醫提到，因裂牙無法自行癒合，若未得到及時處理，裂縫或會隨著日常咬合壓力逐漸加深，進而引發一系列嚴重的口腔與全身性併發症。以下內文將為大家詳細拆解裂牙的常見問題、檢查細節以及預防關鍵。



譚俊彥牙醫解析5大常見裂牙類型

譚俊彥牙醫分享，裂牙一般可根據嚴重程度細分為以下五種：

a. 表層裂紋（Craze line）：僅局限於牙齒最外層的琺瑯質（牙釉質），並沒有深入內層，通常完全無痛或任何反應，一般情況下不需要任何治療。

b. 牙尖斷裂（Fractured Cusp）：最常發生在有大面積填充物，如補過銀粉或大範圍樹脂的後牙。因失去原本健康齒質支撐的牙尖在長期咀嚼壓力下容易剝落並引發斷裂。若只有少部分剝離可以不用治療，但當範圍太大或傷及牙髓，則可能需要補牙、鑲嵌體、牙套甚至杜牙根。

c. 裂牙綜合症候群（Cracked Tooth Syndrome）：臼齒或小臼齒出現深入內層的裂痕，咀嚼時會因微小裂縫開合而刺激牙髓神經。常見症狀包括咀嚼刺痛、對冷熱敏感，惡化時會引致不可逆性牙髓炎，患者會覺得整個左邊或右邊面疼痛，這時就需要杜牙根甚至脫牙。若在早期確診可透過覆蓋嵌體或牙套包裹牙齒作保護。

d. 劈齒（Split Tooth）：牙齒從咬合面往下縱向完全裂開成兩半，屬於牙裂中最嚴重的階段之一。主要症狀為劇烈疼痛，每次碰到、咬合或進食都會產生劇痛，患者或會感到牙齒有鬆脫現象，因裂痕已貫穿整顆牙齒甚至延伸到牙根深處，細菌容易侵入，治療多數需要拔除。

e. 垂直牙根斷裂（Vertical Root Fracture, VRF）：牙根從內部或外部產生垂直方向的裂痕，咀嚼時產生悶痛、刺痛或咬合無力，牙肉反覆長膿包、腫脹，這種情況在X光或電腦斷層掃描中均極難確認，通常須在杜完牙根後還出現無法解釋的炎症反應才能確診。

裂牙一般可根據嚴重程度細分為五種。

牙齒出現裂紋的4大症狀

譚俊彥牙醫指出，當牙齒出現隱形裂紋時，無法依靠肉眼分辨，牙醫就會綜合患者的病史與臨床症狀，在排除牙周病及蛀牙後，利用放大鏡、顯微鏡、強光、染色檢查等工具，或以棉條對懷疑裂牙牙齒進行咬合測試，以模仿實際咀嚼情況而找出患處。一般當牙齒出現裂紋時，常見或會出現以下症狀：

• 咬合疼痛與「放開時的刺痛」：咀嚼食物時可能無事，但當咬下後放開、或是咬到特定硬物時，會突然出現短暫且尖銳的刺痛感。

• 冷熱與甜食敏感：當裂紋延伸至「牙本質」時，冰水、熱茶或酸甜食物皆會引起明顯痠痛或刺痛。

• 時痛時好、痛點模糊：早期隱形裂紋難以靠肉眼察覺，患者往往難以精準指出痛楚位置，多屬間歇性發作。

• 持續性疼痛與牙髓發炎：若裂縫擴大並深入內部的牙髓感染成不可逆牙髓炎時，即使不咬東西也會持續悶痛、劇痛，甚至伴隨牙齦腫脹或長出小膿包。

拆解裂牙的成因與併發症：忽視症狀恐致蜂窩性組織炎

譚俊彥牙醫：一般常見裂牙6大成因

譚俊彥牙醫表示，一般常見裂牙的成因包括：

1. 咬過硬食物：如食大閘蟹時直接用牙齒咬蟹鉗，較常出現在9月、10月食大閘蟹季。

2. 磨牙習慣：因都市人壓力較大，或會在夜間無意識地緊咬或左右磨牙，長期下來會對牙齒造成持續性微創損傷，易導致隱形裂紋。

3. 過度激烈運動，因進行高強度運動時可能會過度咬緊牙關，曾有案例因用力過猛導致大牙直劈開。

4. 不良補牙狀況，補牙範圍過大或使用舊式銀粉，年久會慢慢膨脹，就會迫爆牙齒；且若鑽去過多健康牙質，也會導致牙齒結構脆弱。

5. 年齡增長，牙齒就像橡皮擦一樣會累積磨損，久而久之就會有較大機會咬裂牙齒。

6. 意外撞擊，常見如踩單車意外、打球碰撞，或是因身體不適在街上暈倒、下巴直接著地撞擊地面，導致牙齒碎裂。

裂牙拖延不治的後果

而若對裂牙拖延不治，更有可能演變出以下幾種嚴重的口腔與全身性併發症：

• 可逆性牙髓炎：在牙髓發炎初期，組織尚未嚴重受損或壞死。只要及時去除刺激源，如在裂牙面做覆蓋嵌體或牙套，牙齒神經就有機會完全恢復健康，不需要進行杜牙根即根管治療。

• 不可逆性牙髓炎：當裂紋已深入牙髓腔，使細菌趁虛而入，導致牙髓神經受刺激和感染，便會引發劇烈的自發性急性牙髓炎，即使不咬東西也會持續抽痛，甚至痛到無法入睡。

• 牙齦膿包與蜂窩性組織炎：根尖發炎可能導致牙齦邊緣或牙根尖處長出膿包。若細菌含量大或患者免疫力下降，感染可能會擴散至面部軟組織，從而演變成嚴重的急性蜂窩性組織炎，導致面部腫脹、發燒，甚至有生命危險。

