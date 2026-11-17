在抗癌的漫長征途上，每一位患者都在與時間賽跑。對於確診ALK（間變性淋巴瘤激酶）陽性非小細胞肺癌的患者而言，持續的身心與經濟壓力往往十分沉重。幸而隨著醫學發展，新一代標靶藥物不斷取得突破；歷經病人組織、醫學界及社會各界的持續發聲與溝通，政府近日亦正式將新一代標靶藥物擴大納入公營醫療資助安全網，期望為更多患者家庭分擔經濟壓力，帶來穩定的治療希望。



ALK基因突變的肺癌患者普遍較年輕，大多為從不吸煙或僅吸少量煙的人士，且是家庭經濟支柱。當面對突如其來的重症，患者與家屬往往既要承受疾病惡化的憂慮，亦要面對長期自費購藥的沉重經濟負擔。

臨床數據顯示，腦部是ALK陽性肺癌常見的轉移部位。大約三分之一患者在確診時已出現腦轉移，而接受第一代標靶藥物治療的累積腦轉移風險更高達58%至70%。

第三代標靶藥改寫患者困境 及早用藥成關鍵

第三代標靶藥物的出現為治療帶來顯著轉機。臨床研究（如CROWN 研究的七年追蹤數據）顯示，一線使用此類新藥能降低超過90%的腦轉移風險，將患者的七年無惡化存活期率推高至55%，意味著只要能及早用藥，多數患者的身體機能與生活質素均能維持穩定，真正實現「與癌共存」。

然而，過去醫管局安全網雖已將第三代標靶藥物納入資助，但其申請門檻卻嚴格限定於「已出現腦轉移」或「二線以上治療」的患者。代表著部分合適但尚未出現腦轉移的一線基層患者，在治療初期未能受惠，亦可能因此錯失最適切的治療時機。

面對藥物名冊更新滯後與基層患者「有藥無錢醫」的困局，社會各界近年積極向當局反映情況。立法會議員葛珮帆聯同香港肺癌基金會、香港藥學會、同路人同盟及香港醫護聯盟等醫療專業團體與病人組織，多次透過記者會、公眾聽證會及政策建議書，將病人的血淚實況直接呈交予當局。

立法會議員葛珮帆聯同香港肺癌基金會、香港藥學會、同路人同盟及香港醫護聯盟等醫療專業團體與病人組織，多次透過記者會、公眾聽證會及政策建議書，將病人的血淚實況直接呈交予當局。

感謝當局接納民意 盼持續完善公營醫療資助機制

葛珮帆議員在建議書中力陳重塑資助優先次序的重要性，強調不應以「是否有腦轉移」作為分界線，而應以預防醫學及延長患者無惡化存活期為首要考量。最終在各方持續溝通與反映下，政府與醫管局經評估後接納了相關建議，正式宣布將第三代ALK標靶藥物納入政府安全網（包括撒瑪利亞基金或關愛基金資助項目），不僅大幅減輕基層患者的經濟重擔，也象徵本港癌症醫療保障制度朝著更具前瞻性與人本關懷的方向跨出關鍵一步。

隨著新藥資助門檻拆牆鬆綁，葛珮帆議員除感謝政府積極回應及從善如流外，亦期盼未來當局能繼續配合「1+」等新藥審批機制，循序漸進地引入並資助更多具臨床實證的先進藥物，適時檢討公營醫療資助網絡，讓更多不同疾病的患者都能適時獲得適切的治療支援。

立法會葛珮帆議員於2026年3月出席由香港肺癌基金會，聯同支持機構香港藥學會、癌症病人組織「同路人同盟」及香港醫護聯盟舉辦的記者招待會，促政府盡快擴大新一代標靶藥物資助準則至所有ALK肺癌患者。

（資料由香港醫護聯盟提供）