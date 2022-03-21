香港製　退燒止痛　何濟公止痛退熱散　97%用家滿意*

疫情下不少市民都有身體不適的情況，家中自備「看門口」成藥自是有備無患，其中已有80多年歷史的何濟公止痛退熱散可以紓緩各種痛症外，其他問題如發燒、發冷發熱、頭痛、骨痛、牙痛及小兒發熱等都可以治療。



香港製造家傳戶曉 97%用家同意能迅速舒緩痛楚*

何濟公止痛退熱散有效迅速紓緩發燒、發冷發熱、頭痛、骨痛、牙痛以及小兒發熱等症狀。

「何濟公止痛退熱散」及「何濟公止痛退熱片」除了可迅速退燒，更可紓緩各種痛症，如頭痛、骨痛及牙痛。其中呈粉狀的止痛散可以加水服用，令身體更易吸收，加快發揮藥效，大人小朋友都適合，是居家必備的「平安藥」。始創於1935年的何濟公藥廠歷史悠久，當年之廣告金句「何濟公、何濟公， 止痛唔使5分鐘」深入民心，家傳戶曉，97%用家都認同其功效顯著，很多家庭都喜歡買來作平安藥常備家中，又或出外旅遊及公幹都隨身攜帶。

何濟公止痛退熱散

何濟公止痛退熱片

主治流行性感冒及傷風引起的症狀：發冷發熱、頭痛、骨痛、牙痛及小兒發熱。

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*經Acorn市場調查公司2019年進行之研究

（資料及相片由客戶提供）