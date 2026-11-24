照鏡發現髮線慢慢後移，浴室去水口堆滿頭髮，甚至梳頭愈甩愈多頭髮？這些問題已不再是中年人專利，甚至因為壓力大而有年輕化趨勢！不想長期戴帽遮遮掩掩，部分人會選擇植髮一勞永逸，北上植髮價錢更是相宜、選擇又多。不過市面上廣告眾多，而且間間報價不同，究竟應該點樣揀？廣告上的超低價，背後又會否隱藏收費陷阱？以下整理一系列植髮攻略，助你選擇可信賴的專業團隊，重拾濃密秀髮！



諮詢治療手術全程一口價

擊退「海鮮價」隱形收費陷阱

植髮最怕「海鮮價」，但在網上搜尋資料，有些線上報價低至3至5千，到醫院求診收費卻可高達3至5萬，差距非常大。不少人因預算緊絀而選擇低價方案，卻發現治療過程逐項收費，普通微針、精密微針、特殊麻醉每項額外加錢，甚至連術前檢查、術後藥物護理也不包括在內，結帳才發現比廣告上的價格足足高出4、5倍！

要避免跌入隱形收費陷阱，關鍵在於識得揀「全程一口價」的定額收費模式 。如成立超過21年，至今在全國擁有70間直營連鎖分院的雍禾植髮，向來提倡線上線下、全國統一明碼實價。一口價費用已包括專業毛嚢檢測及出具報告費用、醫生面診（非銷售顧問）費用、植髮方案專屬訂制費。一旦落實手術，收費更一筆過包辦手術費、術前健康檢查及抽血檢測、術中一次性耗材器械，以至術後專業護理包、消炎止痛藥、免費清理血痂，絕無隱藏收費。更要留意的是，醫生於手術期間會因應種植部位及毛囊大小靈活選用不同孔徑的專利微針器械，但院方堅持絕不按器械孔徑大小額外收費，術前定價、最終實付絕無差異，擊退「坐地起價」的隱憂，客人自然更安心。

專業醫生團隊逾十年臨床經驗 全跟程進

港九兩大分院 終生免費覆診更安心

雍禾植髮在尖沙咀、銅鑼灣都有分院，最近更由視帝陳展鵬出任代言人，質素自然更有保證。院方集合脫髮門診、藥物治療、醫學養髮、植髮及假髮一站式綜合毛髮醫療，而且雍禾植髮的專業團隊更會按個人狀況與需求，先提供面診諮詢及毛囊檢測，繼而設計個人化治療方案。加上院方堅持「好醫生，一人一案」的宗旨，故由事前諮詢至術後覆診，都有專業醫生團隊全程跟進。若過程中有任何不了解、不滿意的地方可立即查問或投訴，未做手術之前均可無理由退款。至於完成手術的客人，更可獲「終生免費覆診」的保障，到任何一間分院均可覆診跟進。若遇上任何問題或思疑異樣，平日假日都可到香港分院求助，周末同樣營業。

要真正落實「好醫生，一人一案」的承諾，背後全靠醫療團隊支援。雍禾植髮擁有全行最龐大的植髮醫生團隊，一共超過300位，平均臨床經驗逾10年，一年平均操刀植髮手術至少400次，護士亦逾900人。至於累積服務人次，已突破1400萬大關，累積種植毛囊數量更已超越1億。雍禾植髮團隊所有醫務人員的執業資格均公開可查，院方同時配備嚴格的醫生考核制度，從審美設計、案例數量、用戶評價、手術時長、麻醉痛感，以至出毛率、單雙根佔比及取髮速度等46個準則為醫生進行全面評分，為每台手術的質素作全方位嚴密把關。

雍禾器械口徑不另收費 一口價真正透明

手術實時直播 杜絕「影子醫生」

香港客人北上植髮，經常見到“微針植髮”“按口徑收費”，這些其實都是最常見的收費陷阱！

1. 所謂的“專利微針技術”，實際只是器械升級，並非獨家創造技術；隨著臨床技術的進步，器械精細化升級也是必然，申請了專利，並非意味著成本貴、收費貴。實際上微針器械目前家家都有，能不能做微針，主要取決於醫生的臨床經驗。

2. 有啲診所微針還按器械口徑分開收費，例如用 0.5mm 種植口徑是一個價、0.8mm 口徑又是另一個價，越細越貴，遇到這種器械「換個口徑就加錢」的收費方式，大家一定要小心！收費貴，有可能還傷害了你的毛囊，因為毛囊有大有小，0.4-0.5mm口徑的取髮 or 種植器械都不能cover多根毛囊unit，會導致多根unit截斷或者損傷。

真正影響植髮成敗、決定種出來的頭髮是否自然濃密的，始終是醫生的技術水平。消費者選擇植髮療程時要警惕「器械包裝」陷阱——目前國際醫學界公認的植髮技術其實只有 FUE（微創無痕植髮）和傳統 FUT 兩種，市麵上常見的剃髮植髮、不剃髮植髮、微針植髮，以至所謂的「普通微針」、「SHT/3D精密微針」或「韓式微針」，本質上通通都是 FUE 技術。

雍禾不按器械孔徑收費！ 全程一口價，雍禾植髮醫生在手術過程中會根據每個人的種植部位不同、毛囊大小不同，選不同孔徑的微針器械，但是不會因為使用了不同孔徑的器械而額外收費。除此之外，雍禾植髮院方更獨家首創「實時TV手術直播」，讓陪同親友可於分院二樓大廳全程直擊手術過程。看著醫生親自操刀可更加放心之餘，亦能杜絕「影子醫生」的風險。加上術前客人需簽署具備法律效力之《5+5安心無憂保障書》，同時可讓客人親自數算毛囊並簽字確認。術前諮詢、簽約保障、術中清點毛囊數量、手術過程全透明，雍禾的全方位保障，讓客人、親友通通加倍放心。

女性專屬美學設計 AI預視效果

現時預約免費送兩次清潔護理體驗

隨着愈來愈多女性希望透過修飾髮際線改善臉型，植髮亦講求細膩的美學設計。為照顧女性客人的需求，雍禾植髮特設業內獨有的「獨立女性門診室」，全方位保障個人私隱。在審美設計上，院方更獨創「四庭七眼」及「六點五區一線」等美學理念，並率先在行業內引入「仿真髮際線設計」，讓客人在術前率先預視術後效果。配合「四層漸變種植法」，能精準營造出層次分明、自然逼真的絨毛感髮際線，告別生硬的「假髮感」。

作為中國首家在港股主板上市的植髮公司，雍禾植髮持續擴展，並引入最新的AI高科技，進一步提升術前評估與設計精準度。如透過「AI智能毛囊檢測」，系統能根據檢測結果快速生成詳盡的毛囊分析報告，而「AI智能面積測量」則可自動計算所需植髮面積，數據更快更準確。另外也有「AI智能魔鏡」，客人更只需上傳一張植髮前照片，即可自動模擬出植髮後不同方案的造型效果，決定療程前就更加方便。

兩間雍禾植髮在尖沙咀、銅鑼灣的分店都成為熱門選擇，深受本地受脫髮困擾人士信賴。陳展鵬為大家爭取了限時植髮折扣（先到先得），現時提前登記預約，可免費在香港體驗兩次生髮護理（提前預約）！心動想植髮改善困擾，可到雍禾植髮官網了解更多。

（資料及相片由客戶提供）