• 整顆牙齒縱向劈裂（Split Tooth）：長期承受咬合壓力會使裂縫徹底劈開，將牙齒分為兩半。此時結構已完全崩解，通常無法保留，必須直接拔除。

譚俊彥牙醫提到，最好的預防方法是及早發現及處理，在牙髓未壞死前及牙齒裂縫未擴展至牙骨前處理，可有效減低需要杜牙根甚至是脫牙的風險。雖然意外撞擊和年齡增長等原因無法預防，但持續性咬硬物及磨牙等成因，則可依靠改變飲食習慣及配戴防磨牙牙膠來預防對牙齒的傷害。

譚俊彥牙醫提到裂牙最好能及早被發現並及時處理，在牙髓未壞死前及牙齒裂縫未擴展至牙骨前處理，可有效減低需要杜牙根甚至是脫牙的風險。

品嚐蟹類及甲殼類海鮮須注意 譚俊彥牙醫:切忌直接用牙硬咬

譚俊彥牙醫針對高危因素提出了多面向的預防建議。他提醒，牙齒的琺瑯質雖然堅硬，但絕對無法抵禦如蟹殼般硬物的硬度。所以當市民進食甲殼類動物時，應遵從以下2點：

• 無論牙齒原本多健康，切勿直接用門牙或大牙咬開蟹螯、蟹腳。

• 進食時應全面借助工具，主動使用螃蟹剪、蟹鉗或餐具， 將蟹殼確實夾碎或剪開後，再剔出蟹肉食用。

磨牙症患者側重保護牙齒結構 放鬆咀嚼肌

另一方面，對於患有磨牙症（Bruxism）人士，則應側重於保護牙齒結構、放鬆過度活躍的咀嚼肌，以及從根本減少誘發磨牙的刺激因子。譚俊彥牙醫提到，目前在臨床上並無單一能完全根除「夜間磨牙動作」的絕對特效藥，但可透過多維度的方法達到第一線的防護與預防惡化。

物理屏障防護（保護牙齒）：

這是牙醫最常採用的第一線預防機制。以客製化防磨牙軟膠或咬合板，由牙醫根據個人齒型特別訂製，讓使用者在夜間睡覺時配戴，為牙齒提供物理屏障，避免上下排牙齒直接 「硬碰硬」摩擦，藉此吸收並減輕顳顎關節的負荷，防止牙齒敏感、裂開或牙齦萎縮。

醫療干擾與藥物治療

針對症狀較嚴重的患者，牙醫會給予複合式的醫療處置，包括：將肉毒桿菌素注射（Botox）精準注射至主要的咀嚼肌，如咬肌上，藉此暫時減低肌肉收縮的強度與力道，亦能有效緩解因緊咬牙關導致的慢性偏頭痛與顳顎關節疼痛，效果一般可維持5至6個月；或在磨牙急性發作期或嚴重肌肉痙攣時，開立處方藥物如短期肌肉鬆弛劑或非類固醇消炎止痛藥，以改善患者睡眠中的肌肉不適。

日常生活習慣預防及壓力管理（源頭控制）

因日常生活的刺激物會顯著影響中樞神經系統，進而加劇夜間磨牙。因此譚俊彥牙醫建議市民可從以下3點改善生活習慣：

調整飲食習慣：睡前避免飲用含咖啡因，如咖啡、濃茶、能量飲料或酒精的飲品，同時建議戒菸，以減少尼古丁與刺激物對神經系統的過度興奮刺激。

減少關節過勞：日常生活應減少吃過硬如堅果、過黏或太有嚼勁的食物，並盡量避免咀嚼口香糖，避免咀嚼肌長時間處於疲勞與備戰狀態。

正視並及時釋放壓力：因壓力是導致夜間磨牙與日間緊咬牙關最核心的心理誘因之一。臨床研究指出，高達 70% 左右的磨牙問題都與日常生活的焦慮、緊張或高壓狀態直接相關。

譚俊彥牙醫分享：夜間磨牙或與壓力相關

譚俊彥牙醫憶及一個令他極為難忘的案例，他表示曾遇過一位全口無牙多年的伯伯患者，因其太太離世，在種牙一年後回診便已出現植體零件不斷鬆脫的問題。經牙醫團隊細心觀察與溝通後，才發現伯伯因始終走不出對太太的思念，在喪妻後便一直有嚴重的夜間性磨牙。譚俊彥牙醫續指：「這個案例有兩大難處，第一是牙醫並無任何辦法在無牙患者身上看到或預見到磨牙習慣；第二是大部分患者都極度害怕牙醫及牙醫診所的環境，要患者停留在這樣的『恐懼鬥室』，再向他們提供情緒支援？其實是想多談兩句都十分困難。」譚俊彥牙醫提到，伯伯原本也不能接受自己有壓力性磨牙，經過團隊多番勸導，才終肯佩戴防磨牙軟膠入睡。

因香港長期高居「全球最勞累城市」榜首，社會環境令本地居民的夜間磨牙與日間緊咬牙關問題極為普遍，惟許多患者卻不自知。譚俊彥牙醫認為，在治療裂牙的同時，若牙醫能多花幾分鐘給予同理與包容，引導患者找到壓力源頭、對壓力產生自覺，與防止牙齒再害破壞同等重要。