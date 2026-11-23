癌症向來是港人的頭號健康殺手ⁱ，而且不同年齡層均面對發病風險。中年至準退休人士步入「癌症發病高峰期」ⁱⁱ，當中部分人士更可能因患有「三高」（即高血壓、高血糖或高膽固醇）而難以投購保險；同時，年輕一族亦同樣面對癌症年輕化的威脅ⁱⁱⁱ，卻因為擔心醫療及危疾保險保費昂貴而對投保卻步。



隨着醫學進步，癌症治療發展不斷取得突破，但無奈的現實是，醫療成本亦隨之相應增加。在香港的公立醫院，部分癌症藥物仍須自費，究竟單靠公營醫療的保護網是否真的足夠？若不想在患癌時被高昂的藥費門檻限制治療選擇，甚至錯失使用合適癌症藥物的機會，大眾必須及早看清治癌開支的現實與醫療新趨勢，並及早做好準備。

公立醫院一定便宜？自費開支急升44%

不少港人以為有公立醫院做後盾就萬無一失，但其實在公立醫院癌症收費中，亦隱藏着「自費藥物」這個龐大的開支。根據香港政府新聞公報的資料顯示，公營醫院自費藥物開支於2019年至2024年間上升達44%，總額高達34億港元ⁱᵛ。此外，每年有多達50,000名公立醫院患者需使用自費藥物ᵛ，當中有2,000名患者每年需支付逾100,000港元ᵛ，部分患者每年支付的費用甚至接近1,000,000港元ᵛ。可見，沉重的自費癌症藥物開支絕對是抗癌路上的一大難關。

逾7成受訪者認同跨境治癌成新趨勢 惟憂資訊不足

面對本港高昂的癌症藥費，跨境求醫漸成治癌新趨勢。曾有研究報告指出，超過7成受訪者認為跨境就醫有助增加醫療選擇ᵛⁱ。中國內地醫院不但或可提供費用較相宜的癌症藥物ᵛⁱⁱ，患者亦可能較早獲得部分已獲中國內地批准、但尚未在香港提供的創新癌症治療選擇ᵛⁱⁱ。雖然跨境求醫有助擴闊醫療服務選擇，但逾8成受訪者表示對中國內地的醫療體系並不熟悉ᵛⁱ，這成為了一道心理關口，令他們對跨境求醫感到卻步。

突破年齡與預算限制 新世代保障填補防護缺口

面對癌症的高醫療開支與合適治療選擇的掙扎，及早規劃才是上策。AIA全新推出的「啟護您」— 癌症藥物保障（「此計劃」），正正能以高性價比的保費方案減輕患者的財務壓力，讓您少一份擔心，專注治療。此計劃能配合不同人生階段的保障需要：

• 25-39歲拼搏一族：不少打工仔依賴公司保險，但一旦轉工便會失去保障；有人打算在公立醫院接受治療，卻仍可能需要承擔高昂自費藥。有年輕人認為自願醫保計劃或其他危疾保險的保費門檻較高，因而對投保有所猶豫。作為預算有限人士建立醫療防護網的第一步，此計劃可以較低保費門檻提早填補癌症藥物保障缺口，每日低至HK$1^（以男性、30歲、非吸煙者首年年繳保費為例）即可覆蓋現在及未來獲認可¹的受保癌症藥物²及支援藥物³保障。

• 40+歲或以上準退休／銀髮族：這個群體最擔心身體已有如「三高」等小毛病，會令他們難以買保險；有的則發現早年購買的醫療保險保障額已不足以應付現時癌症藥物開支，但當想加購新醫療保險時，又發現保費太貴。此計劃提供簡易核保，只需回答簡單健康相關問題，即使患有「三高」，毋須驗身亦有機會成功投保，而且投保年齡更直至75歲及可終身續保⁴。

• 有意北上求醫人士：即使了解到中國內地癌症治療費用或較相宜，而且可能提供香港醫院尚未引進的創新藥物，但很多人往往因不熟悉當地的醫療資源流程及系統而卻步。此計劃覆蓋廣泛的癌症藥物治療選擇，受保人可於香港或澳門公營醫院或中國內地醫院求醫，並獲得現有以及未來認可¹的受保癌症藥物²保障，更可透過特設的增值服務— 跨境癌症藥物支援⁵，接通香港及內地大灣區⁶的處方癌症藥物，接受專屬治療導航。

500萬港元個人終身癌症賠償限額 全方位支援兩地癌症藥物需要

AIA「啟護您」— 癌症藥物保障切合不同客群的保障需要，並更具備多項計劃特點，協助患者在抗癌路上多方位減輕財務負擔及獲得就醫支援：

• 性價比高：每日低至HK$1^ 便可享HK$5,000,000⁷個人終身癌症賠償限額，涵蓋受保癌症藥物²及支援藥物³費用，並且保證終身續保⁴。

• 簡易核保：回答簡單健康相關問題，即使患有「三高」，毋須驗身亦有機會成功投保！

• 治療選擇廣：覆蓋港澳公營醫院或中國內地醫院現有及未來認可¹的受保癌症藥物²，保障範圍可配合癌症藥物治療的發展與時並進。

•【增值服務】跨境癌症藥物支援⁵解決跨境痛點：專屬導航，協助接通香港及內地大灣區⁶的處方癌症藥物，將跨境求醫化繁為簡，讓患者專注治療，無需憂心下一步安排。

及早築起醫療防線 把握限時推廣優惠

及早建立穩健的醫療防護網，是送給自己和家人最安心的禮物。現時成功投保「啟護您」— 癌症藥物保障，可享1個月保費回贈*；若加入AIA Vitality健康程式，更可享首年保費9折⁺優惠。

