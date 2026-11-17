直腸癌是本港常見的癌症之一，近年更出現年輕化趨勢。面對盆腔空間狹窄等傳統手術挑戰，現代醫學已告別「一刀切」的做法。香港港安醫院—司徒拔道引進大中華區首部「第五代國際級機械臂手術系統」，配合腫瘤科與外科的跨專科綜合治療計劃，大幅提升手術精準度與保肛成功率，助患者加快康復步伐。這次特別邀請到臨床腫瘤科專科醫生蘇子謙醫生及外科專科醫生何文鋒醫生，為大家詳細拆解直腸癌的無聲危機，並探討跨專科會診與最新一代機械臂技術如何雙管齊下，助患者徹底切除腫瘤兼成功「保肛」，重拾正常生活質素。



九成直腸癌受環境影響 半數初期零症狀

外科專科醫生何文鋒醫生指出，九成以上的直腸癌與環境及生活習慣（如高溫煎煮食物、作息不規律）有關，導致息肉惡變。此外，先天遺傳或基因突變則會導致早發性腸癌，部分患者甚至在二、三十歲便發病。

值得注意的是，早期直腸癌猶如「無聲殺手」，約50%的結直腸癌患者在初期並無明顯症狀。若市民缺乏篩查習慣，往往要待出現大便出血或排便習慣改變才求醫，屆時病情多已屬中晚期。何醫生建議，一般風險市民應自50歲起進行大便隱血或腸道微生物群等非入侵性檢測，異常者需盡快安排大腸鏡檢查；至於有家族史的高風險族群，則應提早進行篩查。

告別傳統「一刀切」跨專科治癌成新標準

臨床腫瘤科專科醫生蘇子謙醫生強調，區域性晚期直腸癌的治療已由單純外科手術，轉向由腫瘤科與外科團隊共同制定的綜合治療計劃。對於腫瘤較大或位置較低的直腸癌，術前進行電療及化療（新輔助治療）可有效縮小腫瘤，提升手術時完全切除邊緣的機會，並增加保留肛門的可能性。蘇醫生補充，術前電療能更精準定位，且對小腸和膀胱的副作用較術後電療輕。在精準醫療方面，約有5%的腸癌患者具有錯配修復基因缺陷（dMMR/MSI-H）。這類患者對免疫治療反應極佳，術前使用甚至可能令腫瘤完全消失，從而減少或避免傳統化療與電療的需要。

第五代機械臂突破局限 大幅提升保肛率與精準度

中低位直腸癌手術難度極高，受制於患者因素（如男性骨盆狹窄、肥胖）、疾病因素（腫瘤期數晚、放化療後組織水腫）及傳統直線型腹腔鏡器械在狹窄盆腔內操作受限。何醫生重申，直腸癌手術必須遵循「病人安全、腫瘤切清、功能保留」的優先次序，不能為了保肛而犧牲切除腫瘤的徹底性。

香港港安醫院—司徒拔道引進的第五代機械臂為此帶來重大突破：

• 新系統配備獨有的「力度回饋技術」及升級至4倍像素的3D立體影像。

• 多關節器械能在狹窄空間內靈活轉彎，並具備更佳的氣體管理系統抽除煙霧微粒，減少無效操作。

在臨床顯著效益上，新一代機械臂系統的高精準度有效保護周邊神經，令患者無需終身佩戴造口袋的比例由12.4%降至7.5%。此外，整體康復時間縮短近18小時，三年內局部復發率更大幅降至約1.6%。

妥善管理副作用 術後需5年監察

漫長的抗癌路需要全方位的支援。蘇醫生指出，現今的止嘔、止瀉藥物及精準電療技術已大幅減輕生理副作用；相對而言，患者在長達數月的治療期間，更需要的是對抗擔憂腫瘤是否縮小的心理壓力。術後生活調節方面，何醫生建議患者盡快投入正常生活，注意營養補充及進行骨盆底肌訓練，並按個別情況微調飲食以適應排便習慣的改變。

為了建立長遠防線，完成治療後必須進行至少5年的定期追蹤，包括抽血檢驗癌症指數（CEA）及影像學檢查（如PET、MRI）。術後一年應進行大腸鏡檢查，及早切除新生息肉。生活上應保持排便暢通，減少進食燒烤紅肉，並戒煙戒酒以減低復發風險。

直腸癌雖為致命威脅，但透過「術前綜合治療 + 精準機械臂手術 + 術後密切監察」的全方位策略，晚期或低位直腸癌患者仍有機會徹底根治並重拾生活質素，建議大眾關注腸道健康，及早篩查。

（資料由客戶提供）