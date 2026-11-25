踏入秋冬，市民紛紛換上厚襪與密頭鞋，雙腳被遮蓋後，不少足部問題亦隨之被忽略。有受灰甲及香港腳困擾的人士以為冬天問題不會惡化，便暫停護理，然而冬天其實是處理灰甲的好時機。若因鞋襪遮蓋而掉以輕心，真菌在悶熱不透氣的鞋內容易蔓延，待來年夏天穿涼鞋時才發現趾甲已嚴重惡化。連續兩年（2025及2026年）獲頒《香港01》「卓越灰甲治療服務品牌大獎」的專業灰甲及香港腳治療中心「美指再生 Finger Revive」，今年更成為全港首家取得灰甲治療專利的中心，推出首個「灰甲治療九部曲」，協助受反覆灰甲困擾的人士從源頭處理問題。



美指再生（Finger Revive）連續兩年獲頒《香港01》「卓越灰甲治療服務品牌大獎」。

冬季常穿密頭鞋成溫床 延誤處理恐傳染家人

不少人誤以為灰甲只影響外觀，加上初期未必有明顯不適，容易因此忽略。事實上，冬天長時間穿著襪子及密頭鞋，雙腳容易出汗且不透氣，悶熱潮濕的環境容易助長真菌滋生。真菌在趾甲內擴散後，趾甲會逐漸變厚、變形甚至容易碎裂。除了影響外觀、令患者在人前不敢露出雙腳及降低自信外，行路或穿鞋時亦會感到不適。

此外，真菌有機會擴散至腳趾縫及腳底，引發痕癢、脫皮的香港腳。由於灰甲及香港腳均具傳染性，日常生活接觸隨時會傳染給家人，令個人足部問題變成家庭健康隱患。趁冬天及早處理灰甲，既可阻截真菌擴散，亦能讓健康新甲有時間生長，為來年夏天作準備。

灰甲初期有甚麼症狀？從趾甲外觀變化分辨

灰甲初期未必會痛，患者往往在剪趾甲或穿涼鞋時才發現異常。日常可多留意趾甲外觀，若出現以下變化便需注意：

• 變色：趾甲邊緣或甲面出現變白、變黃或呈灰褐色等異常顏色。

• 變厚：真菌在甲內繁殖會令趾甲逐漸增厚，修剪時感覺比平時堅硬。

• 變形或碎裂：甲面失去原有形狀、變得凹凸不平，甲邊容易碎裂。

一旦發現趾甲變色、變厚等異常情況，應及早尋求適當評估及處理，避免真菌進一步蔓延。

灰甲反覆難斷尾？拆解外用產品失效3大原因

不少人發現灰甲後，會先自行購買外用產品塗抹，但往往在表面看似好轉後不久便再次復發。灰甲之所以難斷尾，首先與趾甲本身的結構有關。由於趾甲結構緻密，一般外用產品停留在甲面時，未必能夠順利滲透至甲床底層，導致藏於深處的真菌未能徹底清除，一旦停用便容易捲土重來。

除了產品滲透度的限制，新甲生長週期亦是一大考驗。完整健康的新甲生長速度慢，整個處理過程需要長時間持續跟進；不少人在看到趾甲外觀稍有改善後便以為已經痊癒，繼而鬆懈或中斷護理，結果令殘餘真菌有機會再次擴散。

此外，日常穿著的鞋襪亦是經常被忽略的真菌來源。患者曾穿過的鞋子與襪子內部容易殘留真菌，若在處理灰甲期間沒有留意鞋襪清潔，雙腳每日穿鞋便會反覆接觸真菌而受感染。因此，處理灰甲除了關注趾甲本身，亦需要同時兼顧環境及真菌源頭，才能有效減低復發機會。

全港首家獲灰甲治療專利 獨創九部曲由源頭入手

針對灰甲容易反覆的痛點，美指再生 Finger Revive 深明徹底處理的關鍵在於「源頭」。中心採用國際認證激光儀器，同時專注處理灰甲及香港腳問題，並於今年成為全港首家取得灰甲治療專利的治療中心，推出首個「灰甲治療九部曲」。該方案並非單靠個別步驟，而是透過九個環環相扣的程序全方位跟進，務求從根源減低復發機會，與坊間一般做法有明顯差別。

專利灰甲九部曲涵蓋鞋履消毒、軟化修甲及激光深層滅菌等九個步驟，全方位減低灰甲復發機會。

接受「美指再生」的專利灰甲治療後，趾甲問題明顯得以改善，逐步重現健康新甲。

專家教路：日常預防及護理6大建議

除了尋求專業處理，日常保持良好的足部及家居衛生習慣，亦有助預防灰甲及香港腳：

1. 拖鞋及毛巾應與家人分開使用，避免交叉感染。

2. 洗澡後徹底抹乾腳趾縫，保持雙腳乾爽。

3. 定期清潔浴室地面及地墊。

4. 勤換鞋襪，讓鞋子輪流穿著及保持透氣。

5. 避免與他人共用指甲鉗等修甲工具。

6. 如發現趾甲變色、變厚等異常情況，應及早尋求適當評估及處理。

美指再生 Finger Revive

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