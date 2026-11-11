食CS4就夠？中醫拆解蟲草3大迷思 大學科研黃金配方更勝一籌

近期天氣忽冷忽熱，不少人開始出現乾咳、喉嚨痕癢，甚至鼻敏頻頻發作。註冊中醫師駱嘉熙指出，轉季是呼吸道疾病及過敏的高發期，冬蟲夏草自古有「補肺益腎」的美譽，被視為調理體質的「中藥瑰寶」。不過，坊間對服用蟲草仍存在不少迷思，究竟蟲草是否愈貴愈好？天天服用會否太「燥熱」？難道只有老人家才適合進補？即看駱醫師為大家一一拆解！



迷思一︰蟲草產品愈貴，效果一定愈好？

價格高不一定代表功效更好。蟲草產品的質素主要取決於研發技術、有效成分含量、配方比例等。如配方包括不同品種的蟲草，並由權威大學以不同品種的蟲草，以特有技術按特定比例調配，不同品種的蟲草能發揮協同作用，效果可能比貴價蟲草產品更出色。

迷思二︰日日食蟲草會燥熱？中醫解答：長食助斷尾

不少人擔心天天進補蟲草會引起「燥熱」，駱醫師解釋，中醫認為冬蟲夏草性質溫和，兼具補肺與補腎作用，不但不會燥熱，反而非常適合作長期調理之用。中醫調理身體講究循序漸進，因此持續補養比短時間大量進補更為重要。現代科研亦發現，冬蟲夏草含有蟲草素、蟲草腺苷及蟲草多醣等多種活性成分，不少優質保健品採用經科學培育的培植蟲草，可以避免野生蟲草重金屬或毒素的疑慮，同時能穩定保留這些重要成分，對於關注呼吸道健康、反覆鼻敏、體力不足、常捱夜及中老年人士尤其適合。

迷思三︰只有中老年人才需要吃蟲草？

很多人認為蟲草是中老年人的補品，但現代人經常熬夜、壓力大、運動不足，加上空氣污染、潮濕等環保局，容易出現精神疲倦、睡眠欠佳、久咳難癒、抵抗力差等情況。不同年齡層都會面對健康管理需要，重點在於按個人體質及需求選擇合適產品。養生不是中老年人獨享，而是愈早保養愈好，管理好身體，才可以全力博殺。

中醫盤點蟲草3大強效 告別轉季健康煩惱

駱醫師指出，針對都市人常見的健康問題，蟲草具備以下3大顯著保健功效：

減少反覆鼻敏：蟲草有助提升正氣及增強免疫力，減少外邪侵襲與過敏反應，有效緩解鼻塞、鼻癢及流涕等鼻敏困擾。

紓緩氣管敏感及咳喘：蟲草能補肺氣及滋肺陰，發揮止咳化痰、擴張支氣管及納氣平喘的作用，從根本改善氣促及氣管敏感。

提升睡眠質素：蟲草具寧神安睡之效，能舒緩壓力，有助改善半夜起床頻率及睡眠質素不佳的問題。

單方成效有限！醫師教路揀「複方」配合大學認證更全面

市面上蟲草產品五花八門，駱醫師提醒，不同蟲草品種含不同的營養成分，各有益處，相比起單方產品，選擇「複方」配方可令保健範圍更全面。消費者亦應留意產品是否具備大學科研、大學臨床及醫護實證等品質認證。

揀對蟲草產品 根源護肺 抗病強身

「樂道大學蟲草升級版」是市場唯一獲3間本港頂尖大學認證的蟲草產品，集結多項權威實證：

• 5重蟲草黃金複方：配方集合蟲草菌絲體CS-4、冬蟲夏草提取物、北蟲草粉、蟲草頭孢菌粉及中華被毛孢，匯聚多菌種優勢，功效比單方CS-4更全面。大學實證含有多種活性成分，蟲草濃度No. 1^。

• 大學臨床實證85%止頑咳>：全港最新疫後大學臨床測試證實，產品能85%有效止頑咳>，真正強肺及保護呼吸道。

• 大學專利高抗氧技術：採用獨家高抗氧專利技術，抗氧化力比野生冬蟲夏草高出近4倍<，有助強壯機能，擊退發病因子。

• 極速5天改善鼻敏~：第三方機構真人試食實證指出，用家5天改善鼻敏不適~；同時逾9成用家認同有效改善氣管不適及半夜起床問題~。

• 醫護實證、安全正品：獲過百醫護人員親身試食，95%認同能提升免疫力&；並通過香港頂尖大學附屬之中藥檢定中心的重金屬及農藥殘留安全測試。

配合均衡飲食、充足睡眠及適量運動，按建議用量長期服用優質蟲草產品，便能從內到外鞏固健康防線，無懼轉季挑戰。

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^香港科技權威大學中藥研發中心研究報告，2021 年 10 月 >香港頂尖大學中醫藥學院臨床測試(2024年5月) <與冬蟲夏草比較，香港頂尖大學專利文件

~根據MPEG「蟲草產品試用與功效研究調查」(2026年8月) &香港醫護學會產品試用滿意度調查(2023年2月)

（資料由客戶提供）