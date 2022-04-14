長新冠｜冬蟲夏草可治久咳?點食最有效?中醫：補虛健肺提升免疫力

第五波新冠肺炎疫情回落，社交距離措施亦即將放寬，生活似乎回復正軌，但不少康復者仍受各種新冠後遺症影響，持續出現氣喘、喉嚨痛、腦霧和腸胃不適等「長新冠」症狀困擾；而即使未曾染疫，亦擔心一旦受感染會易得重症。除了接種疫苗可增強保護力，坊間有不少食療及補充品皆可紓緩「長新冠」，其中被譽為「黃金草」的冬蟲夏草，不但是傳統的滋補中藥，更被現代科學驗證具有多種營養素，能抵禦病毒入侵。冬蟲夏草對身體大有補益，但有中醫認為如何攝取到珍貴的冬蟲夏草營養才可做到補虛健肺及提升免疫力的功效。



社交距離措施即將放寬，生活似乎回復正軌，但不少康復者仍受各種新冠後遺症影響，持續出現氣喘、喉嚨痛、腦霧和腸胃不適等「長新冠」症狀困擾。

從中醫學角度，冬蟲夏草與人參、鹿茸合稱為傳統三大滋補品，跟屬溫熱的人參、鹿茸不同，冬蟲夏草藥性溫和，補而不燥，有養肺陰補腎陽及止咳化痰等功效，冬蟲夏草平衡和調節陰陽功效絕佳，堪稱中式維他命，是可平衡和調節陰陽的中藥，對病後虛弱、久咳、痰咳、盜汗等猶其見效，有能醫百病之說。註冊中醫師古鎧綸表示，《本草綱目》已有記載冬蟲夏草的功效是補腎、益肺、治虛損，而是次的新冠肺炎康復者的常見後遺症有乏力、氣喘、頑痰、食欲不振等，正正是蟲草能發揮作用的舞台。

冬蟲夏草與人參、鹿茸合稱為傳統三大滋補品。

康復者補腎與補肺同樣重要

根據世界衛生組織公布，新冠康復在病毒清除後至少四星期仍會持續出現長新冠症狀，咳嗽多痰和氣喘都是常見的長新冠症狀。中醫認為「腎為先天之本」，腎不單是指腎臟器官，而是指呼吸功能，因此當呼吸不暢順時，不但需要針對肺部作醫治，更需要對腎臟作出醫治。

新冠康復在病毒清除後至少四星期仍會持續出現長新冠症狀，咳嗽多痰和氣喘都是常見的長新冠症狀。

談到疫後的調理，或者會令人隨即想起中藥如人參、太子參、黃芪、杜仲、巴戟、熟地等。不過古醫師指出這些中藥單一地針對補肺或補腎，未能同時兼顧兩者；而且他指每一位Omicron康復者的病因、體質等不同，如要服用以上的中藥治療，需先透過中醫辨證論治及處方，難以一概而論。而冬蟲夏草則是一年四季，無論老、少、病、弱、虛任何體質均可食用的中藥，相對而言治療長新冠的效用會較全面。

預防患病要平補

今次新冠疫情對於患有長期病、長者、免疫力較低的人，有很強的殺傷力，他們的死亡率甚至比一般人高8倍，針對這批易得重症的人士，古醫師建議他們可透過適量進食冬蟲夏草打好健康基礎。「長者和幼兒並不適合用人參、鹿茸等大補的中藥，容易出現虛不受補、流鼻血的情況，而冬蟲夏草是平補的中藥，既能補肺陰，又能提升腎陽，因為腎氣強弱都會影響抵抗力。只要不在高燒期間服用冬蟲夏草，基本上任何人、任何時候都可以透過冬蟲夏草補身。」

再者，按政府2019冠狀病毒病專題網站顯示^，中成藥發酵蟲草菌粉（Cs-4）是其中一種可用於抗疫的中成藥，可見冬蟲夏草能用於協助治療新冠肺炎。

長者和幼兒並不適合用人參、鹿茸等大補的中藥，容易出現虛不受補、流鼻血的情況。

難以自行選擇冬蟲夏草 膠囊更方便及有效

眾所周知，冬蟲夏草以西藏那曲最為馳名，但怎樣能選擇到優質冬蟲夏草？以二名成人為例，以冬蟲夏草燉水鴨湯形式補身，動輒就要用上6至10條冬蟲夏草，不單費時而且由於蟲草價格相當浮動，成本效益較低。因此古醫師認為可以透過具信譽的冬蟲夏草保健品，確保得到冬蟲夏草的藥效。「其實現時的科研發展已相當成熟，使用顆粒或膠囊製成品甚至比自行煲藥或燉湯來得更好，皆因火侯及時間都得到精準的控制。而且顆粒或膠囊可更方便繁忙的都市人，能夠減少因事忙而斷藥的機會。」

註冊中醫師古鎧綸

參考資料：

香港中文大學附屬機構香港生物科技研究院 及 中山大學藥學院新藥開發與研究中心《純冬蟲夏草主要藥效學研究資料及文獻資料》(2003)

^2019冠狀病毒病專題網站《2019 冠狀病毒病康復期中醫康復指導建議（試行版）》

*本文內容僅供參考，並不能取代臨床醫學意見，如有任何疑問，請向專業醫護人員查詢。服用中藥前應先徵詢中醫師的專業意見。

**以上內容的專家意見並不代表香港01立場。

（資料及相片由客戶提供）