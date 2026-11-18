現今醫學美容選擇日益增加，輪廓微調成為不少女士改善外貌及提升自信時考慮的熱門之選。不過面對坊間琳瑯滿目的儀器與療程，輪廓管理不應只是盲目追求更尖、更立體的面形。若過度套用單一審美標準，反而可能令輪廓顯得生硬、表情不自然，甚至削弱原有的個人特色。Skinex 漾然美學於 2021 年成立，提供輕醫美、美容及育髮頭療等服務，並以「還原專屬輪廓」為理念。透過一對一專業諮詢，團隊會深入了解客人的面部結構、皮膚狀況、生活習慣及美學訴求，再精心定制融合經絡手法、先進美容儀器及微調技術的專屬方案，在改善肌膚與面部困擾的同時，完美保留個人獨有美感。



Skinex 早前獲得《香港01》「健康Easy卓越大獎2026」的「卓越輪廓微調療程品牌大獎」，專業服務備受肯定。

輪廓管理先作評估 按個人需要規劃療程

許多人在考慮改善面部線條時，往往會直接尋求某款特定儀器或單一療程。然而，每個人的面部結構、肌膚狀態及生活作息各有差異，單一方法很難全面解決所有問題。因此，Skinex 在開展任何療程前，都會仔細評估客人的面部骨骼結構、肌膚現況、日常作息及身體狀態，從而規劃出最貼合個人需要的療程方案。

Skinex 主打的輪廓管理療程「CTS三維輪廓打印術」，先以獨家的經絡按摩手法，深層放鬆及調理從肩頸延伸至面部的筋膜與軟組織，促進循環，排除積聚毒素；接著配合輕醫美儀器，強化底層肌膚緊緻度與支撐力；最後再針對細節，輔以精準的醫美針劑進行微調。

將傳統經絡手法與現代醫美科技結合，不僅能呈現即時提升效果，更能從調理氣血與深層循環入手，令輪廓管理的效果更持久、看起來更自然。特別針對長期面對電腦、肩頸肌肉緊張的上班族，肩頸血液循環直接影響面部氣色與輪廓線條，因此療程同步舒緩放鬆肩頸，達致由內而外的全面提升。

Skinex以個人化評估配合經絡手法及美容技術，協助修飾輪廓線條，展現自然面貌。

結合經絡手法與儀器 探索自然輪廓管理

除了輪廓雕塑外，Skinex 亦推出「Skin Jenga 美白膠原層層疊」療程，採用第三代 Pastelle Pro 儀器，並按客人的膚況與護理目標靈活切換不同模式，進行精準的分層色素管理與肌膚修護。

療程概念分為三個層次：

• 智能膠原模式：針對欠缺彈性、乾癟及細緻度不足，為肌膚提供膠原管理，提升飽滿細滑感

• 美白透亮模式：針對暗啞膚色不均及暗沉問題，幫助改善肌膚觀感，回復透亮感

• 深層頑固色斑爆破模式：針對真皮層最深層頑固色斑，此模式更有效減低療程後色素不穩定風險，並持續地保持深層肌底低色素水平。

品牌強調，「層層疊」並非盲目增加療程次數，而是依循皮膚生理機制分層漸進解決問題。每次療程前均由專業人員精細評估膚質、色素深度及皮膚敏感度，確保整個過程安全、精準且顯著。

療程採用第三代 Pastelle Pro 儀器，能按不同膚況靈活切換模式，進行精準的分層色素管理與肌膚修護。

由檢測到療程規劃 以溝通了解客人期望

許多人擔心微調後臉部會顯得僵硬不自然，故 Skinex 將前期溝通視為整個療程最關鍵的環節。店內配備先進的 3D 輪廓檢測儀進行客觀科學測量，並結合一對一深度諮詢，精確掌握客人的期望與困擾。團隊會綜合檢測數據、膚況與個人喜好，理性評估療程必要性並建議最合適的方案，絕不推銷不必要的項目。這種做法的初衷，並非將每個人複製成大眾認知的流行版本，而是在保留個人特色之餘，自然修飾線條與瑕疵。

此外，Skinex 在過程中的貼心服務也讓人安心。從客人抵達時在電梯前親迎，到離開前預先按好電梯，團隊希望透過細緻的照顧與清晰的說明，讓每位客人都能在放鬆的氛圍下享受療程，減少對陌生環境的不安。

美容服務結合教育 累積團隊專業經驗

除了日常美容服務，Skinex 也非常重視美容教育與技術培訓。作為獲 CIBTAC 英國總部官方認證的香港醫美教育中心，創辦人 Lily Yuen 為 CIBTAC 官方認可導師，中心亦是官方認可的考試場地，提供多項國際專業認證課程。團隊更曾於 2025 年獲得韓國 IBHA 等相關獎項，技術與專業深獲業界肯定。

Skinex 創辦人 Lily Yuen 憑專業美容理念及豐富經驗屢獲業界獎項肯定。

Skinex 是獲 CIBTAC 英國總部官方認證的香港醫美教育中心。

以個人面貌特色為本 重新理解自然美學

Skinex 希望將醫學美容提升為結合輪廓、膚況與整體健康的綜合護理。透過經絡手法、專業儀器與適度微調，團隊在科學評估與自然美學之間取得平衡，引導大家理性看待醫美，避免盲目追隨潮流。醫美不該是複製大眾範本，而是幫助每位女性找回並擁抱自己的獨特美。Skinex 期待成為大家美麗路上值得信賴的夥伴，陪伴大家自然綻放屬於自己的光采。想了解自己適合哪種輪廓或肌膚管理方案？可先向 Skinex 了解療程內容及注意事項，並透過一對一諮詢，按個人需要評估合適的美容方案。

Skinex 漾然美學

地址: 銅鑼灣渣甸街23號兆基商業中心17樓全層

電話: +852 9135 8368（可 WhatsApp）

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