灰甲治療見效可停藥？先挫甲藥效更好？藥劑師拆解灰甲治療迷思

香港天氣潮濕悶熱，回南天特別有利真菌滋生，皮膚一旦受到感染隨時引發灰甲問題。若不及時處理，不但會交叉感染其他指甲，更會傳染家人。灰甲治療需時，坊間流傳的方法不一，到底應如何選擇有效藥物？以下註冊藥劑師劉寳成將為大家拆解當中的迷思，分享正確的灰甲治療方法。

攝影：余俊亮



不同程度灰甲問題

何謂灰甲？

灰甲由真菌感染而成，一般由指甲末端開始侵蝕，灰甲初期徵狀為指甲呈灰、啡、黃及白等顏色，增厚並難以修剪，惟甲面變得脆弱易碎，凹凸不平。嚴重更會出現指甲變形、甲牀分離脫落，並引起疼痛等狀況。灰甲具有傳染性，更有機會傳染家人。若發現患上灰甲，應立即求醫及治療，若自行使用成效或安全性不明的灰甲產品，會有機會延誤病情。

註冊藥劑師劉寳成為大家拆解坊間迷思，分享灰甲治療方法。

迷思一：剪去受感染的指甲部分，就能避免灰甲蔓延？

剪去受感染的指甲部分無法根治灰甲，因為真菌仍然存在，更有機會感染其他指甲與皮膚，引發皮膚癬，同時傳染他人。而且強行剪去指甲有機會造成傷口，增加細菌感染的風險，後果嚴重。現時主要有4種灰甲治療方法，包括外用灰甲藥水、口服抗真菌藥物、激光治療以及手術治療。

迷思二：治療灰甲以外用抗灰甲藥水與口服抗真菌藥物最為常用，兩者的成效與安全性各有不同？

藥劑師指出，外用灰甲藥水使用方便，具一定成效。外用灰甲藥水可直接滲透入甲牀內，發揮藥效，達至治療效果。而且藥物只停留於指甲上，不會被身體吸收，副作用較少，即使長期使用亦十分安全，適合大部分初期患者。而口服抗真菌藥物則針對嚴重患者，藥效較強，但副作用亦較多。常見副作用為引致腸胃不適、過敏、損害肝臟等，需定期抽血檢查。他提醒，長期病患者、免疫力較低人士、孕婦、肝病患者於使用口服抗真菌藥物應先徵詢醫生意見。

正因口服抗真菌藥物副作用較高，灰甲患者較常選用外用灰甲藥水。藥劑師分享，選擇外用灰甲藥水應留意產品成分。眾多外用灰甲藥水成分中，以阿莫羅芬（Amorolfine）最為常見及有效。另外，選購時，阿莫羅芬（Amorolfine）藥物具有國際臨床驗證並為衞生署註冊藥物之一，包裝上附有香港衛生署註冊編號「HK-xxxxx」便更安全可靠。

灰甲初期症狀

迷思三：塗藥前先挫甲有助提升藥效？

灰甲的厚度會令外用灰甲藥水滲透力減低，阻隔藥物滲透，因此挫甲一步對於提高療效尤其重要。市面上很多品牌的外用抗真菌藥物強調毋需銼甲，但實際情況下，由於受真菌感染，甲床呈不同程度的增厚，如沒有完全銼甲，藥物難以滲入患處，減低從根源殺滅真菌的效果。藥劑師另指，用藥前可先以一次性酒精棉清潔患甲表面，增強藥水依附力與覆蓋程度，另外，使用一次性酒精棉可以減低指甲之間交叉感染機會，避免真菌傳染到健康指甲。藥劑師還指出，重複以同一個指甲掃塗抹患處，容易造成重複感染和交叉感染。

迷思四：治療見效後即可停藥？

治療灰甲是場長久戰，不要輕信一個月或短時間內能根治灰甲的說法。患者需持續使用藥物直至健康指甲重新長出，否則復發的機會大大增加。不過指甲生長速度緩慢，一般手指甲需要6個月，腳指甲則需要9至12月，最重要是持之以恆，切勿間斷整個療程，以免灰甲復發。

一星期一次醫學證明外用灰甲藥水殺滅灰甲真菌

愛甲妥®抗癬甲油特效套裝配備齊全，方便易用。

醫治灰甲不能貪求快速，適當選用方便及有效的灰甲外塗藥物，才能徹底根治灰甲，防止復發。歐洲製造的愛甲妥®抗癬甲油特效套裝為衞生署註冊西藥外用藥物（HK-61679），含有效成份阿莫羅芬 (Amorolfine)，醫學證明能殺滅灰甲真菌¹，安全有效。配方能迅速滲入甲床患處，於3分鐘內乾透並形成透明薄膜，每星期只需塗抹一次，方便易用。而且迅速乾透，不會影響日常生活。

灰甲與健康趾甲

愛甲妥®抗癬甲油特效套裝內含2.5毫升瓶裝抗癬甲油、30片消毒酒精棉、30支指甲銼和10支塗抹棒，配備齊全，方便患者使用藥水前先挫甲及清潔甲面，加強藥水滲透功效。而一次性酒精棉與指甲銼亦有助避免指甲之間的交叉感染，相比其他沒有這些配件的產品，或是重複使用同一個刷子塗抹灰甲的產品，愛甲妥的保障更全面。

¹ Med Mycol. 2009 Nov;47(7):753-8

*本文內容僅供參考，如有疑問請向醫生或藥劑師查詢。