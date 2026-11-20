過去數十年，鉑類化療一直是晚期尿路上皮癌的標準一線治療，但療效始終存在瓶頸。隨着抗體藥物複合體（ADC）及免疫檢查點抑制劑的發展，組合治療策略已獲多個國際權威機構納入指引，成為其中一種首選一線治療方案，而本港醫療安全網亦已相應更新，將相關藥物納入資助範圍。



香港泌尿腫瘤科學會理事、臨床腫瘤科專科醫生王俊威醫生指出，膀胱癌在本港並非罕見疾病，2023年錄得461宗新症。約九成個案屬尿路上皮癌，源於膀胱內側及泌尿道的上皮細胞。早期非肌肉入侵性膀胱癌的五年相對存活率高達96%，但一旦進展至肌肉入侵性階段，存活率則顯著下降。由於早期症狀如血尿及頻尿容易被忽略或誤判，部分患者確診時已屆晚期。

王俊威醫生

香港泌尿腫瘤科學會理事、臨床腫瘤科專科醫生吳宇光醫生分析，晚期患者在選擇治療時面對多重挑戰。首先，約50%患者因腎功能不全而不適合接受順鉑治療；其次，根據一項基於美國電子健康紀錄資料庫的真實世界研究，近四分一局部晚期尿路上皮癌患者未能接受一線治療，原因包括共病負擔較高、身體虛弱及對藥物毒性的顧慮。另一項於西班牙進行的分析則顯示，僅約53%接受一線治療的患者能夠進入二線治療，反映從一開始選擇最合適的方案至關重要。

吳宇光醫生

免疫維持治療助化療患者延長存活期

吳宇光醫生指出，近年治療領域出現三項重要突破。第一是免疫維持治療的確立，為完成鉑類化療後病情緩解或穩定的患者，可接續以PD-L1抑制劑進行維持治療，研究顯示此策略可將整體存活期中位數由14.3個月延長至21.4個月，死亡風險降低31%，現已成為國際指引推薦的化療後標準做法。

第二是ADC的臨床應用。ADC結合單株抗體的標靶辨識能力與細胞毒性藥物的效能，透過鎖定癌細胞表面特定抗原，將藥物精準遞送至細胞內部釋放，減少對正常組織的損害。而有關藥物現時為三線治療，適合曾經使用化療但病情未能受控的患者使用。

亞洲患者對組合治療同具反應

第三項突破則是ADC聯合免疫療法的組合策略。吳宇光醫生引述關鍵性臨床研究數據指出，此組合療法的整體存活期中位數達31.5個月，較鉑類化療的16.1個月延長近一倍；無惡化存活期中位數為12.5個月，客觀緩解率達67.7%，完全緩解率為29.1%。長期追蹤數據更顯示，在追蹤3.5年時，組合療法組別估計有44%患者存活，存活期中位數達33.6個月。泛亞洲患者群體的療效數據與國際研究一致，確認客觀緩解率達72.2%，完全緩解率達41.1%，疾病惡化風險降低63%，死亡風險降低67%。

基於上述臨床證據，美國國家綜合癌症網絡（NCCN）2026年第一版指引已將此組合療法列為「首選一線治療」，屬第一類建議；歐洲腫瘤內科學會（ESMO）及歐洲泌尿外科學會（EAU）的最新指引亦作出相同推薦。

本港安全已涵蓋部份新型藥物

現時本港醫療安全網亦已將多種治療膀胱癌的新藥納入資助範圍。根據醫院管理局最新藥物名冊，免疫治療藥物、組合療法藥物，以及用於免疫維持治療的藥物都已納入安全網之內，符合經濟審查條件的患者可向醫務社工查詢申請詳情，以減輕治療的經濟負擔。

王俊威醫生表示，膀胱癌的治療選擇較過往大幅增加，患者應與醫療團隊充分溝通，制定個人化的治療方案。在預防層面，戒煙仍是最關鍵的措施，市民如出現持續血尿或排尿習慣改變，應及早求醫檢查。