了解更多資訊及投保詳情：https://bit.ly/4zyc1kR

資料來源：

i《健康統計數字 — 生命統計數字：二零零一年至二零二五年按主要死因劃分的死亡率》，衛生署 衛生防護中心衞生防護中心

ii《癌症網上資源中心 — 本地癌症 — 香港癌症統計概覽》，香港政府癌症網上資源中心

iii《 Global cancer statistics for adolescents and young adults: population based study - PMC》，National Library of Medicine

iv《醫院管理局藥物的採購及處方》，香港政府新聞公報，2024年

v《公營醫療收費改革 改革公營資助 加強醫療保障》，香港醫務衞生局，2025年

vi《優化跨境就醫應對醫療需求研究報告》，《青年創研庫》，2024年

vii《藥費差距10倍 創新藥香港無得用！港人北上求醫實錄》，《香港01》，2026年

^以受保人為男性、30歲、非吸煙者為例。應繳保費是根據受保人投保或續保此保障時的實際年齡及適用之年繳保費表而定。

以上產品特點受限於相關條件，詳情請參閱產品簡介。

註：

¹「啟護您」— 癌症藥物保障只保障已由受保人獲處方及接受受保癌症藥物及支援藥物之地區的認可藥物監管機構批准作相關用途的受保癌症藥物及支援藥物。

²「受保癌症藥物」是指任何標示為抗癌藥物的醫藥或生物製藥產品，並且其已由受保人獲處方及接受該癌症藥物之地區的認可藥物監管機構批准，用於積極治療或紓緩治療及針對受保癌症及任何相關併發症（如適用）。受保癌症藥物將明確地不包括任何用於外科手術、電療、質子治療或細胞治療的醫藥或生物製藥產品。就「受保癌症藥物」的詳細定義，請參閱保單契約。

³「支援藥物」是指除受保癌症藥物外的任何醫藥或生物製藥產品，而該支援藥物 (a) 是因受保人的受保癌症接受醫療所需的積極治療或紓緩治療而獲處方，及(b)已由受保人獲處方及接受支援藥物之地區的認可藥物監管機構批准作相關用途。支援藥物包括止嘔藥、抗排斥藥、止暈藥、止痛藥，以及受保人就其受保癌症接受積極治療或紓緩治療後需要服用的長期藥物（例如激素替代療法）。就「支援藥物」的詳細定義，請參閱保單契約。

⁴ 計劃可每年續保直至終身。續保保費將按續保時當時本公司之保費率及受保人屆時的實際年齡釐定。我們保留於保單續保前31日提前以書面事先通知您更改此計劃的條款及保障及／或保費之權利。詳情請參閱產品簡介的「保費調整及產品內容改動」部分。

⁵ 跨境癌症藥物支援（「服務」）為額外增值服務，並不構成任何保險保單的合約條款或保障利益的一部分，亦非保證提供。此服務由指定的第三方服務供應商（「服務供應商」）提供，並受服務適用之條款及條件約束。此服務只在香港及內地大灣區之指定城市提供，並不適用於澳門區域。AIA有權隨時修訂、暫停或終止服務、服務的任何部分、服務供應商，或修改任何相關條款及細則，而毋須事先通知，並保留絕對酌情決定權。就服務詳情及服務適用之限制，請參閱服務單張或向AIA查詢。

⁶「大灣區」指粵港澳大灣區。「內地大灣區」指粵港澳大灣區，不包括香港及澳門。

⁷「個人終身癌症賠償限額」是指於受保人在生期間在癌症藥物費用賠償及支援藥物費用賠償下於香港及澳門之公營醫院及於中國內地之醫院產生的合資格費用所已支付及╱或應予支付的最高累計賠償總額。詳情請參閱產品簡介及保單契約。

* 推廣期有限，並受條款及細則約束。

⁺「AIA Vitality 健康程式」並非保險產品，加入須繳交會員年費。保費折扣只適用於一般標準保費，並不適用於任何額外附加保費。詳情請瀏覽aia.com.hk/aiavitality。

此產品資料並不包含保單的完整條款，「啟護您」— 癌症藥物保障（「此計劃」）的精確條款及條件列載於保單契約。有關此計劃條款的定義、契約條款及條件之完整敘述，請參閱保單契約。如欲在投保前參閱保險合約之樣本，您可向AIA索取。您可投保此計劃作為獨立計劃，而毋需同時投保其他保險產品。

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